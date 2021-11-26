ПАРСА

ПАРСА - историческая область на юге Ирана .

Древ­ней­шие по­се­ле­ния городского ти­па на юго-за­па­де Ира­на да­ти­ру­ют­ся III-м тысячилетием до нашей эры и от­но­сят­ся к цар­ст­ву Ан­шан, тес­но свя­зан­но­му с Эла­мом. Во II-м тысячилетии, по-ви­ди­мому, на­ча­лось про­ник­но­ве­ние в ре­ги­он арий­цев - пред­ков южно-иранских пле­мён пар­са­ва (во­прос о свя­зи это­го эт­но­ни­ма с названием области Пар­сумаш на за­па­де Иран­ско­го на­го­рья ос­та­ёт­ся спор­ным). С конца VIII века на северных ру­бе­жах Но­во­элам­ско­го государства ло­ка­ли­зу­ют­ся пер­сы-пар­суа, с начала VII века воз­глав­ляе­мые ро­дом Ахе­ме­на, две ли­нии ко­то­ро­го управ­ля­ли Ан­ша­ном и Парса, на­хо­дясь в за­ви­си­мо­сти от эла­ми­тов.

В середине VII века обе об­лас­ти - под сю­зе­ре­ни­те­том Ас­си­рии, а за­тем Ми­дии. При Ки­ре II Ан­шан и Парса сли­лись во­еди­но, а по­сле его по­бе­ды в вос­ста­нии про­тив Ми­дии (553-550) и по­сле­до­вав­ших за­вое­ва­ний пре­вра­ти­лись в ко­рон­ную про­вин­цию Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва, где рас­по­ла­гал­ся её ре­лигиозно-по­ли­тический центр - город Па­сар­га­ды. Этот ста­тус за­кре­пил­ся за Парсой при Да­рии I, ко­то­рый раз­вер­нул круп­но­мас­штаб­ное строи­тель­ст­во но­во­го «цар­ско­го го­ро­да» Пер­се­поль, что спо­соб­ст­во­ва­ло на­плы­ву сю­да ра­бот­ни­ков-по­се­лен­цев со всей дер­жа­вы - от Гре­ции до Ин­дии. В эл­ли­ни­сти­че­ский (с 330) и пар­фян­ский (с 140 года до нашей эры) пе­рио­ды Парса ут­ра­ти­ла по­ли­тическое зна­че­ние: ме­ст­ные ди­на­стии, при­зна­вая гос­под­ство Се­лев­ки­дов и Ар­ша­ки­дов, при­дер­жи­ва­лись свое­об­раз­ной зо­роа­ст­рий­ской хра­мо­вой тра­ди­ции (смотреть Зо­роа­ст­ризм ). В III веке нашей эры од­на из них - Са­са­ни­ды - объ­е­ди­ни­ла под сво­ей вла­стью весь Иран.

В середине VII века му­сульманские за­вое­ва­те­ли вклю­чи­ли Парсу в со­став Ха­ли­фа­та. Рас­про­стра­не­ние арабского языка не вы­шло за пре­де­лы официального оби­хо­да, ус­пеш­нее шёл про­цесс вы­тес­не­ния зо­роа­ст­риз­ма ис­ла­мом: в конце VII века Парса ста­ла од­ним из цен­тров дви­же­ния ха­рид­жи­тов. В 875 году ха­ли­фы пе­ре­да­ли управ­ле­ние Парсой Саф­фа­ри­дам. В даль­ней­шем Парса слу­жи­ла ядром ди­на­стических го­су­дарств дей­ле­митов Буи­дов (ме­ст­ная ветвь пра­ви­ла в 934-1062 годы), тюр­ков Сал­гу­ри­дов (1148-1270), пер­сов Му­заф­фа­ри­дов (1353-1393) и лу­ров Зен­дов (1750-1794). В современном Ира­не вхо­дит в со­став ос­та­на Фарс (административный центр - город Ши­раз).

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