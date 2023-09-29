Набони́д

Набони́д ( аккадск . Набунаид) — последний царь Нововавилонского царства (556–539 до н. э.). Cын вавилонского вельможи и ассирийской жрицы Адда-гуппи из Харрана , с вероятными арамейскими корнями, вавилонский сановник. После смерти царя Нериглиссара стремительно сверг его сына Лабаши-Мардука и захватил престол (556 до н. э.). Киликийское царство Сиеннесиев тут же захватило вавилонские владения в Киликии . В 555–553 до н. э. Н. воевал против него, но безрезультатно; одновременные мятежи в Сирии и Заиорданье были, однако, подавлены Н. Граница Вавилонии с Киликией пролегла по западным склонам гор Амануса. В конце 550‑х до н. э., воспользовавшись мятежом Кира I Персидского против Астиага , царя Мидии , Н. отторг у последней крупный центр Харран в Верхней Месопотамии (принадлежал Мидии c 607 до н. э., когда был передан ей Вавилонией при разделе ассирийских владений) и отстроил там храм бога Сина, запустевший при взятии его вавилонскими и мидийскими вой­сками в 610 до н. э. Н. вел курс на возвышение особо почитаемого арамеями Сина и расширение власти над храмами, развернул политику «восстановления» древних храмов Вавилонии (в том числе в Сиппаре, Уре , Борсиппе ), при которой полностью брал их под контроль, заново назначая жречество и меняя ритуал. Это вызвало враждебность главных автономных граждански-­храмовых общин Вавилонии, включая сам Вавилон. Н. завоевал обширные пространства Сев. Аравии, включая Тейму, убил царя Теймы и в 549 до н. э. перенес в последнюю свою резиденцию, подавив также восстания в городах Вавилонии, затем правил из Теймы, оставив наместником Вавилона своего сына Белшарруцура (Валтасара). Под угрозой нашествия Кира Персидского вернулся в Вавилон, пытался организовать оборону. Из-за ­враждебности вавилонских городов к Н. Кир, вторгшись и разгромив Н. при Описе, легко овладел страной и был встречен в Вавилоне как освободитель (539 до н. э.). Вавилонское царство было аннексировано Киром, Н. — смещен и сослан в Иран, Валтасар, видимо, казнен.

Лит. : Beaulieu P.-A. A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (NJ), 2018. А. А. Немировский .