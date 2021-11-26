ЛЖЕБАРДИЯ

ЛЖЕБАРДИЯ - мидийский маг ( жрец ).

Согласно официальной версии, изложенной в Бехистунской надписи, поднявший в марте 522 года до нашей эры восстание против персидского царя Камбиза II. Выдав себя за Бардию (Смердиса) - брата Камбиза, тайно убитого последним, Гаумата в отсутствие царя, воевавшего в стране Куш, захватил престол Ахеменидов, отменил привилегии родовой знати и, стремясь привлечь на свою сторону завоёванные персами страны, освободил их на 3 года от налогов и повинностей. Представители семи знатных персидских родов организовали заговор, в результате которого Гаумата был убит, а царём стал один из заговорщиков - Дарий I.

Согласно Геродоту, восстание поднял младший брат Камбиза II - Бардия и, воспользовавшись отсутствием брата, занял трон.