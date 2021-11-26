АЛИАТТ (Alyattes)

Лидийский царь (ок. 605–560 до н. э.) из династии Мермнадов, сын Садиатта и внук Ардиса.

Вел активную политику экспансии. Вслед за своими предшественниками продолжил военные действия против Милета; хотя попытка захватить греческий город Клазомены потерпела неудачу, сумел покорить крупный торговый и культурный центр Смирну. При А. Лидия держала под контролем большую часть запада и северо-запада Малой Азии, а также реки Меандр (совр. Мендерес) и Гермос (совр. Гедиз). На востоке А. занял бывшую столицу Фригии — Гордион и возвел там крепость. Во время продвижения в Центральную Малую Азию при А. лидийцы столкнулись со своим старым врагом — киммерийцами и одержали над ними победу. Другим серьезным противником были мидийцы. В начале VI в. А. подчинил своей власти большую часть Восточной Анатолии (его вассалами стали Армина /«Дом Тогармы»/ и Табал), что привело к мидийско-лидийской войне 590–585. Решающая битва между Лидией и мидийцами под предводительством Киаксара произошла в 585. По заключенному после нее миру А. терял восточную сферу власти, включая Каппадокию , граница Мидии была установлена по реке Галис (совр. Кызылырмак). Табал восстановил независимость и вместе с Вавилонией осуществлял посредничество в лидийско-мидийском примирении. После смерти А. трон перешел к Крезу — сыну А. от брака с женщиной из Карии. Гробница А. находится на царском кладбище в Бинтепе на Сардской равнине.

Автор статьи: Л. С. Баюн.