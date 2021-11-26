ИРАН. ДРЕВНИЙ ИРАН На чтение: 1 минута

Ч. 1. Иран Древний - до III в. до н. э. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Иран. XVI‒XVIII вв.

Иран (Исламская Республика Иран) — государство в Зап. Азии. На юге омывается Персидским и Оманским заливами и Ормузским проливом Аравийского моря, на севере — Каспийским морем. На севере граничит с Арменией, Азербайджаном, Туркменистаном, на западе — с Турцией и Ираком, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. Площадь — 1648 тыс. кв. км. Население — 82,8 млн человек (2016). Административное деление — 31 провинция (остан), в том числе города Тегеран и Кум, 393 округа (шахрестан). Столица — Тегеран . Крупнейшие города (кроме столицы): Мешхед , Исфахан , Тебриз , Шираз , Ахваз. Государственный язык — фарси (западная литературная форма новоперсидского).

Государственная религия — ислам , который исповедует подавляющее большинство населения (99,4 %). Ок. 90 % мусульман придерживается шиизма (большая часть умеренные — имамиты , принадлежащие к джафаритскому мазхабу , и зайдиты , имеющие собственный мазхаб; меньшинство крайние — исмаилиты и ахл-и хакк ), ок. 10 % — суннизм (принадлежат в основном к ханафитскому и шафиитскому мазхабам).

Приверженцы христианства составляют около 0,5 % населения страны и представлены Армянской апостольской церковью, Церковью Востока и Халдейской церковью, а также Римско-католической церковью (архиепископство Исфаханское). Иудаизм , несмотря на репатриацию значительного большинства евреев И. в Израиль и эмиграцию в США и Великобританию, исповедуют десятки тысяч человек (самая многочисленная еврейская диаспора в Зап. Азии). Зороастризм и бахаизм исповедуют, по разным подсчетам, от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Мандеизма придерживается несколько тысяч человек.

Древний И. (до IV в. до н. э.)

Запад Иранского плато, «малое Двуречье» (бассейн рек Керхе и Карун) и предгорья Копетдага входят в зону складывания производящего хозяйства в Старом Свете. В условиях засушливого климата на остальной части плато и прилегающих землях сельское хозяйство по берегам Мургаба, Герируда и Гильменда развивалось медленнее, как и в горных районах по течению самой полноводной реки И. — Сефидруда (Кызыл-Узена). Освоение человеком горного массива Загрос датируется средним палеолитом (стоянки палеоантропов в Бехистуне). Верхний палеолит представлен барадостской (XXXVIII—XXXV тысячелетия до н. э.) и зарзийской (XXI—XII тысячелетия до н. э.) культурами Курдистана и Луристана , мезолит (X—VII тысячелетия до н. э.) — стоянками Южн. Прикаспия (Гаре-Камарбанд, Хоту).

По культурным слоям неолита (конец VIII—VII тысячелетие до н. э.) прослеживается одомашнивание мелкого рогатого скота и свиньи. «Неолитическая революция» сопровождалась миграциями загросских земледельцев с Керманшахских гор на северо-запад Хузестана . В поселениях VII тысячелетия до н. э. появилась глиняная посуда, а основу растительной пищи уже составляли злаки. Богарное земледелие на возвышенностях сочеталось с орошением лиманного типа на равнине. Расселение земледельческих общин по всему плато продолжилось в VI тысячелетии до н. э., а в конце V тысячелетия до н. э. сложились отдельные культурные очаги: Приурмийский бассейн (к югу от озера Урмия), Кашанский оазис ( Сиалк и соседние поселения), Вост. Прикаспий ( Джейтун и Анау), Ширазская котловина ( Тали-Бакун ).

Этнолингвистическая принадлежность древнейшего населения И. определяется преимущественно гипотетически, на основании данных шумеро-аккадских памятников. Юго-запад (а, возможно, весь юг) населяли эламиты и близкородственные им группы, северо-запад (и, возможно, север) — луллубеи , гутии и касситы (сохранившиеся лингвистические материалы не дают возможности точной классификации), а также хурриты (северокавказская языковая семья). Первые государственные образования на нынешней иранской территории связаны с Эламом. Проникновение с севера ариев прослеживается с XVIII—XVII вв. до н. э. (появление царства Митанни в Месопотамии ), а за последующее тысячелетие постепенно усиливается, причем ведущую роль в нем начинают играть ирано-арии (см. Иранцы 2).

В IX—VIII вв. до н. э. земли позднейших Иранского Азербайджана и Иранского Курдистана служили ареной противостояния Ассирии (особенно при Салманассаре III, Тиглатпаласаре III и Саргоне II) и Урарту (особенно при Менуа, Сардури II, Русе I), в тени которого созрело первое крупное политическое образование Приурмийского бассейна — Манна . Все более интенсивные миграции через Кавказ (скифы) и Центральную Азию (мидо-персидские племена) привели к VII в. до н. э. к иранизации большинства населения плато и появлению ранних государств Мидии (в соседстве и тесном культурном взаимодействии с Манной) и Парсуа (на землях Аншана и в социально-политическом преемстве с ним). Мидийское царство со столицей в Экбатанах благодаря своим владыкам Фраорту, Киаксару и Астиагу ненадолго превратилось в гегемона арийского мира, установив свое господство от Армении Древней до Бактрии (в частности, в Гиркании и Парфии ) и, в союзе с Вавилонией , сокрушив Ниневию . Парсуа ( Парса ), первоначально зависимая от Мидии, при Кире II Великом , который утвердился в Пасаргадах, заняла ее место в качестве сильнейшей державы не только И., но и всей Зап. Азии, покорив на западе Лидию и Вавилон, а на востоке — Дрангиану , Маргиану , Согдиану, Гедросию , Арахосию и Гандхару .

После гибели Кира II в войне с массагетами Камбиз II завоевал Египет Древний , овладев Мемфисом , но погиб, не успев подавить восстания Бардии ( Гауматы ), которое ознаменовало масштабный социальный кризис. Победителем из последовавшей кровопролитной борьбы вышел Дарий I , опиравшийся на верхушку персидского «народа-войска» (кара) и основавший новую столицу — Персеполь . Его масштабные преобразования заложили основу системы управления и налогообложения мировой державы персов . В их число входили упорядочение деления на сатрапии и чеканки монеты, войсковой организации (с постоянным ядром — гвардией «бессмертных»), прокладка «царской дороги» из Сард в Сузы и завершение строительства канала между Нилом и Красным морем.

Вершиной чиновничьей пирамиды стала главная канцелярия в Сузах, крупные ведомства находились также в Вавилоне, Экбатанах, Мемфисе. При этом, если источником налоговых поступлений служило в основном развитое сельскохозяйственное и ремесленное производство Малой Азии, Сиро-Месопотамского региона и Египта, то в экономике Парсы ( Персиды ) и Элама (Сузианы) велик был удельный вес царских и вельможеских хозяйств, которые обслуживались подневольными работниками-переселенцами (гарда — «домашние»), использовавшимися и на строительстве сузских и персепольских дворцов. В правовой практике доминировали вавилонские элементы, модифицированные представлением о верховенстве бога Ахурамазды как покровителя царственности, культ которого сосуществовал впоследствии с почитанием таких божеств, как Анахита и Митра. Имя Заратуштра в ахеменидской эпиграфике не встречается, но ранний зороастризм , по косвенным свидетельствам, к V в. до н. э. уже получил определенное распространение в Вост. И.

Вторжение Дария в Элладу положило начало Греко-персидским войнам , которые вели и его преемники Ксеркс I и Артаксеркс I. После царствований Ксеркса II и Дария II братоубийственное противоборство за престол Артаксеркса II и Кира Младшего и растущее влияние двора (в особенности царицы Парисатиды) ознаменовали начало упадка империи. Он принял критическую форму с потерей Кипра, Согдианы и Хорезма, а также с «Великим восстанием сатрапов» в Каппадокии , Армении и Фригии, к которому присоединились некоторые города Финикии, Киликия , Писидия и Ликия (370—360-е до н. э.). Причиной кризиса служило, помимо наплыва в Персию драгоценных металлов, предметов престижного потребления и подневольных работников, стремительное расслоение «народа-войска». Пешее ополчение свободных персов и мидийцев теряло значение в пользу конницы, представлявшей родовую знать, а надельная система, при помощи которой Дарий и его наследники пытались поддержать обеспечение воинов на завоеванных землях (в частности, в Месопотамии), деградировала. В вооруженных силах вырос удельный вес наемников, в первую очередь греков. Попытку справиться с последствиями этих сдвигов предпринял лишь Артаксеркс III (359—338 до н. э.), чья смерть резко ослабила Персию, сделав ее легкой жертвой греко-македонского завоевания.

Александр Македонский , разгромив войска Дария III при Гранике, Иссе и Гавгамелах , казнил узурпатора Бесса и объявил себя наследником Ахеменидов, а многие представители индоиранской знати перешли на его сторону. Непродолжительность его царствования и распри диадохов не помешали более или менее основательному (в зависимости от области) укоренению созданных им эллистических поселений — катойкий, многие из которых, особенно в Мидии (Рага), Сузиане (Селевкия на Гедифонте) и Бактрии (Александрия Оксиана), пользовались впоследствии широким самоуправлением в качестве полисов , подавляя более ранние местные центры. Эти тенденции получили продолжение при Селевке I Никаторе и его потомках — Селевкидах , прежде всего Антиохе I Сотере , заново отстроившем Экбатаны и Гекатомпил, и Антиохе II Теосе . Однако за пределами наиболее эллинизированных зон ираноязычные этносы сплотились вокруг локальных правящих родов, которые хранили верность ахеменидской титулатуре и символике.