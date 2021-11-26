КИЛЬ
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Город на севере Германии, столица земли Шлезвиг-Гольштейн.
Нас. 236 тыс. чел. (2008). Расположен на побережье Балтийского м., в Кильской бухте, по обеим сторонам зал. Килер-Фёрде, у входа в Кильский канал (в 60 км от границы с Данией). Один из ведущих транспортных узлов на севере ФРГ. Ж.-д. магистралями связан с Гамбургом, Любеком, Рендсбургом, Ноймюнстером, Фленсбургом и др. городами Германии, а также Дании. В К. скрещиваются 6 скоростных автомагистралей. Важный торговый, рыболовный и пассажирский порт. Грузооборот 4,4 млн. т (2006); по числу пассажиров (1,7 млн. чел.) занимает 2-е место среди герм. портов на Балтийском м. после Ростока. Паромные линии соединяют К. с Гётеборгом (Швеция), Осло (Норвегия), Клайпедой (Литва), С.-Петербургом и Калининградом (Россия). Через Кильский канал ежегодно проходит до 50 тыс. судов (близ К. шлюзы: «старый», 1895, и «новый», 1914, – 3-й в мире по размерам). К. – гл. воен.- мор. база Германии на Балтийском море.
Основан в 1242 на месте торгового поселения, тогда же получил любекское городское право. В 1283–1518 чл. Ганзы. В 1362 принял участие в неудачной войне ганзейских городов против дат. короля Вальдемара IV Аттердага, в результате которой перешёл к дат. короне. В 1469–96 находился в залоге у г. Любек. В 1526/27–42 в К. была проведена Реформация. В 1544 при разделе Шлезвиг- Гольштейна между королём и его братом герцогом Адольфом I город отошёл в т. н. герцогскую часть, находившуюся во владении династии Готторпов. В 1627 в ходе Тридцатилетней войны 1618–48 захвачен имп. войсками. В 1773 обменён вместе со всем Шлезвигом вел. кн. Павлом Петровичем (будущий рос. имп. Павел I), имевшим титул герцога Готторпского, на др. дат. владения, вновь вошёл в состав Дании. На заключит. этапе наполеоновских войн в 1813 захвачен швед. войсками. Место подписания Кильских мирных договоров 1814. В 1844 первая ж.-д. линия Киль – Альтона связала балт. порт К. с Эльбой и Северным морем. В период Революции 1848–49 в Германии в К. было создано врем. правительство Шлезвиг-Гольштейна (март 1848). В 1864 захвачен прус. и австр. войсками (см. Датско-германские войны 1848–50, 1864), по Гаштейнской конвенции 1865 передан под управление Пруссии, стал гл. базой прусского, с 1871 герм. имперского флота. В 1867 отошёл к Пруссии. В 19 в. специализацию экономики города определяли гл. обр. портовое хозяйство и судостроение. В 1838 основано первое крупное пром. предприятие К. – «Maschinenbauanstalt und Eisengiesserei Schweffel und Howaldt» (выпуск с.-х. техники, паровых котлов и печей, паровых двигателей; впоследствии выросло в верфь «Howaldtswerke», на которой в 1850 была построена первая в Германии подводная лодка «Brandtaucher»). Во 2-й пол. 19 в. К. стал крупным цен-
тром воен. кораблестроения. В 1860-е гг. были заложены верфи «Norddeutsche Werft» (с 1879 «Germania Werft», с 1895 перешла в собственность концерна «Krupp») и «K ̈onigliche Werft Kiel» (с 1871 «Kaiserliche Werft Kiel»), на которых строились в т. ч. подводные лодки, линейные боевые корабли, а с нач. 20 в. и авианесущие корабли. Важный толчок развитию экономики дал ввод в эксплуатацию Кильского канала (1887–1895; соединил Балтийское и Северное моря). Центр Кильского восстания 1918. По Версальскому мирному договору 1919 воен. произ-во на верфях К. было прекращено; «Germania Werft» выпускала исключительно гражд. суда, предприятие «Kaiserliche Werft Kiel» в 1920 было ликвидировано (производств. мощности и инфраструктура частично перешли комбинату «Deutsche Werke AG» со специализацией на локомотиво-, двигателе- и судостроении). Со 2-й пол. 1930-х гг. К. вновь стал крупным центром воен. произ-ва (воен. корабли, торпеды, палубные самолёты и др.). В годы 2-й мировой войны город подвергался массированным бомбардировкам брит. и амер. авиации (было разрушено св. 80% построек), 4.5.1945 занят брит. войсками и включён в брит. зону оккупации Германии. С 23.8.1946 столица земли Шлезвиг-Гольштейн, с 1949 в ФРГ. После 2-й мировой войны верфь «Germania Werft» была демонтирована, комбинат «Deutsche Werke AG» разукрупнён: ряд производств закрыт, часть мощностей перешла др. собственникам, в т. ч. фирме «Howaldtswerke» (с 1968 – «Howaldtswerke – Deutsche Werft», HDW); крупнейшим в городе комплексом пром. предприятий и осн. работодателем стал многоотраслевой комбинат фирмы «Maschinenbau Kiel» (MaK; 1948; специализировался на выпуске судовых дизельных двигателей, дизельных локомотивов, колёсных и гусеничных автомобилей спец. назначения, строит. машин, подъёмно-транспортного и текстильного оборудования; с нач. 1960-х гг. выпускал также бронетанковую технику и разнообразное оборудование для ВМС; с 1959 «MaK GmbH» принадлежала компании «Bremer Atlas GmbH», в 1964 вошла в концерн «Krupp» под назв. «Krupp MaK GmbH»; с кон. 20 в. разл. подразделения комбината принадлежат разным собственникам).
После 1945 город отстроен практически заново. В старой части К. расположен комплекс Кильского дворца Гольштейн-Готторпских герцогов (ок. 1280, перестройки 16–17 вв., частично восстановлен после 1945; в 1728 здесь родился будущий рос. имп. Пётр III). Церковь Св. Николая на Старом рынке (ок. 1240, зап. фасад 19 в.); Ратуша (1907–11, арх. Х. Биллинг; построена по мотивам колокольни на венецианской пл. Св. Марка). Перед церковью Св. Николая – скульптура Э. Барлаха «Духоборец» (1928).
К. – важный центр культуры и образования. Ун-т им. Кристиана Альбрехта [1665, один из крупнейших ун-тов Германии – обучаются св. 23 тыс. студентов; в составе ун-та св. 165 н.-и. подразделений, в т. ч. институты: мировой экономики, вост.-европ. права, педагогич. наук и др.; музеи: зоологический (1881), геологич. и минералогический, этнографический (1884)], Высшая школа искусств и дизайна Мутезиус (основана в 1907 как худож. уч-ще, статус ун-та с 2005), Кильская Высшая проф. школа (ун-т прикладных наук, 1969). Среди науч. учреждений – Ин-т океанографии Об-ва им. Г. В. Лейбница, Ин-т гендерных исследований, Исследовательский центр мор. геологии; Исследовательский центр бундесвера по гидроакустике и геофизике. Герм. нац. экономич. б-ка (св. 2,6 млн. томов). Крупнейшие худож. музеи: Галерея искусств (1855, нем. живопись и графика 16–20 вв., собрание античного иск-ва), Гор. собрание живописи и Гор. галерея. Музей судоходства (1970, в здании быв. рыбного рынка, 1909–10), к которому относится также историч. гавань К. Гор. музей (1970), Музей истории Шлезвиг-Гольштейна. Среди других – музеи машин и механизмов, истории медицины и фармацевтики, фирмы «Howaldtswerke».
Гор. театр (1841, основан в 1764 как частный театр) объединяет театры «Шаушпильхаус» (1898), «Опернхаус» (1907; здание 1905–07, арх. Х. Зелинг, разрушено при бомбардировке в 1944, восстановлено в 1953), «Театер им Верфтпарк» (1989). Крупнейший концертный зал К. – «Остзе-халле» (1951; с 2008 под назв. «Шпаркассен-арена»). Среди муз. коллективов: Филармонич. оркестр (1907), Филармонич. хор (1907), Хор мальчиков собора Св. Николая (1968), хор «Мадригал» (1990). Междунар. муз. фестивали: земли Шлезвиг-Гольштейн (с 1986; в 2008 посвящён рус. музыке), «Кильские дни новой музыки» (с 2006, ежегодный).
К. – один из крупнейших в Европе центров парусного спорта. В 1936 и 1972 проходили соревнования по парусному спорту в рамках Олимпийских игр. Ежегодно (с 1882, кроме 1914–19 и 1940–1946) проводится «Кильская неделя» (включает регату, парад старинных судов, муз. фестиваль и др.). Проходили матчи чемпионата мира по гандболу (1961, 2007). Футбольный клуб «Хольштайн» (стадион «Хольштайнштадион», 12 тыс. мест) – чемпион Германии (1912). Гандбольный клуб «ТХВ» (арена «Остзехалле», с 2008 «Шпаркассен-арена», ок. 14 тыс. мест) – 14-кратный чемпион Германии (1957–2008), победитель (2007) и финалист (2000, 2008) Лиги чемпионов, обладатель Кубка ЕГФ (Европ. гандбольной федерации; 1998, 2002, 2004).
С кон. 20 в. важнейший сектор экономики К. – сфера услуг (занято 78,5% работающих, 2006), особенно большое значение он имеет как центр НИОКР и образования; ускоренно развиваются наукоёмкие и высокотехнологичные отрасли индустрии. К. – один из крупнейших финансовых центров на севере Германии. В городе расположены одна из двух штаб-квартир (вторая в Гамбурге) банковской корпорации «HSH Nordbank AG», правления Bank Companie Nord AG, Kieler Volksbank EG, PSD Bank Kiel EG. В секторе страхового бизнеса выделяется компания «Provinzial Versicherung Nord AG», в секторе торговых услуг – компания «Coop EG» (контролирует самую разветвлённую в Шлезвиг-Гольштейне сеть розничной торговли продуктами питания), в секторе информац. услуг – фирма «Consist Software Solutions GmbH» (до 2008 – «MaK DATA SYSTEM»). Важное место в структуре сферы услуг в К. занимает сектор управления, связанный с выполнением городом политико-адм. функций столицы федеральной земли. В К. расположены герм. офисы швед. корпорации «Stena Line» (одна из крупнейших паромных компаний мира) и норв. судоходной компании «Color Line» (одна из ведущих в Сев. Европе). Значит. центр издательского дела; здесь размещается крупная издательская корпорация «Kieler Zeitungs Verlag- und Druckerei KG – GmbH & Co» (выпускает в т. ч. главную из издаваемых в К. газет – «Kieler Nachrichten»).
Главная отрасль пром-сти – машиностроение. К. – крупный центр герм. судостроения и судоремонта (по суммарной производств. мощности судостроения уступает только Гамбургу и узлу Бремен–Бремерхафен). Верфь «Howaldtswerke–Deutsche Werft» («HDW GmbH»; с 2005 входит в ведущий герм. судостроит. холдинг «ThyssenKrupp Marine Systems AG») – крупнейшая в стране: выпускает гражд. суда (в т. ч. контейнеровозы, танкеры, плавучие рыбозаводы), воен. корабли (является одним из ведущих в мире производителей дизельных подводных лодок). Второе крупное судостроит. предприятие – завод фирмы «Lindenau GmbH, Schiffswerft & Maschinenfabrik» (основан в 1919 в г. Мемель, ныне Клайпеда, Литва; в 1945 переведён в К.) выпускает спец. танкеры для транспортировки нефтепродуктов и жидких химикатов, н.-и. суда, а также продукцию смежных отраслей машиностроения. В К. построено и спущено на воду атомное грузовое судно «Otto Hahn» (1968, на верфи «Howaldtswerke–Deutsche Werft») – одно из первых в мире. С кон. 20 в. загрузка производств. мощностей судостроит. верфей К. снижается.
К. – один из ведущих герм. центров по выпуску локомотивов и ж.-д. подвижного состава. Произ-во дизельных локомотивов на комбинате «MaK» выделено в отд. подразделение (с 1998 в структуре транспортно-машиностроит. концерна «Vossloh AG»; в К. находится штаб- квартира его дочерней компании «Vossloh Locomotives GmbH» и головное предприятие; все производимые в К. локомотивы сохраняют логотип «MaK»). Произ-во судовых дизельных двигателей (обеспечивало до 80% стоимости условно-чистой продукции фирмы «Krupp MaK GmbH») с 1997 контролирует компания «Caterpillar GmbH & Co KG» (дочерняя фирма амер. машиностроит. концерна «Caterpillar Inc.»). Подразделение комбината «MaK» по выпуску строит. машин, подъёмно-транспортного и др. технологич. оборудования с нач. 21 в. принадлежит компании «Atlas Terex GmbH» (входит в структуру амер. корпорации «Terex Inc.»). Выпуск бронетанковой техники, торпед и арт. снарядов на производств. площадках «MaK» с 2000 осуществляет один из ведущих герм. воен.-пром. концернов «Rheinmetall» (подразделение «Rheinmetall Landsysteme GmbH»). Мощности литейного произ-ва быв. «Krupp MaK GmbH» в 2006 проданы компании «SHW Casting Technologies GmbH» и принадлежат её дочерней фирме «Giesserei Kiel GmbH».
Развиты радиоэлектронная и электротехническая пром-сть, произ-во высокоточных оптич. и механич. приборов. В К. находятся штаб-квартира и предприятия фирмы «Hagenuk» (1899, совр. назв. с 1936) – одного из ведущих в Германии производителей телекоммуникационного оборудования (подразделение «Hagenuk Telecom»), радиоаппаратуры, корабельного оборудования, аквалангов, а также мор. мин, глубоководных бомб и др. боеприпасов. Компания «HDW– Hagenuk Schiffstechnik GmbH» (совместное предприятие фирм «HDW GmbH» и «Hagenuk») – один из важнейших поставщиков навигационных приборов для воен. кораблей и гражд. судов страны. По заказам гл. обр. судостроит. пром-сти работают предприятия фирмы «Raytheon Anschütz GmbH» (принадлежит амер. «Raytheon Company»; произ-во гирокомпасов, электронного и навигационного оборудования) и компании «Electroacustic GmbH» (ELAC; выпуск эхолотов, разнообразной гидроакустич. аппаратуры). Радиоэлектронный завод «Philips GmbH» (принадлежит нидерл. концерну «Koninklijke Philips Electronics N. V.») специализируется на произ-ве корабельных радиолокационных систем. Произ-во полиграфич. оборудования (предприятия «Hell Gravure Systems GmbH & Co KG»). Традиционно развито произ-во стрелкового оружия, в т. ч. спортивно-охотничьего (фирма «Sauer und Sohn GmbH»). Осн. отрасль пищевкусовой пром-сти – рыбоперерабатывающая (холодильные предприятия, рыбоконсервные заводы). Имеются небольшие предприятия химической (в т. ч. фармацевтической) и лёгкой (полиграфич., мебельной и др.) пром-сти.
В пригороде Мольфзе – музей Шлезвиг-Гольштейна под открытым небом (крупнейший в Сев. Германии; крестьянские дворы, мельницы, сараи, амбары, пекарни 16–19 вв.).
Автор(ы) статьи: Матвеева А. Г. (история), Полётова Л. А. (музыкально-театральная культура), Стрелецкий В. Н.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)