ДИГОРСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

ДИГОРСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века (XV-XIII века до нашей эры) в Дигорском ущелье (за­пад Сев. Осе­тии), горных районах Кабардино-Балкарии, Рачи (Западная Гру­зия).

Её вы­де­ле­ние Е.И. Круп­но­вым (в 1951) ос­па­ри­ва­лось, но под­тверж­де­но в ря­де ра­бот конца 1990-х - начала 2000-х годов. Со­глас­но современным ис­сле­до­ва­ни­ям, Дигорская культура син­хрон­на ря­ду род­ст­вен­ных про­то­ко­бан­ских куль­тур Северного Кав­ка­за и Центрального За­кав­ка­зья; от­но­сит­ся ко 2-му пе­рио­ду про­то­ко­бан­ской эпо­хи; де­лит­ся на 2 эта­па. Скле­пы с ка­мен­но-де­ре­вян­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми, со­дер­жа­щие ос­тат­ки не­сколь­ких тру­по­сож­же­ний; встре­ча­ют­ся вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния, ино­гда в грун­то­вых ямах. Крем­нё­вые на­ко­неч­ни­ки стрел с вы­ем­кой в ос­но­ва­нии, брон­зо­вые че­реш­ко­вые кин­жа­лы, вис­ло­обуш­ные то­по­ры, бу­лав­ки с на­вер­шия­ми (во­лю­то­об­раз­ны­ми, оваль­ны­ми, в ви­де пав­линь­е­го пе­ра), пла­стин­ча­тые брас­ле­ты с реб­ром, пти­це­вид­ные бля­хи с ба­рань­и­ми го­лов­ка­ми, под­вес­ки (фи­бу­ло­об­раз­ные, в ви­де ба­рань­их го­ло­вок и другого), на­вер­шия в ви­де то­по­ри­ков, стек­лян­ный би­сер, раз­но­об­раз­ные сурь­мя­ные ук­ра­ше­ния, ка­мен­ные рас­пре­де­ли­те­ли для оже­ре­лий с цир­куль­ным ор­на­мен­том, леп­ные со­су­ды ба­ноч­ной и горш­ко­вид­ной фор­мы. Про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи Дигорской культуры с доль­мен­ной куль­ту­рой , па­мят­ни­ка­ми Сва­не­ти, Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии, Ин­гу­ше­тии, Да­ге­ста­на (гин­чин­ская куль­ту­ра, кая­кент­ско-ха­ра­чо­ев­ская куль­ту­ра). Дигорская культура сыг­ра­ла важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии ко­бан­ской куль­ту­ры.

Иллюстрация:

Дигорская культура: 1 - птицевидная бля­ха; 2 - кин­жал; 3 - бу­лав­ка. Бронза. Ди­гор­ское уще­лье. Го­су­дар­ст­вен­ный объ­еди­нён­ный му­зей ис­то­рии, ар­хи­тек­ту­ры и ли­те­ра­ту­ры (Вла­ди­кав­каз) (по А.Ю. Ска­ко­ву).

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