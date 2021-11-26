КАРЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА
Археологическая культура среднего неолита (середина V-го - начало III-го тысячелетий до н. э.), ареал которой охватывает побережье Онежского озера, на западе достигает Сямозера, на севере - устья реки Выг и побережья Белого моря, на востоке - Водлозера.
Выделена А.Я. Брюсовым в 1940 году. Различают ранний и поздний периоды. Характерны долговременные поселения и стоянки на песчаных участках надпойменных террас, часто культурный слой окрашен в красноватый цвет. Наземные прямоугольные или близкие квадрату жилища; сооружения или кладки из камней, выложенных цепочкой длиной от 0,6 до 2,5 м. Ранее к неолиту относили 8 могильников; ныне - только Кладовец, где открыто 11 ям, размерами и формой похожих на могильные, без находок и костных остатков, в их заполнении песок окрашен охрой. Крупные сосуды с прямыми стенками и коническим дном, горшки с выпуклыми стенками и круглым дном, небольшие полусферические чаши. Орнамент из горизонтальных зон, заполненных глубокими ямками и разделённых оттисками гребенчатого штампа, покрывает всю поверхность сосудов; есть композиции в виде вертикальных рядов ямок, многорядных зигзагов из прочерченных линий, ямок и т. п. Орудия на юге делали из кремня и сланца, в северных районах - в основном из кварца и лидита. Топоры, тёсла, долота везде из сланца. Основные находки - скребки, ножи, скобели, резцы; на ранних памятниках наконечники стрел из кремнёвых пластин, на поздних - из отщепов и обработаны двусторонней ретушью; листовидные наконечники дротиков и копий редки; есть детали рыболовных крючков и каменные грузила. В основе хозяйства - охота и рыболовство. С карельской культурой связывают Онежские (Бесов Нос и др.) и Беломорские (Бесовы Следки и др.) петроглифы, но часть из них относится к бронзовому веку. Большинство исследователей считают, что карельская культура возникла в результате миграции в начале оптимума голоцена населения из центра Русской равнины, и относят её к ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. По другой, недостаточно обоснованной версии, карельская культура формировалась у юго-восточных берегов Онежского озера, затем распространилась по всему Волго-Окскому междуречью. На ранних памятниках карельской культуры заметно влияние культуры сперрингс. Полагают, что карельскакя культура, как и родственные ей культуры общности ямочно-гребенчатой керамики, оставлены протофиннами или предками носителей прибалтийско-финских языков. Карельская культура сменила культура северо-западной зоны европейской гребенчато-ямочной керамики культуры (культурной области).
Иллюстрация:
Карельская культура. Керамические сосуды раннего (1) и позднего (2) этапов (по Г.А. Панкрушеву).