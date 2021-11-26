МАССАГЕТЫ

Массагеты — кочевой ираноязычный народ, обитавший в древности к востоку от Каспийского и юго-востоку от Аральского морей, соседи Бактрии и Согдианы . Основная информация о них происходит из Геродота и Страбона, дающих их краткое этнографическое описание. При попытке их завоевать в сражении с царицей Томирис погиб Кир II. Видимо, были покорены Дарием I и входили в состав персидской державы. Восставали против Александра Македонского , но потерпели поражение. Позже вероятно были поглощены дахами; их упоминания, начиная с эллинизма , восходят к ранним источникам.

Лит.: Herrmann A. Massagetai // Pauly—Wissowa, Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. Bd XIV/2. 1930. Сols. 2123—2129. А. И. Иванчик.