ИЕНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
ИЕНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура каменного века в Волго-Окском бассейне.
Иеневскую культуру относили к позднему мезолиту, но по новейшим данным, её возраст превышает 10,5 тыс. лет, т. е. она относится к финальному палеолиту. Выделена Л. В. Кольцовым в 1977 году, названа по стоянке Иенево 2 (Тверской район Тверской области, Россия).
Стоянки - на террасах, в отличие от приуроченных к низинам памятников бутовской культуры и др. культур волго-окского мезолита. Характерны отщеповая, пластинчатая и микропластинчатая техника первичной обработки, затупливающая и приостряющая ретушь, спорадически встречается уплощивающая ретушь, псевдомикрорезцовая техника и транше (оформление лезвий рубящих орудий поперечным сколом).
Многочисленны резцы с ретушированной и неподработанной площадками скола; концевые, скошенные, округлые, боковые и двойные скребки, скобели с широкими и узкими дугообразными выемками, пластины с приостряющей ретушью, комбинированные орудия, перфораторы, топоры и тёсла с перехватом, долота, наконечники с боковой выемкой и симметричные черешковые.
Иеневская культура оставлена потомками носителей культур Лингби и Аренсбург - подвижными охотниками на северного оленя в приледниковой зоне Европы. Выделяют 3 этапа Иеневской культуры (по наличию архаичных традиций, изменению форм охотничьего оружия, появлению и распространению геометрических орудий и др.). Возможно, носители Иеневской культуры откочевали вслед за стадами северного оленя, уходившими за ледником, в Скандинавию, где, вероятно, с ними связаны культуры Фосна и Комса (а на территории Иеневской культуры позднее существовали бутовская, култинская и пургасовская культуры). Иеневская культура, песочноровская (Подесенье), гренская (Посожье), усть-камская (Прикамье) и зимовниковская (Сев. Донец) культуры составляют единую историко-культурную область, которая вместе с культурами Фосна, Комса и др. входит в лингбийско-аренгсбургскую общность.
Иллюстрация:
Иеневская культура. Каменный инвентарь со стоянки Дальний остров: 1 – наконечник стрелы; 2 – резец; 3 – сверло; 4 – нож; 5 – пластина; 6 – скребок; 7 – рубящее орудие (по Л. В. Кольцову). Архив БРЭ.