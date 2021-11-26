ГРАВЕТТ

ГРАВЕТТ - груп­па па­мят­ни­ков верх­не­го па­лео­ли­та .

(Ра­дио­кар­бон­ные да­ты от 28 до 21 тысяч лет на­зад). На­зва­ние – по сто­ян­ке Ла-Гра­ветт (Дор­донь, Фран­ция). Граветт сме­нил оринь­як. Ин­ду­ст­рия граветта ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ска­лы­ва­ни­ем пла­стин с од­но- и дву­пло­ща­доч­ных, спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ных нук­ле­усов, «гра­ветт­ски­ми ост­рия­ми» и ком­плек­сом др. пла­стин с при­ту­п­лен­ным ре­ту­ши­ро­ван­ным кра­ем (ппк). Гравет де­лит­ся на несколько «ста­дий», от­ли­чаю­щих­ся раз­ме­ра­ми «гра­ветт­ских ост­ри­ёв» и до­ми­ни­ро­ва­ни­ем то­го или ино­го ти­па ппк. На тер­ри­то­рии Фран­ции граветт рас­смат­ри­ва­ет­ся как ран­няя ста­дия ин­ду­ст­рии (куль­ту­ры) верх­не­го Пе­ри­го­ра. Па­мят­ни­ки граветта из­вест­ны от Западного Сре­ди­зем­но­мо­рья и Фран­ции до Восточной Ев­ро­пы и де­лят­ся на про­вин­ции, от­ли­чаю­щие­ся на­бо­ром ти­пов ка­мен­но­го ин­вен­та­ря. В Центральной и Восточной Ев­ро­пе вы­де­ля­ют Восточный граветт (смотри Вил­лен­дорф­ско-кос­тён­ков­ское куль­тур­ное един­ст­во). Из­вест­ны ок­руг­лые жи­ли­ща с оча­гом в цен­тре. По­гре­бе­ния най­де­ны на не­сколь­ких по­се­ле­ни­ях (Доль­ни-Вес­то­ни­це, Пав­ло­во в Юж. Мо­ра­вии и др.). Для искусства граветта ха­рак­тер­ны «Ве­не­ры па­лео­ли­та». В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва – охо­та на круп­ных жи­вот­ных (ма­монт, се­вер­ный олень, би­зон, ло­шадь и др.). На тер­ри­то­рии Рос­сии к Восточному граветту при­над­ле­жат кос­тён­ков­ско-ав­де­ев­ская куль­ту­ра, Хо­ты­лё­во 2, Га­га­ри­но и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)