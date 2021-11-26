ГРЕБЕНИКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
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Археологическая культура мезолита (8–5-е тысячелетия до нашей эры) в степи между Днестром и Южным Бугом.
Выделена В. Н. Станко в 1967, названа по стоянке Гребеники (Великомихайловский р-н Одесской обл., Украина). Г. к. сложилась на основе памятников позднего палеолита типа Оскоровки на границе степи и лесостепи Поднепровья и Побужья. Стоянки на побережье рек и склонах балок. Нуклеусы одно- и двуплощадочные, уплощённые, осн. заготовка – отщеп, использовалась и пластина. Преобладают округлые скребки на отщепах, резцов мало, геометрич. микролиты представлены небольшими симметричными трапециями, оформленными крутой ретушью. Костяные наконечники стрел, скребки и лощила для кожи и др. Хозяйство основано на охоте (в осн. на тура и лошадь) и собирательстве.
Автор: Леонова Е.В.