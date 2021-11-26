КАПСИЙСКАЯ КУЛЬТУРА
КАПСИЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура мезолита (около 8000-4000 до нашей эры) в Северо-Западной Африке (часть территории совреременного Алжира и Туниса).
Выделена Ж. де Морганом по материалам исследований в Эль-Мекте, близ г. Гафса (названа от его латинского наименования Капса, Capsa) в Тунисе. Известна преимущественно на плато вдали от побережья. Основной тип памятников - «раммадь» (многослойные поселения, аналог раковинных куч - кьёккенмедингов), с очагами из камней; в культурных слоях памятников встречаются и человеческие останки. Каменные крупные скребки и резцы, характерны острия с дугообразно притупленным краем, треугольные острия с ретушированным основанием, скошенным под тупым углом по отношению к ретушированному краю, геометрические микролиты. Из скорлупы страусовых яиц делали сосуды, в том числе с прочерченным геометрическим орнаментом, а также бусы (есть ожерелья и из раковин моллюсков); из кости - шилья; и другое. Предположительно древнейшие наскальные изображения Северной Африки были созданы носителями Капсийской культуры или их потомками (Тассилин-Адджер и других).
Выделяются этапы «типичной Капсийской культуры» и «верхней Капсийской культуры». В основе хозяйства охота на крупных (лошадь, газель, бык) и мелких (земноводные, пресмыкающиеся, грызуны) животных, собирательство, в том числе морских моллюсков (на территории современной Сахары тогда господствовали саванны и средиземно-морские леса на более высоких уровнях). Среди создателей Капсийской культуры выделяют 2 антропологических типа: Мекта-Афалу (близок кроманьонцам) и протосредиземноморский. Предполагают, что они мигрировали из Восточного Средиземноморья и соотносятся с предками части носителей афразийских языков, в том числе берберов. Материалы, схожие с Капсийской культурой, с разной степенью достоверности выделяют и далеко за пределами её основного ареала (например, на территории современной Кении - кенийско-капсийская культура). Капсийская культура сменяется так называемой культурой неолита с капсийской традицией.
Иллюстрация:
Капсийская культура. Геометрические микролиты со стоянки Эль-Мекта (по Р. Вофрею).