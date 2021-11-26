КИЛЬ На чтение: 1 минута

Го­род на се­ве­ре Гер­ма­нии, сто­ли­ца зем­ли Шлез­виг-Голь­штейн.

Нас. 236 тыс. чел. (2008). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го м., в Киль­ской бух­те, по обе­им сто­ро­нам зал. Ки­лер-Фёр­де, у вхо­да в Киль­ский ка­нал (в 60 км от гра­ни­цы с Да­ни­ей). Один из ве­ду­щих транс­порт­ных уз­лов на се­ве­ре ФРГ. Ж.-д. ма­ги­ст­ра­ля­ми свя­зан с Гам­бур­гом, Лю­бе­ком, Рендс­бур­гом, Ной­мюн­сте­ром, Фленс­бур­гом и др. го­ро­да­ми Гер­ма­нии, а так­же Да­нии. В К. скре­щи­ва­ют­ся 6 ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. Важ­ный тор­го­вый, ры­бо­лов­ный и пас­са­жир­ский порт. Гру­зо­обо­рот 4,4 млн. т (2006); по чис­лу пас­са­жи­ров (1,7 млн. чел.) за­ни­ма­ет 2-е ме­сто сре­ди герм. пор­тов на Бал­тий­ском м. по­сле Рос­то­ка. Па­ром­ные ли­нии со­еди­ня­ют К. с Гё­те­бор­гом (Шве­ция), Ос­ло (Нор­ве­гия), Клай­пе­дой (Лит­ва), С.-Пе­тер­бур­гом и Ка­ли­нин­гра­дом (Рос­сия). Че­рез Киль­ский ка­нал еже­год­но про­хо­дит до 50 тыс. су­дов (близ К. шлю­зы: «ста­рый», 1895, и «но­вый», 1914, – 3-й в ми­ре по раз­ме­рам). К. – гл. во­ен.- мор. ба­за Гер­ма­нии на Бал­тий­ском мо­ре.

Ос­но­ван в 1242 на мес­те тор­го­во­го по­се­ле­ния, то­гда же по­лу­чил лю­бек­ское го­род­ское пра­во. В 1283–1518 чл. Ган­зы. В 1362 при­нял уча­стие в не­удач­ной вой­не ган­зей­ских го­ро­дов про­тив дат. ко­ро­ля Валь­де­ма­ра IV Ат­тер­да­га, в ре­зуль­та­те ко­то­рой пе­ре­шёл к дат. ко­ро­не. В 1469–96 на­хо­дил­ся в за­ло­ге у г. Лю­бек. В 1526/27–42 в К. бы­ла про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция. В 1544 при раз­де­ле Шлез­виг- Голь­штей­на ме­ж­ду ко­ро­лём и его бра­том гер­цо­гом Адоль­фом I го­род ото­шёл в т. н. гер­цог­скую часть, на­хо­див­шую­ся во вла­де­нии ди­на­стии Гот­тор­пов. В 1627 в хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–48 за­хва­чен имп. вой­ска­ми. В 1773 об­ме­нён вме­сте со всем Шлез­ви­гом вел. кн. Пав­лом Пет­ро­ви­чем (бу­ду­щий рос. имп. Па­вел I), имев­шим ти­тул гер­цо­га Гот­торп­ско­го, на др. дат. вла­де­ния, вновь во­шёл в со­став Да­нии. На за­клю­чит. эта­пе на­по­ле­о­нов­ских войн в 1813 за­хва­чен швед. вой­ска­ми. Ме­сто под­пи­са­ния Киль­ских мир­ных до­го­во­ров 1814. В 1844 пер­вая ж.-д. ли­ния Киль – Аль­то­на свя­за­ла балт. порт К. с Эль­бой и Се­вер­ным мо­рем. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1848–49 в Гер­ма­нии в К. бы­ло соз­да­но врем. пра­ви­тель­ст­во Шлез­виг-Голь­штей­на (март 1848). В 1864 за­хва­чен прус. и австр. вой­ска­ми (см. Дат­ско-гер­ман­ские вой­ны 1848–50, 1864), по Га­штейн­ской кон­вен­ции 1865 пе­ре­дан под управ­ле­ние Прус­сии, стал гл. ба­зой прус­ско­го, с 1871 герм. им­пер­ско­го фло­та. В 1867 ото­шёл к Прус­сии. В 19 в. спе­циа­ли­за­цию эко­но­ми­ки го­ро­да оп­ре­де­ля­ли гл. обр. пор­то­вое хо­зяй­ст­во и су­до­строе­ние. В 1838 ос­но­ва­но пер­вое круп­ное пром. пред­при­ятие К. – «Maschinenbauanstalt und Eisengiesserei Schweffel und Howaldt» (вы­пуск с.-х. тех­ни­ки, па­ро­вых кот­лов и пе­чей, па­ро­вых дви­га­те­лей; впо­след­ст­вии вы­рос­ло в верфь «Howaldtswerke», на ко­то­рой в 1850 бы­ла по­строе­на пер­вая в Гер­ма­нии под­вод­ная лод­ка «Brandtaucher»). Во 2-й пол. 19 в. К. стал круп­ным цен-

тром во­ен. ко­раб­ле­строе­ния. В 1860-е гг. бы­ли за­ло­же­ны вер­фи «Norddeutsche Werft» (с 1879 «Germania Werft», с 1895 пе­ре­шла в соб­ст­вен­ность кон­цер­на «Krupp») и «K ̈onigliche Werft Kiel» (с 1871 «Kai­ser­liche Werft Kiel»), на ко­то­рых строи­лись в т. ч. под­вод­ные лод­ки, ли­ней­ные бое­вые ко­раб­ли, а с нач. 20 в. и авиа­несу­щие ко­раб­ли. Важ­ный тол­чок раз­ви­тию эко­но­ми­ки дал ввод в экс­плуа­та­цию Киль­ско­го ка­на­ла (1887–1895; со­еди­нил Бал­тий­ское и Се­вер­ное мо­ря). Центр Киль­ско­го вос­ста­ния 1918. По Вер­саль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1919 во­ен. про­из-во на вер­фях К. бы­ло пре­кра­ще­но; «Germania Werft» вы­пус­ка­ла ис­клю­чи­тель­но гражд. су­да, пред­при­ятие «Kai­ser­liche Werft Kiel» в 1920 бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но (про­из­водств. мощ­но­сти и ин­фра­струк­ту­ра час­тич­но пе­ре­шли ком­би­на­ту «Deutsche Werke AG» со спе­циа­ли­за­ци­ей на ло­ко­мо­ти­во-, дви­га­те­ле- и су­до­стро­е­нии). Со 2-й пол. 1930-х гг. К. вновь стал круп­ным цен­тром во­ен. про­из-ва (во­ен. ко­раб­ли, тор­пе­ды, па­луб­ные са­мо­лё­ты и др.). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны го­род под­вер­гал­ся мас­си­ро­ван­ным бом­бар­ди­ров­кам брит. и амер. авиа­ции (бы­ло раз­ру­ше­но св. 80% по­стро­ек), 4.5.1945 за­нят брит. вой­ска­ми и вклю­чён в брит. зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии. С 23.8.1946 сто­ли­ца зем­ли Шлез­виг-Голь­штейн, с 1949 в ФРГ. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны верфь «Germania Werft» бы­ла де­мон­ти­ро­ва­на, ком­би­нат «Deutsche Werke AG» раз­ук­руп­нён: ряд про­из­водств за­крыт, часть мощ­но­стей пе­ре­шла др. соб­ст­вен­ни­кам, в т. ч. фир­ме «Howaldt­swer­ke» (с 1968 – «Ho­waldtswerke – Deutsche Werft», HDW); круп­ней­шим в го­ро­де ком­плек­сом пром. пред­при­ятий и осн. ра­бо­то­да­те­лем стал мно­го­от­рас­ле­вой ком­би­нат фир­мы «Ma­s­chinenbau Kiel» (MaK; 1948; спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся на вы­пус­ке су­до­вых ди­зель­ных дви­га­те­лей, ди­зель­ных ло­ко­мо­ти­вов, ко­лёс­ных и гу­се­нич­ных ав­то­мо­би­лей спец. на­зна­че­ния, стро­ит. ма­шин, подъ­ём­но-транс­порт­но­го и тек­стиль­но­го обо­ру­до­ва­ния; с нач. 1960-х гг. вы­пус­кал так­же бро­не­тан­ко­вую тех­ни­ку и раз­но­об­раз­ное обо­ру­до­ва­ние для ВМС; с 1959 «MaK GmbH» при­над­ле­жа­ла ком­па­нии «Bremer Atlas GmbH», в 1964 во­шла в кон­церн «Krupp» под назв. «Krupp MaK GmbH»; с кон. 20 в. разл. под­раз­де­ле­ния ком­би­на­та при­над­ле­жат раз­ным соб­ст­вен­ни­кам).

По­сле 1945 го­род от­стро­ен прак­ти­че­ски за­но­во. В ста­рой час­ти К. рас­по­ло­жен ком­плекс Киль­ско­го двор­ца Голь­штейн-Гот­торп­ских гер­цо­гов (ок. 1280, пе­ре­строй­ки 16–17 вв., ча­стич­но вос­ста­нов­лен пос­ле 1945; в 1728 здесь ро­дил­ся бу­ду­щий рос. имп. Пётр III). Цер­ковь Св. Ни­ко­лая на Ста­ром рын­ке (ок. 1240, зап. фа­сад 19 в.); Ра­ту­ша (1907–11, арх. Х. Бил­линг; по­строе­на по мо­ти­вам ко­ло­коль­ни на ве­не­ци­ан­ской пл. Св. Мар­ка). Пе­ред цер­ко­вью Св. Ни­ко­лая – скульп­ту­ра Э. Бар­ла­ха «Ду­хо­бо­рец» (1928).

К. – важ­ный центр куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния. Ун-т им. Кри­стиа­на Альб­рех­та [1665, один из круп­ней­ших ун-тов Гер­ма­нии – обу­ча­ют­ся св. 23 тыс. сту­ден­тов; в со­ста­ве ун-та св. 165 н.-и. под­раз­де­ле­ний, в т. ч. ин­сти­ту­ты: ми­ро­вой эко­но­ми­ки, вост.-ев­роп. пра­ва, пе­да­го­гич. на­ук и др.; му­зеи: зоо­ло­ги­че­ский (1881), гео­ло­гич. и ми­не­ра­ло­ги­че­ский, эт­но­гра­фи­че­ский (1884)], Выс­шая шко­ла ис­кусств и ди­зай­на Му­те­зи­ус (ос­но­ва­на в 1907 как ху­дож. уч-ще, ста­тус ун-та с 2005), Киль­ская Выс­шая проф. шко­ла (ун-т при­клад­ных на­ук, 1969). Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ин-т океа­но­гра­фии Об-ва им. Г. В. Лейб­ни­ца, Ин-т ген­дер­ных ис­сле­до­ва­ний, Ис­сле­до­ва­тель­ский центр мор. гео­ло­гии; Ис­сле­до­ва­тель­ский центр бун­дес­ве­ра по гид­ро­аку­сти­ке и гео­фи­зи­ке. Герм. нац. эко­но­мич. б-ка (св. 2,6 млн. то­мов). Круп­ней­шие ху­дож. му­зеи: Га­ле­рея ис­кусств (1855, нем. жи­во­пись и гра­фи­ка 16–20 вв., со­б­ра­ние ан­тич­но­го иск-ва), Гор. со­б­ра­ние жи­во­пи­си и Гор. га­ле­рея. Му­зей су­до­ход­ст­ва (1970, в зда­нии быв. рыб­но­го рын­ка, 1909–10), к ко­то­ро­му от­но­сит­ся так­же ис­то­рич. га­вань К. Гор. му­зей (1970), Му­зей ис­то­рии Шлез­виг-Голь­штей­на. Сре­ди дру­гих – му­зеи ма­шин и ме­ха­низ­мов, ис­то­рии ме­ди­ци­ны и фар­ма­цев­ти­ки, фир­мы «Howaldtswerke».

Гор. те­атр (1841, ос­но­ван в 1764 как част­ный те­атр) объе­ди­ня­ет те­ат­ры «Шау­ш­пиль­хаус» (1898), «Оперн­ха­ус» (1907; зда­ние 1905–07, арх. Х. Зе­линг, раз­ру­ше­но при бом­бар­ди­ров­ке в 1944, вос­ста­нов­ле­но в 1953), «Теа­тер им Верфт­парк» (1989). Круп­ней­ший кон­церт­ный зал К. – «Ост­зе-хал­ле» (1951; с 2008 под назв. «Шпар­кас­сен-аре­на»). Сре­ди муз. кол­лек­ти­вов: Фи­лар­мо­нич. ор­кестр (1907), Фи­лар­мо­нич. хор (1907), Хор маль­чи­ков со­бо­ра Св. Ни­ко­лая (1968), хор «Мад­ри­гал» (1990). Ме­ж­ду­нар. муз. фес­ти­ва­ли: зем­ли Шлез­виг-Голь­штейн (с 1986; в 2008 по­свя­щён рус. му­зы­ке), «Киль­ские дни но­вой му­зы­ки» (с 2006, еже­год­ный).

К. – один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе цен­тров па­рус­но­го спор­та. В 1936 и 1972 про­хо­ди­ли со­рев­но­ва­ния по па­рус­но­му спор­ту в рам­ках Олим­пий­ских игр. Еже­год­но (с 1882, кро­ме 1914–19 и 1940–1946) про­во­дит­ся «Киль­ская не­де­ля» (вклю­ча­ет ре­га­ту, па­рад ста­рин­ных су­дов, муз. фес­ти­валь и др.). Про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по ганд­бо­лу (1961, 2007). Фут­боль­ный клуб «Холь­штайн» (ста­ди­он «Холь­штайн­шта­ди­он», 12 тыс. мест) – чем­пи­он Гер­ма­нии (1912). Ганд­боль­ный клуб «ТХВ» (аре­на «Ост­зе­хал­ле», с 2008 «Шпар­кас­сен-аре­на», ок. 14 тыс. мест) – 14-крат­ный чем­пи­он Гер­ма­нии (1957–2008), по­бе­ди­тель (2007) и фи­на­лист (2000, 2008) Ли­ги чем­пио­нов, об­ла­да­тель Куб­ка ЕГФ (Ев­роп. ганд­боль­ной фе­де­ра­ции; 1998, 2002, 2004).

С кон. 20 в. важ­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки К. – сфе­ра ус­луг (за­ня­то 78,5% ра­бо­таю­щих, 2006), осо­бен­но боль­шое зна­че­ние он име­ет как центр НИОКР и об­ра­зо­ва­ния; ус­ко­рен­но раз­ви­ва­ют­ся нау­ко­ём­кие и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные от­рас­ли ин­ду­ст­рии. К. – один из круп­ней­ших фи­нан­со­вых цен­тров на се­ве­ре Гер­ма­нии. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны од­на из двух штаб-квар­тир (вто­рая в Гам­бур­ге) бан­ков­ской кор­по­ра­ции «HSH Nordbank AG», прав­ле­ния Bank Companie Nord AG, Kieler Volksbank EG, PSD Bank Kiel EG. В сек­то­ре стра­хо­во­го биз­не­са вы­де­ля­ет­ся ком­па­ния «Provinzial Versi­cherung Nord AG», в сек­то­ре тор­го­вых ус­луг – ком­па­ния «Coop EG» (кон­тро­ли­ру­ет са­мую раз­ветв­лён­ную в Шлез­виг-Голь­штей­не сеть роз­нич­ной тор­гов­ли про­дук­та­ми пи­та­ния), в сек­то­ре ин­фор­мац. ус­луг – фир­ма «Consist Software Solutions GmbH» (до 2008 – «MaK DATA SYSTEM»). Важ­ное ме­сто в струк­ту­ре сфе­ры ус­луг в К. за­ни­ма­ет сек­тор управ­ле­ния, свя­зан­ный с вы­пол­не­ни­ем го­ро­дом по­ли­ти­ко-адм. функ­ций сто­ли­цы фе­де­раль­ной зем­ли. В К. рас­по­ло­же­ны герм. офи­сы швед. кор­по­ра­ции «Stena Li­ne» (од­на из круп­ней­ших па­ром­ных ком­па­ний ми­ра) и норв. су­до­ход­ной ком­па­нии «Color Line» (од­на из ве­ду­щих в Сев. Ев­ро­пе). Зна­чит. центр из­да­тель­ско­го де­ла; здесь раз­ме­ща­ет­ся круп­ная из­да­тель­ская кор­по­ра­ция «Kieler Zeitungs Verla­g- und Druckerei KG – GmbH & Co» (вы­пус­ка­ет в т. ч. глав­ную из из­да­вае­мых в К. га­зет – «Kieler Nachrichten»).

Глав­ная от­расль пром-сти – ма­ши­но­строе­ние. К. – круп­ный центр герм. су­до­строе­ния и су­до­ре­мон­та (по сум­мар­ной про­из­водств. мощ­но­сти су­до­строе­ния ус­ту­па­ет толь­ко Гам­бур­гу и уз­лу Бре­мен–Бре­мер­ха­фен). Верфь «Howaldts­werke–Deutsche Werft» («HDW GmbH»; с 2005 вхо­дит в ве­ду­щий герм. су­до­стро­ит. хол­динг «ThyssenKrupp Marine Sys­tems AG») – круп­ней­шая в стра­не: вы­пус­ка­ет гражд. су­да (в т. ч. кон­тей­не­ро­во­зы, тан­ке­ры, пла­ву­чие ры­бо­за­во­ды), во­ен. ко­раб­ли (яв­ля­ет­ся од­ним из ве­ду­щих в ми­ре про­из­во­ди­те­лей ди­зель­ных под­вод­ных ло­док). Вто­рое круп­ное су­до­строит. пред­при­ятие – за­вод фир­мы «Lindenau GmbH, Schiffswerft & Ma­schi­nen­fabrik» (ос­но­ван в 1919 в г. Ме­мель, ны­не Клай­пе­да, Лит­ва; в 1945 пе­ре­ве­дён в К.) вы­пус­ка­ет спец. тан­ке­ры для транс­пор­ти­ров­ки неф­те­про­дук­тов и жид­ких хи­ми­ка­тов, н.-и. су­да, а так­же про­дук­цию смеж­ных от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния. В К. по­строе­но и спу­ще­но на во­ду атом­ное гру­зо­вое суд­но «Otto Hahn» (1968, на вер­фи «Howaldt­s­werke–Deu­tsche Werft») – од­но из пер­вых в ми­ре. С кон. 20 в. за­груз­ка про­из­водств. мощ­но­стей су­до­строит. вер­фей К. сни­жа­ет­ся.

К. – один из ве­ду­щих герм. цен­тров по вы­пус­ку ло­ко­мо­ти­вов и ж.-д. под­виж­но­го со­ста­ва. Про­из-во ди­зель­ных ло­ко­мо­ти­вов на ком­би­на­те «MaK» вы­де­ле­но в отд. под­раз­де­ле­ние (с 1998 в струк­ту­ре транс­порт­но-ма­ши­но­стро­ит. кон­цер­на «Vossloh AG»; в К. на­хо­дит­ся штаб- квар­ти­ра его до­чер­ней ком­па­нии «Vos­sloh Locomotives GmbH» и го­лов­ное пред­при­ятие; все про­из­во­ди­мые в К. ло­ко­мо­ти­вы со­хра­ня­ют ло­го­тип «MaK»). Про­из-во су­до­вых ди­зель­ных дви­га­те­лей (обес­пе­чи­ва­ло до 80% стои­мо­сти ус­лов­но-чис­той про­дук­ции фир­мы «Krupp MaK GmbH») с 1997 кон­тро­ли­ру­ет ком­па­ния «Caterpillar GmbH & Co KG» (до­чер­няя фир­ма амер. ма­ши­но­стро­ит. кон­цер­на «Caterpillar Inc.»). Под­раз­де­ле­ние ком­би­на­та «MaK» по вы­пус­ку стро­ит. ма­шин, подъ­ём­но-транс­порт­но­го и др. тех­но­ло­гич. обо­ру­до­ва­ния с нач. 21 в. при­над­ле­жит ком­па­нии «Atlas Terex GmbH» (вхо­дит в струк­ту­ру амер. кор­по­ра­ции «Terex Inc.»). Вы­пуск бро­не­тан­ко­вой тех­ни­ки, тор­пед и арт. сна­ря­дов на про­из­водств. пло­щад­ках «MaK» с 2000 осу­ще­ст­в­ля­ет один из ве­ду­щих герм. во­ен.-пром. кон­цер­нов «Rheinmetall» (под­раз­де­ле­ние «Rheinmetall Landsysteme GmbH»). Мощ­но­сти ли­тей­но­го про­из-ва быв. «Krupp MaK GmbH» в 2006 про­да­ны ком­па­нии «SHW Casting Techno­logies GmbH» и при­над­ле­жат её до­чер­ней фир­ме «Giesserei Kiel GmbH».

Раз­ви­ты ра­дио­элек­трон­ная и элек­тро­тех­ни­че­ская пром-сть, про­из-во вы­со­ко­точ­ных оп­тич. и ме­ха­нич. при­бо­ров. В К. на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятия фир­мы «Hagenuk» (1899, совр. назв. с 1936) – од­но­го из ве­ду­щих в Гер­ма­нии про­из­во­ди­те­лей те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния (под­раз­де­ле­ние «Ha­genuk Telecom»), ра­дио­ап­па­ра­ту­ры, ко­ра­бель­но­го обо­ру­до­ва­ния, ак­ва­лан­гов, а так­же мор. мин, глу­бо­ко­вод­ных бомб и др. бо­е­при­па­сов. Ком­па­ния «HDW– Hagenuk Schiffstechnik GmbH» (со­вме­ст­ное пред­при­ятие фирм «HDW GmbH» и «Hagenuk») – один из важ­ней­ших по­став­щи­ков на­ви­га­ци­он­ных при­бо­ров для во­ен. ко­раб­лей и гражд. су­дов стра­ны. По за­ка­зам гл. обр. су­до­строит. пром-сти ра­бо­та­ют пред­при­ятия фир­мы «Raythe­on Anschütz GmbH» (при­над­ле­жит амер. «Raytheon Company»; про­из-во ги­ро­ком­па­сов, элек­трон­но­го и на­ви­га­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния) и ком­па­нии «Ele­c­troa­cus­tic GmbH» (ELAC; вы­пуск эхо­ло­тов, раз­но­об­раз­ной гид­ро­аку­стич. ап­па­ра­ту­ры). Ра­дио­элек­трон­ный за­вод «Philips GmbH» (при­над­ле­жит ни­дерл. кон­цер­ну «Koninklijke Philips Electro­nics N. V.») спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве ко­ра­бель­ных ра­дио­ло­ка­ци­он­ных сис­тем. Про­из-во по­ли­гра­фич. обо­ру­до­ва­ния (пред­при­ятия «Hell Gravure Systems GmbH & Co KG»). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то про­из-во стрел­ко­во­го ору­жия, в т. ч. спор­тив­но-охот­ничь­е­го (фир­ма «Sauer und Sohn GmbH»). Осн. от­расль пи­ще­вку­со­вой пром-сти – ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (хо­ло­диль­ные пред­при­ятия, ры­бо­кон­серв­ные за­во­ды). Име­ют­ся не­боль­шие пред­при­ятия хи­миче­ской (в т. ч. фар­ма­цев­ти­че­ской) и лёг­кой (по­ли­гра­фич., ме­бель­ной и др.) пром-сти.

В при­го­ро­де Мольф­зе – му­зей Шлез­виг-Голь­штей­на под от­кры­тым не­бом (круп­ней­ший в Сев. Гер­ма­нии; кре­сть­ян­ские дво­ры, мель­ни­цы, са­раи, ам­ба­ры, пе­кар­ни 16–19 вв.).

Автор(ы) статьи: Мат­вее­ва А. Г. (ис­то­рия), По­лё­то­ва Л. А. (му­зы­каль­но-те­ат­раль­ная куль­ту­ра), Стре­лец­кий В. Н.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)