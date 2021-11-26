ЛЕНДЬЕЛЬ
ЛЕНДЬЕЛЬ - археологическая культура позднего неолита - среднего энеолита в Центральной Европе.
Наиболее ранние памятники занимают Верхнее Подунавье и правобережье Среднего Подунавья (на территории современной Моравии и Западной Словакии лендьель называют также культурой моравской расписной керамики), на юге известны до нижнего течения Савы, а на севере - до верховьев Одера и Вислы. В период наибольшего распространения (с середины V тысячелетия до нашей эры) достигают среднего течения Вислы и Одера на севере, нижнего и среднего течения Рейна на западе. Названа по поселению и могильнику, которые в 1882-1888 годах исследовал австро-венгерский археолог М. Вошинский в области Тольна, на юге современной Венгрии.
Опираясь на анализ орнаментики посуды, выделяют от 3 до 5 фаз; с учётом калиброванных радиоуглеродных дат некоторые исследователи предпочитают оперировать понятиями ранний (5200-4600 годы до нашей эры) и поздний (4600-3600 годы до нашей эры) Л. Крупные (20-25 гектар) поселения (в том числе окружённые рвами и частоколами), некоторые включают до 1000 построек. Длинные дома столбовой конструкции (от 5-7 × 4-5 м до 16-23 × 6-8 м); судя по моделям из глины, с двухскатной крышей. Фиксируют внутренние перегородки и очаги вдоль центральной оси. Известны полуземлянки (25-40 м2), округлые или овальные в плане; в позднем лендьеле есть наземные дома (около 100 м2) с «апсидой».
Грунтовые могильники. В основном трупоположения скорченные на боку; реже - трупосожжения на стороне с помещением праха в ямку. В могилы помещали сосуды, украшения; в мужских погребениях встречаются каменные сверлёные полированные топоры. Ведущие керамические формы: тюльпановидные и биконические кубки, кувшинообразные сосуды с высоким горлом, чаши, в том числе на высоких поддонах (рисунок), острорёберные миски. Керамику украшали росписью или врезным орнаментом, на месте наибольшего диаметра сосудов нередко присутствуют симметрично распределённые по периметру небольшие выпуклины.
Самая ранняя роспись - красная, наносилась после обжига; покрывала сосуд целиком или прокрашивался заранее нанесённый врезной орнамент. Красная краска использовалась и в качестве основы для белой или жёлтой росписи. Основные мотивы - треугольники, фестоны, спирали. Для конца лендьеля роспись не характерна. Каменные мотыги с отверстием для рукояти под прямым углом к рабочему краю, колодкообразные тёсла, плоские шлифованные топоры, отбойники, куранты, зернотёрки; ножевидные пластины, скребки, свёрла и др. из кремня и обсидиана. Шилья, муфты для топоров, лощила и др. из кости и рога, украшения из клыков кабана. Есть свидетельства прядения и ткачества (грузики грушевидной формы для ткацкого стана, нити в бусинах). Довольно много изделий из меди - шилья, бусы, кольца, подвески, браслеты. Памятники приурочены к пригодным для земледелия лёссовым низинам и поймам. В основе хозяйства - земледелие (пшеница-спельта, двурядный ячмень) и животноводство (в основном крупный рогатый скот).
Происхождение лендьеля связывают с линейно-ленточной керамики культурой и культурой Винча. Наиболее ранние памятники лендьеля соответствуют Винче С. На многих территориях лендьель сменяет баденская культура.