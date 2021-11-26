КИТОЙСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

КИТОЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего неолита (середина VI-го - середина V-го тысячелетия до н. э.) в бассейнах верхних течений Ангары, Лены и на южном побережье Байкала.

На­ча­ло изу­че­нию по­ло­же­но рас­коп­ка­ми Н. И. Вит­ков­ско­го в 1880-1881 годах мо­гиль­ни­ка близ устья реки Китой, на левом берегу Ангары, ниже острова Ягодный (ныне Усольский район Иркутской области, Россия), что дало название китойской культуре. Рассматривалась А. П. Окладниковым и др. как один из этапов развития неолита Прибайкалья; в особую культуру выделена Л. П. Хлобыстиным в середине 1960-х годов.

Грунтовые погребения (изредка перекрытые однослойной каменной кладкой), как правило, в глубоких овальных ямах, иногда отмечены деревянные конструкции, перекрытые берестой; трупоположения вытянуты на спине (единичны скорченные, вытянутые на животе, в сидячем положении, ярусные), головой чаще на север или северо-восток (есть и противоположной ориентировки, в том числе в одной могиле). Днища ям, костные останки и погребальный инвентарь окрашены охрой, в засыпке ям и на уровне некоторых захоронений фиксировались обожжённые фрагменты черепа и зубы медведя. Есть коллективные могилы: богатые мужские захоронения в сопровождении женских почти без инвентаря рассматривают как показатель сложной общественной структуры; погребения людей, убитых стрелами, - как свидетельства военных конфликтов и др. Детские могилы безынвентарные.

Широко распространены изъятие черепа из могилы, присутствие в некоторых могилах «чужих» костей или отдельных частей тела, «вторичные» погребения и др. Разнообразны каменные и костяные наконечники стрел, копий или дро­ти­ков (в т. ч. кос­тя­ные иг­ло­вид­ные), ост­рог; час­то встре­ча­ют­ся ры­бо­лов­ные крюч­ки из де­ре­ва или кос­ти с ка­мен­ны­ми встав­ка­ми-«стерж­ня­ми» (ино­гда до 20 см), есть со­став­ные и цель­ные кос­тя­ные кин­жа­лы (в т. ч. с ор­на­мен­том ); лопаты из лопатки лося, роговые долота и кирки; костяные игольники (в том числе на 10 игл, орнаментированные) и черпачки (есть с ручкой в виде рыбы); нефритовые шлифованные ножи, топоры, тёсла; изделия из каменных ножевидных пластин и др.

Предполагают, что костяные 4-гранные пластины с насечками («бирки») употребляли для счёта. Украшения головных уборов, ожерелья, подвески из когтей, клыков, резцов животных, мрамора, нефрита, перламутра; широкие костяные браслеты с циркульным орнаментом. Многочисленны изображения рыб трёх типов: объёмные каменные; миниатюрные плоские каменные и костяные с односторонней моделировкой; крупные из тонких костяных пластин. Есть изображения голов лося и антропоморфные из кости и рога, каменные зооморфные фигурки, мраморное объёмное изображение головы человека.

Для костяных изделий характерен орнамент из кружочков с точкой в центре. Выделение комплексов китойской культуры по материалам поселений неоднозначно. В основе хозяйства - охота и рыболовство. Антропологический тип носителей китойской культуры определён как «протомонголоидный», отмечалось его воздействие на носителей глаз­ков­ской куль­ту­ры эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла. В то же время не выявлены генетические связи китойской культуры со сменившими её неолитическими культурами: исаковской культурой и серовской культурой.

Иллюстрация:

Ки­той­ская куль­ту­ра: 1–5 – скульптурные изображения (1 – го­ло­ва че­ло­ве­ка; 2 – го­ло­ва ло­ся; 3–5 – ры­бы); 6 – «бир­ка» с на­сеч­ка­ми; 7–9 – на­ко­неч­ни­ки стрел; 10 – на­ко­неч­ник остро­ги; 11–12 – кин­жа­лы (1 – мра­мор;2, 5, 6, 10, 11 – кость; 3,4, 7–9 – ка­мень; 12 – кость с встав­лен­ным кам­нем)(по Л. П. Хло­бы­сти­ну). Архив БРЭ.

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