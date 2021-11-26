БУГО-ДНЕСТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА

БУГО-ДНЕСТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи неолита в Украине.

Да­ти­ров­ка спор­на: около 6400–5300 годов или вторая половина VI-го тысячелетия - первая половина V-го тысячелетия до н. э. Вы­де­ле­на В. Н. Да­ни­лен­ко. Вклю­ча­ет юж­но­буг­ский и дне­ст­ров­ский ва­ри­ан­ты.

В ге­не­зи­се Буго-днестровской культуры уча­ст­во­ва­ли ком­по­нен­ты ме­ст­ных ме­зо­ли­ти­че­ских тра­ди­ций, сур­ской куль­ту­ры, куль­ту­ры Стар­че­во. При­пой­мен­ные по­се­ле­ния, на­зем­ные жи­ли­ща с ко­ст­ри­ща­ми или очаж­ны­ми яма­ми.

Для ран­не­го эта­па ха­рак­тер­ны ме­зо­ли­ти­че­ские чер­ты в крем­нё­вом ин­вен­та­ре. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на ры­бо­лов­ст­ве, охо­те, со­би­ра­тель­ст­ве, не­зна­чи­тель­но раз­ви­то жи­вот­но­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, сви­ньи). Позд­нее воз­рас­та­ет зна­че­ние жи­вот­но­вод­ст­ва, раз­ви­ва­ет­ся зем­ле­де­лие. Уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло вкла­ды­ше­вых ору­дий, по­яв­ля­ют­ся шли­фо­ван­ные то­по­ры, тёс­ла, зер­но­тёр­ки, ро­го­вые мо­ты­ги, ке­ра­ми­ка (плос­ко­дон­ная, ор­на­мен­ти­ро­ва­на пря­мы­ми или вол­ни­сты­ми уг­луб­лён­ны­ми по­ло­са­ми, ног­те­вы­ми вдав­ле­ния­ми), в ко­то­рой от­ра­зи­лись влия­ния культуры Стар­че­во.

На за­вер­шаю­щем эта­пе рас­про­стра­ня­ет­ся ост­ро- или круг­ло­дон­ная ке­ра­ми­ка с ор­на­мен­том зуб­ча­тым штам­пом, гре­бён­кой , от­ра­жаю­щая влия­ние днеп­ро-до­нец­кой куль­тур­ной общ­но­сти. Буго-днестровская культура сме­ня­ет Три­по­лье-Ку­ку­тень куль­ту­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)