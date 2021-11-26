АРИА
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Название древнеперсидской сатрапии, в основном расположенной в долине реки Хари Руд и давшей название области.
От др.-перс. Haraiva, авест. Haraēuua. Исключительное плодородие долины обусловило основание в ней столицы А. — Александрии (ок. 330 до н. э.). А. располагалась к югу от Маргианы и Бактрии, к востоку от Парфии и Кармании, к северу от Дрангианы и к западу от Паропамисад и соответствует современной провинции Герат в Афганистане. Название «Герат» восходит к наименованию А. Расположение А. подробно описано в труде «Введение в географию» Клавдия Птолемея (VI. 17) и в «Географии» Страбона (XI. 10. 1), а также в работах других авторов (Диодор, Арриан, Помпоний Мела).
Автор статьи: Бухарин М.Д.
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