ГЛЯДЕНОВО

ГЛЯДЕНОВО - ар­хео­ло­гический па­мят­ник (кос­ти­ще) близ Пер­ми, дав­ший на­зва­ние ар­хео­ло­гической куль­ту­ре (общ­но­сти) ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (III век до н.э. - IV-V века н.э.) на се­ве­ро-вос­то­ке Ев­ропейской час­ти Рос­сии (та­ёж­ное При­ка­мье, бас­сей­ны Вы­че­гды, Ме­зе­ни, Пе­чо­ры).

Кос­ти­ще рас­ка­пы­ва­лось Н.Н. Но­во­кре­щён­ных в 1896-1897 годах, ма­те­риа­лы опуб­ли­ко­ва­ны А.А. Спи­цы­ным. Куль­ту­ра вы­де­ле­на в 1920-1930-х годах А.В. Шмид­том. Го­ро­ди­ща, се­ли­ща, свя­ти­ли­ща, мо­гиль­ни­ки, еди­нич­ные по­гре­бе­ния; в северной зо­не пре­об­ла­да­ли се­зон­ные сто­ян­ки, вы­яв­ле­ны куль­то­вые па­мят­ни­ки в пе­ще­рах (Адак­ская 1, Ка­нин­ская). На­зем­ные пря­мо­уголь­ные сруб­ные до­ма пло­ща­дью 60-130 м2 с жи­лы­ми и хо­зяй­ст­вен­ны­ми от­се­ка­ми с оча­га­ми (ко­ст­ри­ща, ка­мен­ные вы­клад­ки, гли­но­бит­ные вы­мос­тки с де­рев. кар­ка­сом), ос­но­ва­ния стен опу­ще­ны в не­глу­бо­кие ка­нав­ки. Свя­ти­ли­ща куль­ту­ры Гляденово в При­ка­мье обыч­но рас­по­ла­га­лись на го­ро­ди­щах фи­на­ла анань­ин­ской куль­ту­ры на са­мых вы­со­ких мы­сах (бо­лее 70-80 м), име­ли ог­ра­ды в ви­де не­боль­ших ва­лов, ро­ви­ков, из­го­ро­дей, мощ­ность кос­те­нос­но­го слоя до 2 м.

Пла­ни­ров­ка кос­ти­ща Гляденово ра­ди­аль­ная: в цен­тре - главный жерт­вен­ник диа­мет­ром около 30 м, во­круг - жерт­вен­ные ямы, про­ка­лы и оча­ги , стол­бы, на ко­то­рых раз­ве­ши­ва­лись при­но­си­мые в жерт­ву ве­щи, че­ре­па и, воз­мож­но, шку­ры жи­вот­ных с ко­неч­но­стя­ми. Часть жерт­вен­но­го мя­са с кос­тя­ми сжи­га­лась на от­кры­тых оча­гах, часть за­ка­пы­ва­лась. На мо­гиль­ни­ках Среднего При­ка­мья по­гре­бе­ния рас­по­ло­же­ны ря­да­ми, по­пар­но или оди­ноч­но, вы­тя­ну­ты на спи­не, без ин­вен­та­ря, со­про­во­ж­да­лись жерт­вен­ны­ми яма­ми с че­ре­па­ми ло­ша­дей; на Вы­че­где и Пе­чо­ре - тру­по­сож­же­ния или час­тич­ные тру­по­сож­же­ния в не­глу­бо­ких оваль­ных ямах. Ши­ро­кие при­зе­ми­стые ча­ши с ок­руг­лым дном, ук­ра­ше­ны ямоч­ны­ми, шну­ро­вы­ми, гре­бен­ча­ты­ми вдав­ле­ния­ми. Большая часть со­су­дов на кос­ти­щах не­боль­шие (диа­мет­ром до 15 см), без ор­на­мен­та. Здесь же най­де­ны многие мед­ные, брон­зо­вые, же­лез­ные ан­тро­по- и зоо­морф­ные во­тив­ные фи­гур­ки, ук­ра­ше­ния, ми­ниа­тюр­ные ко­пии ору­дий тру­да, ме­тал­лические и кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва в При­ка­мье - жи­вот­но­вод­ст­во, пуш­ной про­мы­сел, цвет­ная и чёр­ная ме­тал­лур­гия и ме­тал­ло­обра­бот­ка, в Северном При­ура­лье - охо­та и ры­бо­лов­ст­во. Куль­ту­ра Гляденово сфор­ми­ро­ва­лась на ба­зе позд­не­а­нань­ин­ской, её свя­зы­ва­ют с пред­ка­ми ко­ми-пер­мя­ков и ко­ми-зы­рян.

Иллюстрации:

Гля­де­но­во. Фи­гур­ки «близ­не­цов» и «лес­но­го бо­же­ст­ва на вол­ке». Брон­за. Ис­то­ри­че­ский му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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