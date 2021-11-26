КОКШАРОВСКИЙ ТОРФЯНИК

КОКШАРОВСКИЙ ТОРФЯНИК - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в 6 км к вос­то­ку от поселка Бась­я­нов­ский (Верх­не­сал­дин­ский район Сверд­лов­ской области, Рос­сия).

Пер­вые све­де­ния о Кокшаровском торфянике при­ве­де­ны та­гиль­ски­ми крае­ве­да­ми И.М. Ря­бо­вым и Д.П. Шо­ри­ным в 1837 году. Не­од­но­крат­ные ис­сле­до­ва­ния во 2-й половине XIX - 1-й половине XX веков. Си­сте­ма­тические об­сле­до­ва­ния и рас­коп­ки с 1955 года (А.И. Рос­са­до­вич, В.Ф. Стар­ков, Ю.Б. Се­ри­ков, А.Ф. Шо­рин, М.Г. Жи­лин). За­фик­си­ро­ва­но свыше 50 па­мят­ни­ков (в том числе 7 тор­фя­ни­ко­вых), в основном на 5-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­се южного и юго-восточного бе­ре­га (в древ­но­сти Кокшаровский торфяник был про­точ­ным озе­ром). К ме­зо­ли­ту (VII-VIII тысячелетия до нашей эры) от­но­сит­ся дол­го­вре­мен­ное по­се­ле­ние Юрь­и­но VII и др., наи­бо­лее ин­те­рес­ны вы­яв­лен­ные под по­лу­то­ра­мет­ро­вым сло­ем тор­фа и пес­ка сто­ян­ки Кок­ша­ров­ско-Юрь­ин­ские I и II, где впер­вые на Ура­ле по­лу­чен стра­ти­фи­ци­ро­ван­ный ком­плекс кос­тя­ных из­де­лий (на­ко­неч­ни­ки стрел раз­ных ти­пов, но­жи, кин­жа­лы, мо­ты­ги, иголь­ни­ки, ук­ра­ше­ния и др.), за­ле­гаю­щих со­вме­ст­но с ка­мен­ны­ми.

Основной па­мят­ник не­оли­та (V-IV тысячелетия) - Юрь­ин­ское по­се­ле­ние, в цен­тре ко­то­ро­го Кок­ша­ров­ский холм, на­сы­пан­ный не ме­нее чем в 3 приё­ма, ок­ру­жён­ный рвом; за­фик­си­ро­ва­ны ос­тат­ки пря­мо­уголь­ных ям, внут­ри или ря­дом с ко­то­ры­ми - пе­ре­вёр­ну­тые вверх дном со­су­ды или их час­ти (в том числе около 50 с зоо­морф­ны­ми на­ле­па­ми), гли­ня­ные «утюж­ки», дис­ки, коль­ца, ка­мен­ный свер­лё­ный мо­лот в ви­де го­ло­вы боб­ра и др. Па­мят­ник ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся как свя­ти­ли­ще не ме­нее трёх (су­дя по ти­пам ке­ра­ми­ки) групп на­се­ле­ния; не­ко­то­рые из них ос­та­ви­ли в ок­ре­ст­но­стях сто­ян­ки. Из па­мят­ни­ков эне­о­ли­та (3-е тысячелетие) ва­жен ке­но­таф аят­ской куль­ту­ры на сто­ян­ке Кок­ша­ро­во I: в пря­мо­уголь­ной яме на­хо­ди­лись обиль­но по­сы­пан­ные ох­рой со­суд и ка­мен­ный ящик, раз­де­лён­ный ка­мен­ны­ми плит­ка­ми на 3 слоя, в ка­ж­дом из ко­то­рых бы­ли на­ко­неч­ни­ки стрел (все­го 13 экземпляров) и ка­мен­ные из­де­лия. Из ма­те­риа­лов брон­зо­во­го ве­ка (II тысячелетие до нашей эры) ин­те­рес­ны де­ревянная ру­ко­ять ков­ши­ка в ви­де реа­ли­сти­че­ски вы­пол­нен­ной го­лов­ы ут­ки и по­гре­бе­ние чер­ка­скуль­ской куль­ту­ры на сто­ян­ке Кок­ша­ро­во I - ос­тат­ки тру­по­сож­же­ния со­про­во­ж­да­ли 2 ке­ра­мического со­су­да и све­тиль­ник, сто­яв­ший на вы­мос­тке из га­лек. Есть не­мно­го­численные ма­те­риа­лы ран­не­го же­лез­но­го ве­ка и Сред­не­ве­ко­вья .

Иллюстрации:

Кок­ша­ров­ский тор­фя­ник. Ко­стя­ные из­де­лия с Кок­ша­ров­ско-Юрь­ин­ской I сто­ян­ки. Ме­зо­лит. Ниж­не­та­гиль­ский гор­но­за­вод­ской му­зей-за­по­вед­ник. Архив БРЭ.

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