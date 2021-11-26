ГЛЯДЕНОВО
ГЛЯДЕНОВО - археологический памятник (костище) близ Перми, давший название археологической культуре (общности) раннего железного века (III век до н.э. - IV-V века н.э.) на северо-востоке Европейской части России (таёжное Прикамье, бассейны Вычегды, Мезени, Печоры).
Костище раскапывалось Н.Н. Новокрещённых в 1896-1897 годах, материалы опубликованы А.А. Спицыным. Культура выделена в 1920-1930-х годах А.В. Шмидтом. Городища, селища, святилища, могильники, единичные погребения; в северной зоне преобладали сезонные стоянки, выявлены культовые памятники в пещерах (Адакская 1, Канинская). Наземные прямоугольные срубные дома площадью 60-130 м2 с жилыми и хозяйственными отсеками с очагами (кострища, каменные выкладки, глинобитные вымостки с дерев. каркасом), основания стен опущены в неглубокие канавки. Святилища культуры Гляденово в Прикамье обычно располагались на городищах финала ананьинской культуры на самых высоких мысах (более 70-80 м), имели ограды в виде небольших валов, ровиков, изгородей, мощность костеносного слоя до 2 м.
Планировка костища Гляденово радиальная: в центре - главный жертвенник диаметром около 30 м, вокруг - жертвенные ямы, прокалы и очаги, столбы, на которых развешивались приносимые в жертву вещи, черепа и, возможно, шкуры животных с конечностями. Часть жертвенного мяса с костями сжигалась на открытых очагах, часть закапывалась. На могильниках Среднего Прикамья погребения расположены рядами, попарно или одиночно, вытянуты на спине, без инвентаря, сопровождались жертвенными ямами с черепами лошадей; на Вычегде и Печоре - трупосожжения или частичные трупосожжения в неглубоких овальных ямах. Широкие приземистые чаши с округлым дном, украшены ямочными, шнуровыми, гребенчатыми вдавлениями. Большая часть сосудов на костищах небольшие (диаметром до 15 см), без орнамента. Здесь же найдены многие медные, бронзовые, железные антропо- и зооморфные вотивные фигурки, украшения, миниатюрные копии орудий труда, металлические и костяные наконечники стрел и др. В основе хозяйства в Прикамье - животноводство, пушной промысел, цветная и чёрная металлургия и металлообработка, в Северном Приуралье - охота и рыболовство. Культура Гляденово сформировалась на базе позднеананьинской, её связывают с предками коми-пермяков и коми-зырян.
Иллюстрации:
Гляденово. Фигурки «близнецов» и «лесного божества на волке». Бронза. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.