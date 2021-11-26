ИЕНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

ИЕНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура каменного века в Волго-Окском бассейне.

Иеневскую культуру от­но­си­ли к позд­не­му ме­зо­ли­ту, но по но­вей­шим дан­ным, её воз­раст пре­вы­ша­ет 10,5 тыс. лет, т. е. она от­но­сит­ся к фи­наль­но­му па­лео­ли­ту. Вы­де­ле­на Л. В. Коль­цо­вым в 1977 году, на­зва­на по сто­ян­ке Ие­не­во 2 (Твер­ской район Твер­ской области, Россия).

Сто­ян­ки - на тер­ра­сах, в от­ли­чие от при­уро­чен­ных к ни­зи­нам па­мят­ни­ков бу­тов­ской куль­ту­ры и др. куль­тур вол­го-ок­ско­го ме­зо­ли­та. Ха­рак­тер­ны от­ще­по­вая, пла­стин­ча­тая и мик­ро­пла­стин­ча­тая тех­ни­ка пер­вич­ной об­ра­бот­ки, за­ту­п­ли­ваю­щая и при­ос­т­ряю­щая ре­тушь, спо­ра­ди­че­ски встре­ча­ет­ся уп­ло­щи­ваю­щая ре­тушь, псев­до­мик­ро­рез­цо­вая тех­ни­ка и тран­ше (оформ­ле­ние лез­вий ру­бя­щих ору­дий по­пе­реч­ным ско­лом).

Мно­го­чис­лен­ны рез­цы с ре­ту­ши­ро­ван­ной и не­под­ра­бо­тан­ной пло­щад­ка­ми ско­ла; кон­це­вые, ско­шен­ные, ок­руг­лые, бо­ко­вые и двой­ные скреб­ки, ско­бе­ли с ши­ро­ки­ми и уз­ки­ми ду­го­об­раз­ны­ми вы­ем­ка­ми, пла­сти­ны с при­ос­т­ряю­щей ре­ту­шью, ком­би­ни­ро­ван­ные ору­дия, пер­фо­ра­то­ры, то­по­ры и тёс­ла с пе­ре­хва­том, до­ло­та, на­ко­неч­ни­ки с бо­ко­вой вы­ем­кой и сим­мет­рич­ные че­реш­ко­вые.

Иеневская культура ос­тав­ле­на по­том­ка­ми но­си­те­лей куль­тур Линг­би и Аренс­бург - под­виж­ны­ми охот­ни­ка­ми на се­вер­но­го оле­ня в при­лед­ни­ко­вой зо­не Ев­ро­пы. Вы­де­ля­ют 3 эта­па Иеневской культуры (по на­ли­чию ар­ха­ич­ных тра­ди­ций, из­ме­не­нию форм охот­ничь­е­го ору­жия, по­яв­ле­нию и рас­про­стра­не­нию гео­мет­рических ору­дий и др.). Воз­мож­но, но­си­те­ли Иеневской культуры от­ко­че­ва­ли вслед за ста­да­ми се­вер­но­го оле­ня, ухо­див­ши­ми за лед­ни­ком, в Скан­ди­на­вию, где, ве­ро­ят­но, с ни­ми свя­за­ны куль­ту­ры Фос­на и Ком­са (а на тер­ри­то­рии Иеневской культуры позд­нее су­ще­ст­во­ва­ли бу­тов­ская, кул­тин­ская и пур­га­сов­ская куль­ту­ры). Иеневская культура, пе­соч­но­ров­ская (По­де­се­нье), грен­ская (По­со­жье), усть-кам­ская (При­ка­мье) и зи­мов­ни­ков­ская (Сев. До­нец) куль­ту­ры со­став­ля­ют еди­ную ис­то­ри­ко-куль­тур­ную об­ласть, ко­то­рая вме­сте с куль­ту­ра­ми Фос­на, Ком­са и др. вхо­дит в линг­бий­ско-аренгс­бург­скую общ­ность.

Иллюстрация:

Иенев­ская куль­ту­ра. Ка­мен­ный ин­вен­тарь со сто­ян­ки Даль­ний ост­ров: 1 – на­ко­неч­ник стре­лы; 2 – ре­зец; 3 – свер­ло; 4 – нож; 5 – пла­сти­на; 6 – скре­бок; 7 – ру­бя­щее ору­дие (по Л. В. Коль­цо­ву). Архив БРЭ.

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