ГРАВЕТТ
ГРАВЕТТ - группа памятников верхнего палеолита.
(Радиокарбонные даты от 28 до 21 тысяч лет назад). Название – по стоянке Ла-Граветт (Дордонь, Франция). Граветт сменил ориньяк. Индустрия граветта характеризуется скалыванием пластин с одно- и двуплощадочных, специально подготовленных нуклеусов, «граветтскими остриями» и комплексом др. пластин с притупленным ретушированным краем (ппк). Гравет делится на несколько «стадий», отличающихся размерами «граветтских остриёв» и доминированием того или иного типа ппк. На территории Франции граветт рассматривается как ранняя стадия индустрии (культуры) верхнего Перигора. Памятники граветта известны от Западного Средиземноморья и Франции до Восточной Европы и делятся на провинции, отличающиеся набором типов каменного инвентаря. В Центральной и Восточной Европе выделяют Восточный граветт (смотри Виллендорфско-костёнковское культурное единство). Известны округлые жилища с очагом в центре. Погребения найдены на нескольких поселениях (Дольни-Вестонице, Павлово в Юж. Моравии и др.). Для искусства граветта характерны «Венеры палеолита». В основе хозяйства – охота на крупных животных (мамонт, северный олень, бизон, лошадь и др.). На территории России к Восточному граветту принадлежат костёнковско-авдеевская культура, Хотылёво 2, Гагарино и др.