КОКШАРОВСКИЙ ТОРФЯНИК
КОКШАРОВСКИЙ ТОРФЯНИК - комплекс археологических памятников в 6 км к востоку от поселка Басьяновский (Верхнесалдинский район Свердловской области, Россия).
Первые сведения о Кокшаровском торфянике приведены тагильскими краеведами И.М. Рябовым и Д.П. Шориным в 1837 году. Неоднократные исследования во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков. Систематические обследования и раскопки с 1955 года (А.И. Россадович, В.Ф. Старков, Ю.Б. Сериков, А.Ф. Шорин, М.Г. Жилин). Зафиксировано свыше 50 памятников (в том числе 7 торфяниковых), в основном на 5-километровой полосе южного и юго-восточного берега (в древности Кокшаровский торфяник был проточным озером). К мезолиту (VII-VIII тысячелетия до нашей эры) относится долговременное поселение Юрьино VII и др., наиболее интересны выявленные под полутораметровым слоем торфа и песка стоянки Кокшаровско-Юрьинские I и II, где впервые на Урале получен стратифицированный комплекс костяных изделий (наконечники стрел разных типов, ножи, кинжалы, мотыги, игольники, украшения и др.), залегающих совместно с каменными.
Основной памятник неолита (V-IV тысячелетия) - Юрьинское поселение, в центре которого Кокшаровский холм, насыпанный не менее чем в 3 приёма, окружённый рвом; зафиксированы остатки прямоугольных ям, внутри или рядом с которыми - перевёрнутые вверх дном сосуды или их части (в том числе около 50 с зооморфными налепами), глиняные «утюжки», диски, кольца, каменный сверлёный молот в виде головы бобра и др. Памятник интерпретируется как святилище не менее трёх (судя по типам керамики) групп населения; некоторые из них оставили в окрестностях стоянки. Из памятников энеолита (3-е тысячелетие) важен кенотаф аятской культуры на стоянке Кокшарово I: в прямоугольной яме находились обильно посыпанные охрой сосуд и каменный ящик, разделённый каменными плитками на 3 слоя, в каждом из которых были наконечники стрел (всего 13 экземпляров) и каменные изделия. Из материалов бронзового века (II тысячелетие до нашей эры) интересны деревянная рукоять ковшика в виде реалистически выполненной головы утки и погребение черкаскульской культуры на стоянке Кокшарово I - остатки трупосожжения сопровождали 2 керамического сосуда и светильник, стоявший на вымостке из галек. Есть немногочисленные материалы раннего железного века и Средневековья.
Иллюстрации:
Кокшаровский торфяник. Костяные изделия с Кокшаровско-Юрьинской I стоянки. Мезолит. Нижнетагильский горнозаводской музей-заповедник. Архив БРЭ.