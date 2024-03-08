САРДЫ

Сáрды ( греч. Σάρδῑς; лидийск . Сфард) — древний город на западе Малой Азии в долине р. Герм (со­временной название — Гедиз) при ее притоке, золотоносной р. Пактол. Постоянное поселение с XV в. до н. э. Лежал на территории одного из царств конфедерации Арцава — Страны Реки Сеха (существовало до конца XIII или начала XII в. до н. э.). С момента образования Лидийского царства в конце II тысячелетия до н. э. — в его составе; основное население — лидийцы. В XII–X вв. до н. э. в С. присутствует позднемикенская и протогеометрическая керамика, отражающая, вероятно, подселение греков и продолжение связей с греческим миром (по античной традиции ранняя династия Лидии — греческого позднемикенского происхождения, возводилась к Гераклу). В VII — середине VI в. до н. э. С. — столица Лидийского царства при новой династии Мермнадов. К концу этого этапа, при последнем царе этой династии Крезе , С. имели площадь более 120 га, включали обнесенный тройной стеной акрополь на отроге хребта Тмол и окруженный стеной толщиной в 20 м нижний город. Каменные строения демонстрируют частичное греческое влияние. В 10 км севернее С. находился некрополь династии и знати с коническими курганными погребениями, у царей огромными, вплоть до кургана Алиатта (умер ок. 585 или 560 до н. э.) диаметром около 350 м, высотой 70 м. В 547 до н. э. Кир II разбил Креза в битве при С., взял штурмом С. и аннексировал Лидию. С. остались центром лидийского наместничества державы Ахеменидов (к их времени относится пирамидальная гробница в С.). С 334 до н. э. — в составе державы Александра Македонского , затем Селевкидов . В результате поражения Антиоха III Селевкида в 190–188 до н. э. в вой­не с римлянами С. перешли к союзному последним Пергамскому царству, обращенному Римом в провинцию Азия в 129 до н. э. К эллинистическому этапу относятся храм Артемиды и театр. В 17 н. э. С. пострадали от землетрясения. К первым векам нашей эры относятся стадион, гимнасий, бани, в византийский период спорадическое строительство продолжалось. С VII в. н. э. С. в упадке, с 1306 — под властью турок, разрушены около 1400. Основные раскопки проводились в 1910–1914 и с 1959.

Лит.: Greenewalt C. H. Sardis // The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford, 2011. P. 1112–1130. А. А. Немировский .