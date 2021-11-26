КАРГОПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

КАРГОПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра сред­не­го не­оли­та (середина V-го - начала III-го тысячелетия до н. э.) в Восточном При­оне­жье.

Вы­де­ле­на М.Е. Фосс в 1947 году в рам­ках ги­по­те­зы об ав­то­хтон­но­сти нео­ли­ти­че­ско­го на­се­ле­ния Се­ве­ра Восточной Ев­ро­пы, что при­ве­ло к вклю­че­нию в каргопольскую культуру па­мят­ни­ков раз­но­го вре­ме­ни. В ос­но­ве современных пред­став­ле­ний о каргопольской культуре - ра­бо­ты С.В. Ошиб­ки­ной.

Па­мят­ни­ки на­хо­дят­ся у озёр лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния, при­уро­че­ны к бе­ре­гам ла­гун, про­то­кам, усть­ям рек. Вы­де­ля­ют ран­ний и позд­ний пе­рио­ды каргопольской культуры. Сто­ян­ки с на­зем­ны­ми по­строй­ка­ми (боль­шие пря­мо­уголь­ные и не­боль­шие ок­руг­лые в пла­не), име­ли оча­ги, близ ко­то­рых на­хо­дят со­су­ды и ору­дия, есть круп­ные со­су­ды, вко­пан­ные в зем­лю. Не­боль­шие мо­гиль­ни­ки и отдельные по­гре­бе­ния, обыч­но в куль­тур­ном слое по­се­ле­ний или в жи­ли­ще. На сто­ян­ке Ку­бе­ни­но под куль­тур­ным сло­ем най­де­ны 3 за­хо­ро­не­ния ран­не­го пе­рио­да: по­гре­бён­ные вы­тя­ну­ты на жи­во­те, го­ло­вой на юг, сре­ди ин­вен­та­ря - ро­го­вая ан­тро­по­морф­ная фи­гу­ра, од­на но­га ко­то­рой за­вер­ше­на ко­пы­том ло­ся (рис.). Для позд­не­го пе­рио­да из­вест­ны тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на се­вер (в том числе мо­ги­лы, пе­ре­кры­тые ва­лу­на­ми), на ле­вом бо­ку или на спи­не; сре­ди на­хо­док - тес­ло, на­ко­неч­ник дро­ти­ка или стре­лы, ры­бо­лов­ный крю­чок, ян­тар­ная бу­си­на, ми­ниа­тюр­ный со­суд. Круг­ло­дон­ные со­су­ды, по­верх­ность ко­то­рых по­кры­та сплош­ным ор­на­мен­том из круг­лых ямок в шах­мат­ном по­ряд­ке, раз­де­лён­ных на зо­ны про­чер­чен­ны­ми ли­ния­ми, от­тис­ка­ми гре­бён­ки или строч­ка­ми из чёр­то­чек. В позд­нем пе­рио­де поя­ви­лись про­фи­ли­ро­ван­ные со­су­ды с вы­со­ки­ми пле­чи­ка­ми и узо­ром из ром­би­че­ских от­тис­ков. Со­суд со сто­ян­ки Ку­бе­ни­но ук­ра­шен в верх­ней час­ти фри­зом из фи­гур плы­ву­щих птиц, вы­пол­нен­ных гре­бен­ча­тым штам­пом (бли­жай­ший ана­лог - на тер­ри­то­рии Фин­лян­дии). На­ко­неч­ни­ки стрел, дро­ти­ков, ко­пий сде­ла­ны из крем­ня вы­со­ко­го ка­че­ст­ва, с дву­сто­рон­ней ре­ту­шью; то­по­ры, до­ло­та, ста­ме­ски, ког­те­вид­ные до­ло­та, пло­ские под­вес­ки и коль­ца из слан­ца. Из­вест­но пи­ле­ние кам­ня, най­де­ны пи­лы из пла­стин квар­ци­та и аб­ра­зи­вы. На­ко­неч­ни­ки стрел, ост­рия, гар­пу­ны из кос­ти. Под­вес­ки из зу­бов жи­вот­ных, ян­тар­ные пу­го­ви­цы и бу­си­ны. Ан­тро­по- и зоо­морф­ные фи­гур­ки из гли­ны, крем­ня, кос­ти. Со­гну­тые («эм­брио­но­вид­ные») фи­гур­ки из обож­жён­ной гли­ны (из­вест­на и од­на крем­нё­вая) на­хо­ди­ли на по­лу жи­лищ, по­это­му счи­та­ют обе­ре­га­ми или по­кро­ви­те­ля­ми до­ма (рас­про­стра­не­ны так­же в Фин­лян­дии). В ос­но­ве хо­зяй­ства - ры­бо­лов­ст­во (об­на­ру­же­ны кос­ти те­п­ло­лю­би­вых ви­дов рыб - же­ре­ха, крас­но­пёр­ки, син­ца, ко­то­рые сей­час в северных во­до­ёмах не во­дят­ся), соз­да­вав­шее ос­но­ву осед­ло­сти, и охо­та (лось, ко­су­ля, бобр, мед­ведь и др.).

Фор­ми­ро­ва­ние каргопольской культуры свя­зы­ва­ют с ми­гра­ци­ей на­се­ле­ния из Вол­го-Ок­ско­го ме­ж­ду­ре­чья, от­но­ся­ще­го­ся к ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. По­ла­га­ют, что каргопольская культура (как и род­ст­вен­ные ей куль­ту­ры общ­но­сти ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки на тер­ри­то­рии Се­ве­ро-За­па­да Рос­сии и Фин­лян­дии) ос­тав­ле­на про­то­фин­на­ми или пред­ка­ми но­си­те­лей при­бал­тий­ско-фин­ских язы­ков. Каргопольская культура сме­ни­ла куль­ту­ра северо-западной зо­ны ев­ропейской гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры (куль­тур­ной об­ла­сти).

Иллюстрация:

Кар­го­поль­ская куль­ту­ра. Фи­гур­ка из по­гре­бе­ния на сто­ян­ке Ку­бе­ни­но (Кар­го­поль­ский рай­он, Ар­хан­гель­ская об­ласть, Рос­сия). Рог. IV-е тысячелетие до н. э. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)