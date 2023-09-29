Перси́да

Перси́да ( древнегреч. , из древнеперс. Парса, средневековый и современный Фарс) — историческая область в южном Иране. В III–I тыс. до н. э. территорию П. занимала населенная эламитами полития Анчан (Аншан) с центром в г. Анчан (Тепе Мальян) близ Шираза . Около начала I тысячелетия до н. э. при северной границе Анчана расселился западноирано­язычный племенной союз, территория которого получила иранское название Парса, Парсу(в)а- (вероятное значение — «Окраина» по отношению к центральноиранскому ареалу, занятому предками мидян), а сам этот племенной союз — однокоренное название персов. Эта область упоминается в качестве зависимой от Элама в ассирийских источниках при Шамши-Ададе V (как Парсамаш в конце IX в. до н. э.) и Синаххерибе (как Парсуаш в начале VII в. до н. э.). С примерно 700 до н. э. верховными вождями персов были Ахемениды — Ахемен ( древнепес. Хахаманиш) и его потомки. Около середины VII в. до н. э. персы, воспользовавшись ослаблением Элама в борьбе с Ассирией , заняли всю область Анчан и перенесли туда свой главный центр. В результате в течение VII–VI вв. до н. э. понятие Парса, греч. Персида, стало объединять территории былой Парсы и Анчана и сохранялось для этих территорий впоследствии. Около 643 до н. э. Кир I , царь персов, на время признал верховную власть ассирийского Ашшурбанапала ; в конце VII в. — 553 до н. э. Ахеменидская полития персов признавала верховную власть Мидии , в 553–551 до н. э. захватила при Кире II саму Мидийскую державу, основав державу Ахеменидов, в рамках которой П. оставалась привилегированной коренной провинцией (главные центры — Пасаргады, Персеполь ). Затем П. оставалась сатрапией и зависимым княжеством (под властью местных правителей — фратараков) с центром в Истахре в составе Селевкидской и Парфянской держав. В начале III в. н. э. владетель П. Ардашир I уничтожил Парфянское царство и объединил Иран под своей властью, основав державу Сасанидов . В дальнейшем П. была частью ее и сменивших ее исламских государств на территории Ирана (в том числе Арабского халифата, Сельджукской державы, государства монгольских ильханов, державы Тимуридов ) и их осколков, а с 1503 — в составе собственно Иранского государства (Персии), при Сефевидах и следующих династиях.

Лит. : Cambridge History of Iran. Cambridge, 1968–1989. А. А. Немировский .