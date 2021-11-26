МАГИ

Маги — 1) ( древнеперс . магуш, древнегреч . μάγο) — одно из племен, входивших в племенное объединение мидийцев. Согласно одной из версий (Дж. Дармстетер, В. В. Струве, И. М. Дьяконов), в результате миграции части приверженцев Заратуштры в Мидию М. (изначально приверженцы локальных культов) приняли их веру, в связи с чем их название стало впоследствии синонимом понятия «зороастрийский священнослужитель». Согласно другой (Х. Нюберг, А. Кристенсен, Э. А. Грантовский), процесс был обратным — название жреческого сообщества (предположительно, исповедовавшего маздеизм — почитание [Ахура-]Мазды, но не зороастрийского типа) перешло на племенную группу. При Киаксаре М. выступали в роли советников, знатоков обрядности и хранителей местных преданий; в их учении, видимо, центральное место занимали дуалистические воззрения и поклонение Ахурамазде. Гонения при Астиаге не помешали им вернуться на политическую арену в ходе Магов восстания .

2) ( среднеперс . мог, новоперс . муг, араб . маджус) — обозначение жрецов в великих иранских державах (от Мидийской до Сасанидской), бывших (с середины I тысячелетия до н. э.) приверженцами зороастризма . Как сословная группа М. интегрировались в общественную структуру Ахеменидов государства , где арийские культы сосуществовали со множеством иных, чьи служители могли проводить совместные обряды с М. В эти столетия они, по-видимому, стали основными хранителями Авесты (хотя в ее тексте отсутствуют ясные упоминания о них, а в отношении жреческого сословия используется термин «атраван»). В эллинистическую эпоху М. могли именоваться и священнослужители различных региональных форм маздеизма в Малой и Центральной Азии и на Кавказе. При Сасанидах III в. в рамках сословно-кастовой группы (пешаг) «асраван» сложилось относительно централизованное сообщество М. (магустан), во главе с мобедом мобедов (мобадан-мобад), которое подразделялось на иерархически организованные корпорации с разветвленными функциями (эрбады, дастуры, дадвары и др.) и претендовало на монополию в религиозной жизни иранцев, чаще выступая как одна из опор шаханшахского трона, но и соединяясь с враждебной ему знатью, если те или иные государи шли на сближение с иноверцами (иудеями и особенно христианами). Оно заметно сократилось численно в связи с арабскими завоеваниями и разделилось в силу переселения значительной части своих представителей в Южн. Азию. В Аббасидов халифате с IX в. его члены (мобеды — первоначально обозначение главных жрецов) пользовались признанием аналогично иудейскому раввинату и христианским церквам. Несмотря на модернизацию зороастрийской дог