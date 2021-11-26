АЯТСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

Археологическая культура эпохи раннего металла горно-лесного Зауралья (III тысячелетие до н. э.), выделена в ­1970-е В. Ф. Старковым по материалам Аятского 2 поселения (Невьянский район Свердловской обл.), исследованного Е. М. Берс в 1950-е.

Локализуется в основном в бассейнах р. Тура, Пышма, Исеть и Миасс. Памятники А. к. представлены прежде всего поселениями (Береговая 1 и 6, Макуша 3, Палатки 2 и др.), погребениями на площади Кокшаровского 1 и Аятского 1 поселений и, возможно, святилищем (Палатки 1). Поселения приурочены к возвышенным участкам береговых террас рек и озер. Наряду с долговременными стационарными поселками с жилищными и хозяйственными постройками существовали сезонные стоянки со слабо выраженным культурным слоем . Постройки — слабо углубленные, прямоугольной в плане формы, размерами 29—48 м² — сооружались с применением каркасной (столбовой) конструкции, а в редких случаях (Макуша 3) — сруба и естественных выходов гранитных монолитов в качестве стен и ниш. Очаг (или очаги) открытого типа — в центре и вдоль стен, иногда обложены камнем. Стационарные могильники неизвес­т­ны. Кокшаровское погребение является кенотафом в каменном ящике с сосудом близ могилы. Аятское — грунтовое; обожженный скелет с преднамеренно отделенной головой (захороненной, вероятно, в особой могиле) лежал в яме на спине, ориентирован на северо-восток, засыпан толстым слоем охры, поверх которого был разведен костер. Погребальный инвентарь представлен подвесками из яшмы и кости и каменными орудиями. Система жизнеобеспечения населения А. к. опиралась на комплексное присваивающее хозяйство с преобладанием рыболовства и охоты и с явно зачаточной металлообработкой. Редкие изделия — скобы инкрустации щек деревянного идола (Горбуновский торфяник, разрез 6, жилище), стамеска (Береговая 1), пластинчатая пронизка (Береговая 6) и др. — откованы из меди, выплавленной из окисленных руд коренных месторождений Зауралья. Каменная индустрия основана на отщеповой технике, часть орудий выполнена на плитках и пластинах, невелика доля шлифованных изделий. Среди каменных орудий встречаются скребки, наконечники стрел и дротиков , ножи, долота, топоры, рыболовные грузила, диски-перфораторы и др. Особенно разнообразны наконечники стрел. Украшения представлены в основном сланцевыми подвесками. Известны культовые изделия — идол из бруска талькохлорида в виде получеловека-полуптицы (Палатки 2) и так называемые утюжки. Керамика — полуяйцевидные сосуды с округлым или приостренным, редко с плоским дном, иногда с оттисками ткани полотняного переплетения (Макуша 3), с примесью талька и песка в тесте, с прямым или слегка отогнутым наружу венчиком, с яркими геометрическими узорами по всей внешней поверхности (ромбы, треугольники, меандры, солярные знаки и др.), выполненными исключительно гребенчатым штампом. А. к. входила в обширную культурно-историческую область культур гребенчатого геометризма, которая объединила постнеолитические культуры горно-лесного Урала, таежного и лесостепного Зауралья и степного Тоболо-Иртышского междуречья. Формирование А. к. происходило в Среднем Зауралье автохтонно на базе памятников липчинской и шувакишской культур. Ее исторические судьбы недостаточно исследованы. Вероятно, А. к. явилась одним из компонентов в сложении культур горно-лесного Урала начала позднего бронзового века ( коптяковская , черкаскульская и др.) со столь же ярко выраженной геометрической орнаментацией.

Автор статьи: Кузьминых С.В.

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