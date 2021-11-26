ЛЕБЯЖСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛЕБЯЖСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века.
Распространённая от Большеземельской тундры на севере до водораздела северных рек и Камы на юге, от среднего течения Вычегды на западе до Уральского хребта на востоке.
Первые памятники открыты геологом Г.А. Черновым в 1940 году. Выделена В.И. Канивцом и Г.М. Буровым в 1961 году по материалам стоянки Лебяжская на Средней Печоре. Кратковременные (с лёгкими постройками) и, реже, долговременные поселения. Наземные прямоугольные дома с земляной обваловкой, прилегающей к стенам, с 1-2 очагами (рядом бывают обломки тиглей и литейных форм), скоплениями кремнёвого сырья и изделий. Лепные широкогорлые круглодонные чаши с невысоким венчиком; в тесте - примесь дресвы, реже органических остатков; орнамент - ряды круглых ямок под венчиком и несложные узоры гребенчатым штампом (на керамике поздних памятников также крестовым, шнуровым) в верхней части тулова; есть миниатюрные (вероятно, вотивные) сосудики без орнамента.
Среди находок из кремня преобладают скребки на отщепах, наконечники стрел, из бронзы - лом предметов, капли и сплески. В основе хозяйства - охота и рыболовство. Происхождение Лебяжской культуры связывают с местными предшествующими культурами - чужъяельской и атаманнюрской. В финале бронзового века на севере Восточной Европы формируется область культур (Лебяжская культура, позднекаргопольская, позднебеломорская на раннем этапе и др.), которые сохраняют традицию гребенчатой орнаментации культур эпохи раннего металла (гаринской, чойновтинской культур, волосовской культуры).
Развитие лебяжской (гребенчатой) орнаментальной традиции продолжается в памятниках ананьинской культуры (области): в бассейнах Печоры, Вычегды, Мезени и Северной Двины появляются памятники типа Ласта, а на Ветлуге, Вятке и Верхней Каме - памятники с гребенчато-шнуровой орнаментацией. (Смотрите также в статье Коми, раздел Исторический очерк.)