ЛЕКХАХИЯ

ЛЕКХАХИЯ - комплекс археологических памятников эпипалеолита, мезолита, раннего неолита в горах Виндхья, Индия .

Вклю­ча­ет от­кры­тую сто­ян­ку и мо­гиль­ник. Рас­коп­ки Г.Р. Шар­мы в 1960 и 1964 годах. На сто­ян­ке стра­ти­гра­фи­че­ски вы­яв­ле­но 8 сло­ёв, пред­став­ляю­щих 4 фа­зы: I - эпи­па­ле­о­лит; II - не­гео­мет­рических мик­ро­ли­тов; III - гео­мет­рических мик­ро­ли­тов без ке­ра­ми­ки; IV - гео­мет­рических мик­ро­ли­тов и ке­ра­ми­ки. Та же по­сле­до­ва­тель­ность вы­яв­ле­на на мо­гиль­ни­ке и др. па­мят­ни­ках Винд­хья (Мо­ра­ха­на-Па­хар, Чо­па­ни-Ман­до и др.), что по­зво­ля­ет счи­тать фа­зы, вы­де­лен­ные в Лекхахии, эта­лон­ны­ми.

Фа­зу Лекхахия I ха­рак­те­ри­зу­ют тол­стые и ши­ро­кие пла­сти­ны (ино­гда с при­ту­п­лен­ным кра­ем), ост­рия и скрёб­ла, круп­ные нук­ле­усы (од­но- и двух­пло­ща­доч­ные с па­рал­лель­ной ог­ран­кой), от­ще­пы, рез­цы, про­кол­ки, скреб­ки (от­ли­ча­ют­ся от скрё­бел мень­ши­ми раз­ме­ра­ми, де­та­ля­ми мор­фо­ло­гии) из крем­ни­сто­го слан­ца, ре­же - хал­це­до­на, ага­та, ро­го­ви­ка; по­яв­ля­ют­ся пла­стин­ки с пе­ре­хва­том, мик­ро­рез­цы, ми­кро­ли­ты-сег­мен­ты (в Чо­па­ни-Ман­до они из­вест­ны в сло­ях фа­зы Лекхахия III). Эта ин­ду­ст­рия пред­став­ля­ет пе­ре­ход­ную ста­дию ме­ж­ду верх­ним па­лео­ли­том и ме­зо­ли­том: по срав­не­нию с верх­не­па­лео­ли­ти­че­ски­ми из­де­лия мень­ше, тонь­ше и ши­ре, но круп­нее ме­зо­ли­ти­че­ских. На фа­зе Лекхахия II по­явля­ют­ся на­ко­неч­ни­ки с че­реш­ком, пла­стин­ки с вы­ем­ка­ми и в фор­ме лез­вия перо­чин­но­го но­жа. Ха­рак­тер­на приз­ма­тическая тех­ни­ка: пла­сти­ны ска­лы­ва­ли с яд­ри­ща при по­мо­щи по­сред­ни­ка, их при­ту­п­лен­ные края оформ­ле­ны ре­ту­шью; есть про­кол­ки, ост­рия, скреб­ки, сег­мен­ты.

На фа­зе Лекхахия III ору­дия мель­че и со­вер­шен­нее; в Лекхахии и Чо­па­ни-Ман­до за­фик­си­ро­ва­но бо­лее ран­нее рас­про­стра­не­ние тре­уголь­ных мик­ро­ли­тов по срав­не­нию с тра­пецие­вид­ны­ми, со­хра­ня­ют­ся и не­гео­мет­рические мик­ро­ли­ты; про­дол­жа­ет пре­об­ла­дать крем­ни­стый сла­нец, но роль другого сы­рья уве­ли­чи­ва­ет­ся. На фа­зе Лекхахия IV ору­дия на ма­лень­ких пла­сти­нах (из хал­це­до­на, ага­та, сер­до­ли­ка) об­ра­бо­та­ны очень тща­тель­но: пла­сти­ны с при­ту­п­лен­ным кра­ем, вы­ем­ка­ми и час­тич­ной ре­ту­шью, пла­сти­ны, ре­ту­ши­ро­ван­ные по двум кра­ям, пла­сти­ны в фор­ме лез­вия пе­ро­чин­но­го но­жа, пла­сти­ны-пил­ки, мик­ро­рез­цы, про­кол­ки, ост­рия, сег­мен­ты, тре­уголь­ни­ки, тра­пе­ции. По­яв­ля­ют­ся на­ко­неч­ни­ки стрел с лез­ви­ем, рас­по­ло­жен­ным по­пе­рёк оси, из­вест­ные на бо­лее позд­них не­оли­тич. по­се­ле­ни­ях. Есть коль­ца, от­бой­ни­ки, на­ко­валь­ни, пес­ты, тё­роч­ни­ки и другие ору­дия из квар­ци­та и пес­ча­ни­ка. Ке­ра­ми­ка (ва­зы и ча­ши) леп­ная, тон­кая, пло­хо обож­жён­ная, крас­но­го и ко­рич­не­во­го цве­тов, ино­гда с ве­рёвоч­ным ор­на­мен­том (древ­ней­шая на тер­ри­то­рии Ин­дии). Име­ла ли она ме­ст­ное про­ис­хо­ж­де­ние - не­яс­но. Есть сви­де­тель­ст­ва упот­реб­ле­ния ди­ко­го ри­са.

Под од­ним из скаль­ных на­ве­сов Лехахии про­сле­же­ны 17 по­гре­бе­ний в мел­ких оваль­ных ямах. Стра­ти­гра­фи­че­ски вы­яв­ле­но 8 го­ри­зон­тов, да­ти­руе­мых на­чи­ная с Лекхахии III. Все по­гре­бе­ния - тру­по­по­ло­же­ния на спи­не, вы­тя­ну­ты го­ло­вой на за­пад; лишь ске­лет № 2 (го­ри­зонт I, са­мый позд­ний) ори­ен­ти­ро­ван го­ло­вой на юг, а ске­лет № 12 (го­ри­зонт V) - на се­вер. Не ис­клю­че­но, что най­ден­ные в мо­ги­лах мик­ро­ли­тические ору­дия по­па­ли ту­да из куль­тур­но­го слоя. В 4 по­гре­бе­ни­ях от­ме­че­ны ох­ра и ла­те­ри­то­вые жел­ва­ки. Ана­ло­гич­ные мо­ги­лы, так­же на Среднем Ган­ге, рас­ко­па­ны в Баг­хайк­хо­ре, Са­рай На­хар Рае, Ма­ха­да­хи (фа­зы II), где впер­вые най­де­ны дос­то­вер­но от­но­ся­щие­ся к ин­вен­та­рю мик­ро­ли­ты, ра­ко­ви­ны, кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, под­вес­ки и оже­ре­лья из ко­ле­чек (древ­ней­шие в Ин­дии; толь­ко в муж­ских по­гре­бе­ни­ях).

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей вы­де­ля­ют па­мят­ни­ки ти­па Лекхахия в осо­бую груп­пу, ко­то­рая сло­жи­лась на ос­но­ве ме­ст­ных верх­не­па­лео­ли­тических тра­ди­ций. Ана­ло­гич­ная эво­лю­ци­он­ная ли­ния ин­ду­ст­рии, свя­зан­ная с гео­мет­рическими мик­ро­ли­та­ми, за­фик­си­ро­ва­на на па­мят­ни­ках Средней Азии (Так­та­ул) и Ближ­не­го Вос­то­ка (Ке­ба­ра). На ос­но­ве па­мят­ни­ков ти­па Лекхахия раз­ви­ва­ет­ся не­олит до­ли­ны Бе­ла­на (Ма­ха­га­ра, Кол­дих­ва и др.), где про­сле­жен пе­ре­ход от ин­тен­сив­но­го со­би­ра­тель­ст­ва и из­би­ра­тель­ной охо­ты к одо­маш­ни­ва­нию рас­те­ний и жи­вот­ных.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)