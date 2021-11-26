ОТКУПА

ОТКУПА - передача государством частным лицам на срок за определённую плату права сборов налогов и других государственных доходов, а также права продажи или производства определённых видов товаров, на которые распространялась казённая монополия .

Впервые Откупа получили распространение в Древней Персии (VI век до н. э.), в Древней Греции и Древнем Риме (IV век до н. э.). Существовали генеральные Откупа (охватывающие всю территорию государства или целый комплекс налогов), при которых генеральный откупщик имел сеть подоткупщиков; областные Откупа (в рамках города, провинции); специальные Откупа (например, доходы от табачной государственной монополии и тому подобное). Откупщики давали гарантию внесения в казну определённой суммы, а собранные сверх неё средства составляли их прибыль. Поскольку Откупа требовали больших капиталов, откупщики иногда объединялись в компании (в Древнем Риме известны с 217 года до н. э.), для сбора доходов создавался специальный аппарат. В средние века и Новое время Откупа существовали во многих странах, особенно были развиты во Франции, где в 1726 году создана специальная компания откупщиков.

В России Откупа появились в конце XV - начале XVI веков, наибольшее распространение получили в XVIII - 1-й половине XIX веков. Регулярно отдавались на Откупа разного рода небольшие сборы: лавочные, конские, извозные, мостовые пошлины, сборы с торговых бань, мельниц, рыбных ловель и прочих. Откупа использовались для взимания основных видов косвенных налогов - питейных сборов (до 1863 года), таможенных сборов с внутренней (до таможенной реформы 1753-1754 годов) и внешней (до 1762 года) торговли (таможенные Откупа отменялись в 1681-1705 годах). На Откупа часто передавалась принадлежавшая государству монополия на продажу табака, льняного семени, ворвани и некоторых других товаров. До 1873 года действовала откупная система добычи нефти.

Откупа периодически сменялись «верной» системой сборов (повинностью выборных посадских людей), которая прекратила существование в конце XVIII века. Чаще всего применялись обе эти системы одновременно (например, в 1730-1740-е годы). Все сборы отдавались на Откупа в 1-й половине 1720-х годов, с середины XVIII века Откупа стали основной системой сборов. С точки зрения властей Откупа имели преимущества перед «верной» системой: договор с откупщиком заключался, как правило, на несколько лет, при определении размера Откупов к той сумме, которая собиралась в прошлые годы (окладу), по соглашению с откупщиками прибавлялась надбавка («наддача»), что обеспечивало неуклонное возрастание государственных доходов. При «верной» системе постоянно возникали недоимки. Однако откупщики брали на Откупа тот или иной сбор только в условиях благоприятной экономической конъюнктуры. Если после экономического подъёма происходил спад (например, по причине неурожая или другого бедствия), откупщик сам оказывался должен казне или отказывался от продолжения контракта, после чего сборы перекладывались «на веру».

Наибольший доход государственной казне приносили винные откупа (одна из форм реализации винной монополии). С конца XVI века откупщикам периодически передавалось (с XVIII века на публичных торгах) право розничной продажи спиртных напитков в кабаках в определённой местности по установленной государством цене (винные Откупа отменялись в 1652-1663, 1681-1705 годах, во 2-й половине 1720-х годов). Водка откупщикам продавалась централизованно под контролем казны (в 1799 году они получили право заготовлять её самостоятельно). Устав о винокурении 1765 года наделил откупщиков статусом «коронных поверенных служителей» и предоставил им ряд привилегий (освобождение от службы по выборам, от постойной повинности и другого). С 1767 года винные Откупа вводились повсеместно, в конце XVIII века стали единственной формой реализации винной монополии. В 1819 года Откупа заменены казённой продажей вина в качестве подготовки к введению акциза, но вследствие злоупотреблений чиновников и снижения питейных доходов в 1827 году откупная система восстановлена, в 1847 году в неё введены элементы акцизного обложения («акцизно-откупное комиссионерство»). Злоупотребления откупщиков вызвали в 1858-1859 годах массовый протест крестьян и городских низов («трезвенное движение»). «Положением о питейном сборе» от 4(16).7.1861 года винные Откупа заменены с 1(13).1.1863 года акцизной системой (в Царстве Польском введена в 1866 году, в Туркестанском крае - в 1869 году, в Закавказье - в 1873 году).

Откупа являлись одним из важнейших источников первоначального накопления капитала. В Откупах особенно активно участвовало купечество (в XVII веке Откупа занимали существенное место в деятельности членов купеческих корпораций гостей, гостиной сотни и суконной сотни), с XVIII века также дворяне. На основе Откупов сложились состояния многих крупнейших представителей купечества (Яковлевых, Злобиных, Кокоревых, Мамонтовых, Гинцбургов и других) и дворянства (Долгоруковых, Куракиных, Шуваловых, Рюминых, Бенардаки и других). Накопленные на Откупах капиталы инвестировались в горнозаводскую промышленность, золотодобычу, железнодорожное строительство, банковское дело, в учреждение крупных компаний в нефтяной, угольной, машиностроительной и других отраслях промышленности.

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