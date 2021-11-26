ЛИНГБИ

ЛИНГБИ - археологическая культура финального палеолита европейских зандровых равнин.

От Ниж­не­го Рей­на и Южной Скан­дина­вии на се­ве­ро-за­па­де до бас­сей­нов Не­ма­на и Верх­ней Вол­ги на се­ве­ро-вос­то­ке, По­ле­сья на юго-вос­то­ке, бас­сей­нов сред­не­го те­че­ния Вис­лы, Оде­ра, Эль­бы на юго-за­па­де; отдельные ком­плек­сы име­ют­ся на Бри­тан­ских островах. Ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты в диа­па­зо­не от 11 100 ± 160 до 10 810 ± 120 лет на­зад. По дан­ным па­лино­ло­гии, Лингби со­от­вет­ст­ву­ет пе­рио­ду от се­ре­ди­ны или кон­ца ал­ле­рё­да до на­ча­ла мо­ло­до­го дриа­са. На­зва­на по ме­ст­но­сти Нёр­ре-Люн­гбю (Да­ния) на северном по­бе­режье полуострова Ют­лан­дия, где в конце XIX века были сде­ла­ны пер­вые на­ход­ки то­по­ров или мо­тыг ти­па Лингби. Куль­ту­ру вы­де­лил Дж.Г.Д. Кларк (1936). Другое название по сто­ян­ке Бром­ме на острове Зе­лан­дия (Да­ния), рас­коп­ки Т. Ма­ти­яс­сена в 1945-1946 годах, при­влёк­шие к Лингби вни­мание ши­ро­ко­го кру­га ис­сле­до­ва­те­лей.

Крат­ко­вре­мен­ные сто­ян­ки, как пра­ви­ло, с оди­ноч­ны­ми ско­п­ле­ния­ми на­хо­док, из­ред­ка фик­си­ру­ют­ся ко­ст­ри­ща. Ка­мен­ную ин­ду­ст­рию ха­рак­те­ри­зу­ют: под­ко­ни­че­ские и под­приз­ма­ти­че­ские од­но­пло­ща­доч­ные (ре­же - дву­пло­ща­доч­ные) нук­ле­усы; рас­ще­п­ле­ние ве­лось «твёр­дым» от­бой­ни­ком; во вто­рич­ной от­дел­ке при­ме­нял­ся ро­го­вой ре­ту­шёр; за­го­тов­ки для ору­дий - ши­ро­кие, мас­сив­ные пла­сти­ны и от­ще­пы. Стан­дарт­ный ору­дий­ный на­бор вклю­ча­ет: на­ко­неч­ни­ки ти­па линг­би (из круп­ных пла­стин с хо­ро­шо вы­де­лен­ным кру­той ре­ту­шью на спин­ке че­реш­ком и не­об­ра­бо­тан­ным пе­ром; эпи­зо­ди­че­ски че­ре­шок об­ра­ба­ты­ва­ли про­ти­во­ле­жа­щей ре­ту­шью, а пе­ро за­ост­ря­ли или ска­ши­ва­ли кру­той ре­ту­шью на спин­ке); кон­це­вые оди­нар­ные и двой­ные скреб­ки; дву­гран­ные и ре­туш­ные рез­цы. Встре­ча­ют­ся че­реш­ко­вые скреб­ки, рез­цы-скреб­ки; свёр­ла, по­рой с асим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ным жаль­цем; ко­сые ост­рия и от­бой­ни­ки из галь­ки. На восточноевропейских сто­ян­ках при­сут­ст­ву­ют ру­бя­щие ору­дия - то­по­ры с пе­ре­хва­том и тёс­ла под­тра­пе­цие­вид­ной фор­мы. На сто­ян­ке Се­геб­ру (Южная Шве­ция) най­де­на пло­ская пес­ча­ни­ко­вая галь­ка с гра­виров­кой. По­ка­за­тель­ны «мо­ты­ги ти­па линг­би» из ро­га се­вер­но­го оле­ня. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та на се­вер­но­го оле­ня, в мень­шей сте­пе­ни на ло­ся, боб­ра, ко­су­лю, ро­со­ма­ху и другую лес­ную дичь. Эпи­зо­ди­че­ски встре­ча­ют­ся кос­ти птиц. В Бром­ме най­де­ны кос­ти щу­ки, иных сви­де­тельств ры­бо­лов­ст­ва нет. Про­ис­хо­ж­де­ние Лингби свя­зы­ва­ют с тра­ди­ция­ми позд­не­го Мад­ле­на на тер­ри­то­рии Фран­ции или куль­турой Фе­дер­мес­сер, рас­про­стра­нён­ной на тер­ри­то­рии Северной Гер­ма­нии в пред­ше­ст­вую­щее вре­мя. На ос­но­ве Лингби сло­жи­лась аренс­бург­ская куль­ту­ра, су­ще­ст­во­вав­шая на тер­ри­то­рии ев­ропейских зан­д­ро­вых низ­мен­но­стей в мо­ло­дом дриа­се - на­ча­ле пре­бо­реа­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)