КАРГОПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА
КАРГОПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего неолита (середина V-го - начала III-го тысячелетия до н. э.) в Восточном Прионежье.
Выделена М.Е. Фосс в 1947 году в рамках гипотезы об автохтонности неолитического населения Севера Восточной Европы, что привело к включению в каргопольскую культуру памятников разного времени. В основе современных представлений о каргопольской культуре - работы С.В. Ошибкиной.
Памятники находятся у озёр ледникового происхождения, приурочены к берегам лагун, протокам, устьям рек. Выделяют ранний и поздний периоды каргопольской культуры. Стоянки с наземными постройками (большие прямоугольные и небольшие округлые в плане), имели очаги, близ которых находят сосуды и орудия, есть крупные сосуды, вкопанные в землю. Небольшие могильники и отдельные погребения, обычно в культурном слое поселений или в жилище. На стоянке Кубенино под культурным слоем найдены 3 захоронения раннего периода: погребённые вытянуты на животе, головой на юг, среди инвентаря - роговая антропоморфная фигура, одна нога которой завершена копытом лося (рис.). Для позднего периода известны трупоположения головой на север (в том числе могилы, перекрытые валунами), на левом боку или на спине; среди находок - тесло, наконечник дротика или стрелы, рыболовный крючок, янтарная бусина, миниатюрный сосуд. Круглодонные сосуды, поверхность которых покрыта сплошным орнаментом из круглых ямок в шахматном порядке, разделённых на зоны прочерченными линиями, оттисками гребёнки или строчками из чёрточек. В позднем периоде появились профилированные сосуды с высокими плечиками и узором из ромбических оттисков. Сосуд со стоянки Кубенино украшен в верхней части фризом из фигур плывущих птиц, выполненных гребенчатым штампом (ближайший аналог - на территории Финляндии). Наконечники стрел, дротиков, копий сделаны из кремня высокого качества, с двусторонней ретушью; топоры, долота, стамески, когтевидные долота, плоские подвески и кольца из сланца. Известно пиление камня, найдены пилы из пластин кварцита и абразивы. Наконечники стрел, острия, гарпуны из кости. Подвески из зубов животных, янтарные пуговицы и бусины. Антропо- и зооморфные фигурки из глины, кремня, кости. Согнутые («эмбрионовидные») фигурки из обожжённой глины (известна и одна кремнёвая) находили на полу жилищ, поэтому считают оберегами или покровителями дома (распространены также в Финляндии). В основе хозяйства - рыболовство (обнаружены кости теплолюбивых видов рыб - жереха, краснопёрки, синца, которые сейчас в северных водоёмах не водятся), создававшее основу оседлости, и охота (лось, косуля, бобр, медведь и др.).
Формирование каргопольской культуры связывают с миграцией населения из Волго-Окского междуречья, относящегося к ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. Полагают, что каргопольская культура (как и родственные ей культуры общности ямочно-гребенчатой керамики на территории Северо-Запада России и Финляндии) оставлена протофиннами или предками носителей прибалтийско-финских языков. Каргопольская культура сменила культура северо-западной зоны европейской гребенчато-ямочной керамики культуры (культурной области).
Иллюстрация:
Каргопольская культура. Фигурка из погребения на стоянке Кубенино (Каргопольский район, Архангельская область, Россия). Рог. IV-е тысячелетие до н. э. Исторический музей (Москва).