КЕМИ-ОБИНСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

КЕМИ-ОБИНСКАЯ КУЛЬТУРА - груп­па археологических па­мят­ни­ковран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (в рам­ках III-го тысячелетия до н. э.) в степ­ной и пред­гор­ной по­ло­се Кры­ма.

Выделена А. А. Щепинским после раскопок в 1957 году кургана Кеми-Оба (близ города Симферополь) как ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра в Северном Причерноморье (от Таманского полуострова до Южного Буга). Другие специалисты относят к Кеми-обинской культуре памятники Крыма и Нижнего Поднепровья. В современных исследованиях выделение особой Кеми-обинской культуры поставлено под сомнение, её наиболее яркие памятники аргументированно рассматривают как захоронения элиты (вождей, жрецов, старейшин) племён ямной культуры (общности) на территориях, где имелся материал для строительства каменных погребальных сооружений.

Хронология Кеми-обинской культуры разработана недостаточно и требует уточнения. Некоторые исследователи предполагали, что Кеми-обинская культура сформировалась на основе культур энеолита Причерноморья и Приазовья (нижнемихайловская, среднестоговская культура) под влиянием кавказских культур ( май­коп­ская куль­ту­ра ); дру­гие - свя­зы­ва­ли с про­ник­но­ве­ни­ем в Крым с Северного Кав­ка­за групп но­си­те­лей доль­мен­ной куль­ту­ры . Рассмотрение Кеми-обинской культуры в рамках ямной и других культур даёт проблеме её происхождения и наследия иное содержание и связано с изучением указанных общностей.

Кур­га­ны широким использованием камня при устройстве насыпей: для обкладок, крепид, кромлехов и т.д. Захоронения (есть коллективные, до 30 человек) в ямах или каменных (иногда деревянных) ящиках, стенки и крыша которых сложены из плоских плит, дно засыпано галькой или раковинами; внутренняя поверхность стен часто покрывалась росписью красной и чёрной красками, изредка - гравировкой (косые и зигзагообразные линии, косые кресты, треугольники, «ёлочки» и т.п.). Погребённые скорчены на спине или правом боку, окрашены охрой; известны остатки деревянных повозок. С Кеми-обинской культурой связывают некоторые стилизованные каменные бабы.

Ке­ра­ми­ка лепная, характеризуется тонкостенностью, хорошим обжигом, серым, тёмным, коричневым лощением, отсутствием или бедностью орнаментации. Бронзовые топоры, долота, шилья, ножи, височные кольца, костяные булавки, каменные шлифованные топоры, микролиты относятся к типам, обычным для других культур бронзового века Северного Кавказа и Причерноморья. В основе хозяйства населения: степных и предгорных районов - полукочевое скотоводство; морского побережья - сбор морепродуктов, рыболовство, морской промысел. О металлообработке свидетельствует погребение в «Золотом кургане» близ Симферополя, сопровождавшееся складными глиняными формами для отливки топоров.

Иллюстрация:

Ке­ми-обин­ская куль­ту­ра. Рос­пись ка­мен­но­го ящи­ка из Степ­но­го Кры­ма (по А. А. Ще­пин­ско­му). Архив БРЭ.

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