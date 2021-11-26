ИМЕРЕТИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ИМЕРЕТИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура верхнего палеолита на Западном Кавказе.

Вы­де­ле­на Г. П. Гри­горь­е­вым на ос­но­ве ма­те­риа­лов рас­ко­пок, ти­по­ло­гических ха­рак­те­ри­стик, пе­рио­ди­за­ции (3 эта­па) С. Н. За­мят­ни­на, раз­ра­бо­ток О. Н. Ба­де­ра по ло­каль­ным ва­ри­ан­там па­мят­ников позд­не­го па­лео­ли­та - ме­зо­ли­та Кав­ка­за. Х. А. Амир­ха­но­вым вы­ска­за­ны обос­но­ван­ные со­мне­ния в ре­аль­но­сти Имеретинской культуры, по­сколь­ку стра­ти­гра­фическая при­вяз­ка на­хо­док к ли­то­ло­гическим сло­ям пе­щер с точ­ки зре­ния современных ме­то­дик про­ве­де­на не­дос­та­точ­но кор­рект­но, от­сут­ст­ву­ют не­об­хо­ди­мые дан­ные па­ли­но­ло­гии, па­лео­зоо­ло­гии, ра­дио­уг­ле­род­но­го ана­ли­за и др.; на­бор при­зна­ков, тра­ди­ци­он­но свя­зы­вав­ший­ся с Имеретинской культурой (пла­стин­ки и ост­рия с при­ту­п­лен­ным кра­ем, гео­мет­рические мик­ро­ли­ты, но­жи «рга­ни», ре­туш­ные рез­цы), по-ви­ди­мо­му, ха­рак­те­рен для ин­ду­ст­рий западнокавказских па­мят­ни­ков позд­ней по­ры верх­не­го па­лео­ли­та (по­сле позд­не­вал­дай­ско­го лед­ни­ко­во­го мак­си­му­ма, да­ти­ро­ван­но­го ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом около 20-18 тыс. лет на­зад). Современная ин­тер­пре­та­ция этих ма­те­риа­лов тре­бу­ет но­вых ис­сле­до­ва­ний.

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