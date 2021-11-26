ЛЕБЯЖСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛЕБЯЖСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века.

Рас­про­стра­нён­ная от Боль­ше­зе­мель­ской тун­д­ры на се­ве­ре до во­до­раз­де­ла северных рек и Ка­мы на юге, от сред­не­го те­че­ния Вы­че­гды на за­па­де до Ураль­ско­го хреб­та на вос­то­ке.

Пер­вые па­мят­ни­ки от­кры­ты гео­ло­гом Г.А. Чер­но­вым в 1940 году. Вы­де­ле­на В.И. Ка­нив­цом и Г.М. Бу­ро­вым в 1961 году по ма­те­риа­лам сто­ян­ки Ле­бяж­ская на Средней Пе­чо­ре. Крат­ко­вре­мен­ные (с лёг­ки­ми по­строй­ка­ми) и, ре­же, дол­го­вре­мен­ные по­се­ле­ния . На­зем­ные пря­мо­уголь­ные до­ма с зем­ля­ной об­ва­лов­кой, при­ле­гаю­щей к сте­нам, с 1-2 оча­га­ми (ря­дом бы­ва­ют об­лом­ки тиг­лей и ли­тей­ных форм), ско­п­ле­ния­ми крем­нё­во­го сы­рья и из­де­лий. Леп­ные ши­ро­ко­гор­лые круг­ло­дон­ные ча­ши с не­вы­со­ким вен­чи­ком; в тес­те - при­месь дрес­вы, ре­же ор­га­нических ос­тат­ков; ор­на­мент - ря­ды круг­лых ямок под вен­чи­ком и не­слож­ные узо­ры гре­бен­ча­тым штам­пом (на ке­ра­ми­ке позд­них па­мят­ни­ков так­же кре­сто­вым, шну­ро­вым) в верх­ней час­ти ту­ло­ва; есть ми­ниа­тюр­ные (ве­ро­ят­но, во­тив­ные) со­су­ди­ки без ор­на­мен­та.

Сре­ди на­хо­док из крем­ня пре­об­ла­да­ют скреб­ки на от­ще­пах, на­ко­неч­ни­ки стрел, из брон­зы - лом пред­ме­тов, ка­п­ли и спле­ски. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во. Про­ис­хо­ж­де­ние Лебяжской культуры свя­зы­ва­ют с ме­ст­ны­ми пред­ше­ст­вую­щи­ми куль­ту­ра­ми - чужъ­яель­ской и ата­ман­нюр­ской. В фи­на­ле брон­зо­во­го ве­ка на се­ве­ре Восточной Ев­ро­пы фор­ми­ру­ет­ся об­ласть куль­тур (Лебяжская культура, позд­не­кар­го­поль­ская, позд­не­бе­ло­мор­ская на ран­нем эта­пе и др.), ко­торые со­хра­ня­ют тра­ди­цию гре­бен­ча­той ор­на­мен­та­ции куль­тур эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (га­рин­ской, чой­нов­тин­ской куль­тур, во­ло­сов­ской куль­ту­ры).

Раз­ви­тие ле­бяж­ской (гре­бен­ча­той) ор­на­мен­таль­ной тра­ди­ции про­дол­жа­ет­ся в па­мят­ни­ках анань­ин­ской куль­ту­ры (об­ла­сти): в бас­сей­нах Пе­чо­ры, Вы­че­гды, Ме­зе­ни и Северной Дви­ны по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки ти­па Лас­та, а на Вет­лу­ге, Вят­ке и Верх­ней Ка­ме - па­мят­ни­ки с гре­бен­ча­то-шну­ро­вой ор­на­мен­та­ци­ей. (Смотрите так­же в статье Ко­ми , раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк.)

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