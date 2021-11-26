КЛОВИС

КЛОВИС - тип наконечника охотничьего копья или дротика , показательный для ряда древнейших технологических и культурных традиций Северной и Центральной Аме­ри­ки.

Наибольшая концентрация находок - в восточном и центральном районах современных США. Назван по населённому пункту Кловис (штат Нью-Мексико, США), близ которого расположено место первой находки (в 1932 году) - палеоиндейская стоянка Блэкуотер-Дру (наконечник обнаружен вместе с костями мамонта).

Характеризуется ланцетовидной формой с вогнутым основанием, тщательно отретушированной поверхностью, приострёнными краями, продольными сколами (желобками) с обеих сторон от основания к острию, размерами 7-12 (реже до 20) см. Как правило, наконечники типа кловиса изготавливались из кремня, но в единичных «кладах-тайниках» известны образцы из яшмы, агата, халцедона, обсидиана, хрусталя и др.

По наконечникам типа кловиса названа Ар­хео­ло­гическая па­лео­ин­дей­ская куль­ту­ра (около 11,4 - 10,9 тысяч лет назад) на большей части Северной Америки (территория США, юга Канады, севера Мексики). Кратковременные стоянки, места разделки охотничьей добычи, мастерские. Антропологические находки единичны. Наряду с наконечниками типа кловис характерны крупные листовидные нуклеусы-бифасы, призматические нуклеусы, пластины, концевые скребки, ножи, свёрла, проколки из камня; острия, шилья, иголки из кости; есть бусы, подвески из бивня, рога, кости.

В основе хозяйства охота (в том числе сезонная на крупных животных), рыболовство, собирательство. Ряд специалистов считают, что кловис - древнейшая культура на территории Северной Америки и технология желобчатых наконечников возникла уже здесь; другие полагают, что существовали более ранние (так называемые докловисные) культуры, а навыки изготовления ретушированных наконечников могли быть привнесены мигрантами из Западной Европы (культура Солютре) или Северо-Восточной Азии (смотрите также в статье Ин­дейцы ). Элементы традиции культуры кловиса прослеживаются в сменившей её культуре Фолсом.

Иллюстрация:

На­ко­неч­ни­ки ти­па кло­вис из «кла­да-тай­ни­ка» Ри­чи-Ро­бертс (штат Ва­шинг­тон, США). Хал­це­дон (по П.Дж. Ме­рин­ге­ру). Архив БРЭ.

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