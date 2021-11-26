ПАСАРГАДЫ

ПАСАРГАДЫ - первая столица Ахеменидов государства .

Пасаргады воз­ве­де­ны Ки­ром II, рас­по­ла­га­лись в 40 км к се­ве­ру-вос­то­ку от Пер­се­по­ля; древ­няя до­ро­га ме­ж­ду дву­мя го­ро­да­ми про­ле­га­ла вдоль реки Пул­вар. При Ки­ре II в 559 году до нашей эры Пасаргады ста­ли ре­зи­ден­ци­ей ца­ря (ук­ре­п­ле­ние в этой ме­ст­но­сти, ве­ро­ят­но, су­ще­ст­во­ва­ло и ра­нее). По­сле за­вое­ва­ний Ки­ра II и пе­ре­но­са им сто­ли­цы дер­жа­вы в Су­зы Пасаргады при­об­ре­ли ста­тус «свя­щен­ной сто­ли­цы», в ко­то­рой про­во­ди­лась ко­ро­на­ция ца­рей. Кир II го­то­вил­ся воз­вес­ти в Пасаргады но­вый, главный двор­цо­вый ком­плекс, но ус­пел лишь под­го­то­вить для не­го плат­фор­му (так называемый Трон Су­лей­ма­на); по­сле его смер­ти этот план был пре­дан заб­ве­нию. Да­рий I и Ксеркс так­же ве­ли строи­тель­ст­во в Пасаргадах. План Пасаргад (от­кры­тый сим­мет­рич­ный че­ты­рёх­уголь­ник без вы­ра­жен­ных осей и цен­тра) рез­ко от­ли­чал­ся от тра­ди­ций персидского гра­до­строи­тель­ст­ва. Пасаргады вклю­ча­ли в се­бя ук­ре­п­лён­ную ци­та­дель и при­мы­кав­ший к ней с юга «рай­он двор­цов», ок­ру­жён­ных са­да­ми и рас­по­ла­гав­ших­ся (вме­сте с другими со­ору­же­ния­ми) на боль­шом рас­стоя­нии друг от дру­га. В «рай­оне двор­цов» со­хра­ни­лась имев­шая ри­ту­аль­ное зна­че­ние часть двор­цо­во­го ком­плек­са - баш­ня из бе­ло­го пес­ча­ни­ка со сле­пы­ми ок­на­ми и един­ст­вен­ной ком­на­той внут­ри. Юж­нее «рай­она двор­цов» рас­по­ла­га­ет­ся гроб­ни­ца Ки­ра II. В 330 году до нашей эры го­род был сдан Алек­сан­д­ру Ма­ке­дон­ско­му . Ос­та­ва­ясь од­ним из цен­тров Пер­си­ды ещё в 1-й половине - середине III века до нашей эры, Пасаргады бы­ли за­бро­ше­ны к началу II века до нашей эры. В иранских средне-вековых пре­да­ни­ях Пасаргады бы­ли пе­ре­ос­мыс­ле­ны как один из го­ро­дов ца­ря Со­ло­мо­на. Рас­коп­ки Пасаргады ве­лись с 1920-х годов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)