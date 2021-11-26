КИТОЙСКАЯ КУЛЬТУРА
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КИТОЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего неолита (середина VI-го - середина V-го тысячелетия до н. э.) в бассейнах верхних течений Ангары, Лены и на южном побережье Байкала.
Начало изучению положено раскопками Н. И. Витковского в 1880-1881 годах могильника близ устья реки Китой, на левом берегу Ангары, ниже острова Ягодный (ныне Усольский район Иркутской области, Россия), что дало название китойской культуре. Рассматривалась А. П. Окладниковым и др. как один из этапов развития неолита Прибайкалья; в особую культуру выделена Л. П. Хлобыстиным в середине 1960-х годов.
Грунтовые погребения (изредка перекрытые однослойной каменной кладкой), как правило, в глубоких овальных ямах, иногда отмечены деревянные конструкции, перекрытые берестой; трупоположения вытянуты на спине (единичны скорченные, вытянутые на животе, в сидячем положении, ярусные), головой чаще на север или северо-восток (есть и противоположной ориентировки, в том числе в одной могиле). Днища ям, костные останки и погребальный инвентарь окрашены охрой, в засыпке ям и на уровне некоторых захоронений фиксировались обожжённые фрагменты черепа и зубы медведя. Есть коллективные могилы: богатые мужские захоронения в сопровождении женских почти без инвентаря рассматривают как показатель сложной общественной структуры; погребения людей, убитых стрелами, - как свидетельства военных конфликтов и др. Детские могилы безынвентарные.
Широко распространены изъятие черепа из могилы, присутствие в некоторых могилах «чужих» костей или отдельных частей тела, «вторичные» погребения и др. Разнообразны каменные и костяные наконечники стрел, копий или дротиков (в т. ч. костяные игловидные), острог; часто встречаются рыболовные крючки из дерева или кости с каменными вставками-«стержнями» (иногда до 20 см), есть составные и цельные костяные кинжалы (в т. ч. с орнаментом); лопаты из лопатки лося, роговые долота и кирки; костяные игольники (в том числе на 10 игл, орнаментированные) и черпачки (есть с ручкой в виде рыбы); нефритовые шлифованные ножи, топоры, тёсла; изделия из каменных ножевидных пластин и др.
Предполагают, что костяные 4-гранные пластины с насечками («бирки») употребляли для счёта. Украшения головных уборов, ожерелья, подвески из когтей, клыков, резцов животных, мрамора, нефрита, перламутра; широкие костяные браслеты с циркульным орнаментом. Многочисленны изображения рыб трёх типов: объёмные каменные; миниатюрные плоские каменные и костяные с односторонней моделировкой; крупные из тонких костяных пластин. Есть изображения голов лося и антропоморфные из кости и рога, каменные зооморфные фигурки, мраморное объёмное изображение головы человека.
Для костяных изделий характерен орнамент из кружочков с точкой в центре. Выделение комплексов китойской культуры по материалам поселений неоднозначно. В основе хозяйства - охота и рыболовство. Антропологический тип носителей китойской культуры определён как «протомонголоидный», отмечалось его воздействие на носителей глазковской культуры эпохи раннего металла. В то же время не выявлены генетические связи китойской культуры со сменившими её неолитическими культурами: исаковской культурой и серовской культурой.
Иллюстрация:
Китойская культура: 1–5 – скульптурные изображения (1 – голова человека; 2 – голова лося; 3–5 – рыбы); 6 – «бирка» с насечками; 7–9 – наконечники стрел; 10 – наконечник остроги; 11–12 – кинжалы (1 – мрамор;2, 5, 6, 10, 11 – кость; 3,4, 7–9 – камень; 12 – кость с вставленным камнем)(по Л. П. Хлобыстину). Архив БРЭ.