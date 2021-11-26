МАВСОЛ Мавсол (греч. Μαύσ(σ)ωλ(λ)ος) — правитель Карии в 377—353 до н. э.; cтарший сын Гекатомна из Миласы, которого персидский царь Арта­ксеркс II назначил сатрапом этой области.

Сатрап и династ Карии , фактически независимый от персидского контроля.

Из династии Гекатомнидов. Его отец Гекатомн, начав как владетель Миласы, подчинил своему влиянию Галикарнасс , а также Книд и Яссос. Во время своего недолгого правления Гекатомн успел лишь заложить основы карийской государственности. При Мавсоле Карийское государство занимало огромную территорию, от Ликии до Милета. Кария, обладавшая большим флотом и способная защитить торговые пути от пиратов, стала играть большую роль в средиземноморской торговле.

Мавсол, ставя перед собой задачу создания мощного единого государства, заботился об укреплении по всей территории страны городской жизни эллинского типа. Он много занимался градостроительством, отстраивая старые карийские святилища, Миласу и Лабраунду, где Мавсол традиционно продолжал исполнять функции верховного жреца. Перенес свою резиденцию из древней Миласы в прибрежный Галикарнасс. Осуществил синойкизм в Галикарнассе, объединив шесть близлежащих общин карийцев и лелегов. Вложил в перестройку города огромные средства, пригласив к себе самых известных греческих архитекторов и скульпторов. Выстроенный в лучших традициях греческих полисов, Галикарнасс превратился в процветающий центр Карии – с двумя гаванями, храмами Аполлона и Ареса, мавзолеем, дворцами, агорой и гимнасием. При Мавсоле Галикарнасс стал одним из самых красивых городов античности.

Мавсол первоначально поддерживал хорошие отношения с Великим царем. Хотя он и принял участие в восстании сатрапов против Артаксеркса II, но предусмотрительно вовремя вышел из борьбы. Вел активную внешнюю политику, вмешиваясь в дела соседей и способствуя олигархическим переворотам (в 366/365 гг. до н.э. на Косе и Родосе). Поддержал Родос, Кос, Хиос и Византий в Союзнической войне (357–355 гг. до н.э.) против Афин. Мавсол считается предтечей эллинизма. При нем шла активная эллинизация общества: греческий язык, обычаи и культы заняли господствующие положение. Мавсол и его жена Артемисия выступали в качестве меценатов. Ко двору приглашались известные греки.

После смерти Мавсола Артемисия даже назначила награду тому, кто сочинит лучшую эпитафию ее супругу. Победу над другими греческими ораторами одержал Феопомп, будущий крупный историк. А его надгробный памятник – мавзолей – древние причислили к семи чудесам света.

Иллюстрации :

1. Статуя Мавсола из Галикарнасского мавзолея. Лондон, Британский музей;

2. Царь Карии Мавсол (Rex Car. Mausolus). Гравюра в форме медали из сборника портретов исторических личностей, изданного Гийомом Руйе (Guillaume Rouillé. Promptuarii Iconum Insigniorum. Lyon, 1555);

3. Тетрадрахма Мавсола. На аверсе изображен лев, на реверсе – звезда с восемью лучами. Париж, Кабинет медалей.