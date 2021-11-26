МАЛЬТИЙСКО-БУРЕТСКАЯ КУЛЬТУРА
МАЛЬТИЙСКО-БУРЕТСКАЯ КУЛЬТУРА (правильнее - мальтино-буретьская, мальтинско-буретьская культура) - археологическая культура среднего этапа позднего палеолита (XXV-XIX тысяч лет назад) в Приангарье.
Выделена А.П. Окладниковым и З.А. Абрамовой в середине 1960-х годов. Названа по стоянкам Мальта и у современного села Буреть (Усольский район Иркутской области России; открыта и изучалась Окладниковым в 1936-1939 годы).
Соотносится с 1-й половиной последнего (сартанского) оледенения верхнего неоплейстоцена Сибири. Показательны долговременные стоянки с культурными слоями, насыщенными находками. Стационарные жилища округлые и удлинённые в плане, незначительно углублённые; сохранились части конструкций кровли из рогов северного оленя; многочисленны очаги.
Для каменной индустрии характерны призматическая техника расщепления и мелкопластинчатые заготовки орудий. Кость и рог широко использовались для построек, изготовления орудий, предметов искусства малых форм, в том числе «Венер палеолита», предметов с зооморфными и геометрическими гравировками, украшений.
В основе хозяйства - охота (главным образом на северного оленя) и собирательство.
Мальтийско-буретская культура имеет некоторое сходство с культурами позднего Ориньяка Западной Европы, что послужило поводом для возникновения до сих пор не подтверждённой гипотезы о европейском происхождении и трансконтинентальных миграциях носителей мальтийско-буретской культуры. Большинство исследователей придерживаются версии её местного происхождения. Мальтийско-буретская культура рассматривается как основа для развития ряда культур Северной Азии позднего и финального палеолита.