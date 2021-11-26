ПАСАРГАДЫ
ПАСАРГАДЫ - первая столица Ахеменидов государства.
Пасаргады возведены Киром II, располагались в 40 км к северу-востоку от Персеполя; древняя дорога между двумя городами пролегала вдоль реки Пулвар. При Кире II в 559 году до нашей эры Пасаргады стали резиденцией царя (укрепление в этой местности, вероятно, существовало и ранее). После завоеваний Кира II и переноса им столицы державы в Сузы Пасаргады приобрели статус «священной столицы», в которой проводилась коронация царей. Кир II готовился возвести в Пасаргады новый, главный дворцовый комплекс, но успел лишь подготовить для него платформу (так называемый Трон Сулеймана); после его смерти этот план был предан забвению. Дарий I и Ксеркс также вели строительство в Пасаргадах. План Пасаргад (открытый симметричный четырёхугольник без выраженных осей и центра) резко отличался от традиций персидского градостроительства. Пасаргады включали в себя укреплённую цитадель и примыкавший к ней с юга «район дворцов», окружённых садами и располагавшихся (вместе с другими сооружениями) на большом расстоянии друг от друга. В «районе дворцов» сохранилась имевшая ритуальное значение часть дворцового комплекса - башня из белого песчаника со слепыми окнами и единственной комнатой внутри. Южнее «района дворцов» располагается гробница Кира II. В 330 году до нашей эры город был сдан Александру Македонскому. Оставаясь одним из центров Персиды ещё в 1-й половине - середине III века до нашей эры, Пасаргады были заброшены к началу II века до нашей эры. В иранских средне-вековых преданиях Пасаргады были переосмыслены как один из городов царя Соломона. Раскопки Пасаргады велись с 1920-х годов.