ЛЕКХАХИЯ
ЛЕКХАХИЯ - комплекс археологических памятников эпипалеолита, мезолита, раннего неолита в горах Виндхья, Индия.
Включает открытую стоянку и могильник. Раскопки Г.Р. Шармы в 1960 и 1964 годах. На стоянке стратиграфически выявлено 8 слоёв, представляющих 4 фазы: I - эпипалеолит; II - негеометрических микролитов; III - геометрических микролитов без керамики; IV - геометрических микролитов и керамики. Та же последовательность выявлена на могильнике и др. памятниках Виндхья (Морахана-Пахар, Чопани-Мандо и др.), что позволяет считать фазы, выделенные в Лекхахии, эталонными.
Фазу Лекхахия I характеризуют толстые и широкие пластины (иногда с притупленным краем), острия и скрёбла, крупные нуклеусы (одно- и двухплощадочные с параллельной огранкой), отщепы, резцы, проколки, скребки (отличаются от скрёбел меньшими размерами, деталями морфологии) из кремнистого сланца, реже - халцедона, агата, роговика; появляются пластинки с перехватом, микрорезцы, микролиты-сегменты (в Чопани-Мандо они известны в слоях фазы Лекхахия III). Эта индустрия представляет переходную стадию между верхним палеолитом и мезолитом: по сравнению с верхнепалеолитическими изделия меньше, тоньше и шире, но крупнее мезолитических. На фазе Лекхахия II появляются наконечники с черешком, пластинки с выемками и в форме лезвия перочинного ножа. Характерна призматическая техника: пластины скалывали с ядрища при помощи посредника, их притупленные края оформлены ретушью; есть проколки, острия, скребки, сегменты.
На фазе Лекхахия III орудия мельче и совершеннее; в Лекхахии и Чопани-Мандо зафиксировано более раннее распространение треугольных микролитов по сравнению с трапециевидными, сохраняются и негеометрические микролиты; продолжает преобладать кремнистый сланец, но роль другого сырья увеличивается. На фазе Лекхахия IV орудия на маленьких пластинах (из халцедона, агата, сердолика) обработаны очень тщательно: пластины с притупленным краем, выемками и частичной ретушью, пластины, ретушированные по двум краям, пластины в форме лезвия перочинного ножа, пластины-пилки, микрорезцы, проколки, острия, сегменты, треугольники, трапеции. Появляются наконечники стрел с лезвием, расположенным поперёк оси, известные на более поздних неолитич. поселениях. Есть кольца, отбойники, наковальни, песты, тёрочники и другие орудия из кварцита и песчаника. Керамика (вазы и чаши) лепная, тонкая, плохо обожжённая, красного и коричневого цветов, иногда с верёвочным орнаментом (древнейшая на территории Индии). Имела ли она местное происхождение - неясно. Есть свидетельства употребления дикого риса.
Под одним из скальных навесов Лехахии прослежены 17 погребений в мелких овальных ямах. Стратиграфически выявлено 8 горизонтов, датируемых начиная с Лекхахии III. Все погребения - трупоположения на спине, вытянуты головой на запад; лишь скелет № 2 (горизонт I, самый поздний) ориентирован головой на юг, а скелет № 12 (горизонт V) - на север. Не исключено, что найденные в могилах микролитические орудия попали туда из культурного слоя. В 4 погребениях отмечены охра и латеритовые желваки. Аналогичные могилы, также на Среднем Ганге, раскопаны в Багхайкхоре, Сарай Нахар Рае, Махадахи (фазы II), где впервые найдены достоверно относящиеся к инвентарю микролиты, раковины, костяные наконечники стрел, подвески и ожерелья из колечек (древнейшие в Индии; только в мужских погребениях).
Ряд исследователей выделяют памятники типа Лекхахия в особую группу, которая сложилась на основе местных верхнепалеолитических традиций. Аналогичная эволюционная линия индустрии, связанная с геометрическими микролитами, зафиксирована на памятниках Средней Азии (Тактаул) и Ближнего Востока (Кебара). На основе памятников типа Лекхахия развивается неолит долины Белана (Махагара, Колдихва и др.), где прослежен переход от интенсивного собирательства и избирательной охоты к одомашниванию растений и животных.