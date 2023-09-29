Персéполь

Персéполь ( греч. «Град Персидский»; древнеперс . Парса, «Персия») — сакрализованная главная столица державы Ахеменидов в 510–330 до н. э., в Персиде (древнеперсидская Парса, ныне Фарс), в 47 км к северо-востоку от современного Шираза . Основные раскопки в 1931–1939. Реконструкция комплекса — в 1964–1978. Поселение, возможно, с середины VI в. до н. э. Ок. 518 до н. э. Дарий I избрал это место для сооружения новой главной столицы вместо Пасаргад (в 40 км к северу от П.) и начал ее строительство, в 510‑х до н. э. перевел сюда столицу. Главным административным центром державы оставались Сузы . Цари пребывали в П. в основном во время торжеств и парадных мероприятий, с середины V в. до н. э. посещали его реже, а в IV в. до н. э. П. оставался преимущественно местом погребения царей и хранения главного запаса сокровищ. Тем не менее преемники Дария один за другим возводили в П. новые дворцы. В 330 до н. э. П. занят, разграблен и сожжен Александром Македонским . К этому времени в П. хранилось 120 тыс. талантов (3 тыс. т) золота и серебра. Позднее на окраинах запустевшего города было проведено восстановление и строительство нескольких зданий (в частности, так называемый Комплекс фратараков функционировал во II–I вв. до н. э.). При Сасанидах развалины П. именовались «Стоколонным городом» (Садстун), позднее его сооружение приписывалось легендарному царю Джамшиду и П. получил название «Трон Джемшида». Пригород П. Истахр (в 5 км севернее П.) был восстановлен после сожжения в 330 до н. э. и с III в. н. э. служил административным центром Персиды.

П. стоял на искусственной террасе (площадью свыше 12 тыс. кв. м) у подножия горы, обнесен с трех сторон стеной, с четвертой — защищен скалами. Основные этапы строительства: при Дарии I до 490 до н. э. (терраса, парадный дворец — ападана, стены); Дарий I и его престолонаследник Ксеркс (490–486 до н. э.: жилой дворец, главная сокровищница державы); Ксеркс I (486–465 до н. э.: «Врата всех стран», Дворец Ксеркса, гарем, завершение строительства Зала Совета — Трипилона, дворец D); Артаксеркс I (465–424 до н. э.: Стоколонный зал, дворец Артаксеркса, казармы; Артаксеркс II — Дарий III (424–330 до н. э.: дворец и гробница Артаксеркса II, 32‑колонный зал, дворец Артаксеркса III — дворeц G, гробница Артаксеркса III). П. был снабжен водопроводом и системой дренажа. В 6 км к северу от П. при Дарии I был возведен ритуальный комплекс в Накше-Рустам, где располагались царские гробницы. Храмы в П. не обнаружены, что диктовалось религиозными соображениями. «Ворота всех стран», украшенные фигурами быков, вели к комплексу дворцов на террасе. Ападана, с 76 колоннами и башнями по углам, была снабжена парадной лестницей с рель­ефами времени Дария I с этнографически детальными изображениями 33 народов державы, преподносящих дань. В двух комнатах стены цитадели найдено около 20 тыс. клинописных табличек административной документации времен Дария I («таблички крепостной стены»), в основном на эламском, частично на арамейском языках. Небольшое количество табличек найдено в сокровищнице.

Лит. : Уилбер Д. Персеполь. М., 1977; Koch H. Persepolis: glänzende Hauptstadt des Perserreichs. Mainz, 2001. А. А. Немировский .