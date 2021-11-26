АХЕМЕНИДЫ (греч.; др.-перс. Хахаманишья)

Древнеперсидская династия правителей Парсы и Аншана, а в 550—330 до н. э. — династия царей Персидской державы (см. Ахеменидов государство ).

Династия А. ведет начало от древнеперсидского рода, основатель которого Ахемен (греч.; др.-перс. Хахаманиш) был, по-видимому, в начале VII в. до н. э. вождем группы персидских племен, с начала I тысячелетия до н. э. заселявших область у северной границы элам­ского Аншана (известна по ассирийским источникам IX—VII вв. до н. э. как Парсумаш (Парсуаш), исконная древнеперсидская Парса, не путать с обл. Парсуа в верховьях Диялы). Сын Ахемена Теисп (греч.; др-перс. Чишпиш) занял Аншан и принял титул «царь Аншана», унаследованный его первыми преемниками (былая обл. Парсумаш и Аншан отныне были объединены, и их общая территория была известна как Персия (Парса, греч. Персида). Старший сын и преемник Чишпиша Кир I (греч.; др. перс. Куруш) (в ахеменидской традиции — «царь Аншана», в ассирийких источниках — «царь Парсумаша») ок. 643 до н. э. изъявил номинальную покорность Ашшурбанипалу. После Чишпиша династия разделилась на две ветви: старшие А. (Кир I, его сын Камбис I /греч.; др-перс. Камбуджия/, сын последнего Кир II Великий, сыновья последнего Камбис II и Бардия) и младшие А. (сын Чишпиша Ариарамна, сын последнего Аршама, сын последнего Виштаспа, сын последнего Дарий I (греч.; др-перс. Дарайявауш) и его потомки; имена Чишпиша, Кира и Камбиса — неиран­ские). Сведения о разделе власти между этими ветвями противоречивы. Согласно историческим источникам Кира II, он сам, его отец Камбис I, дед Кир I и прадед Чишпиш носили титул «царь Аншана» (у самого Кира II появляется дополнительно еще и титул «царь Персии (Парсы)»). Согласно Бехистунской надписи Дария I, 8 чел. из двух линий его рода (т. е. не только Ахемен, Чишпиш и старшие А. до Камбиса II, но еще и Ариарамна и Аршама) были царями до него самого. Известны персидские надписи, составленные в IV в. до н. э. от лица Ариарамны и Аршамы, где они титулуются «царями Парсы (Персии)». Одни античные авторы ( Геродот , Юстин) считают, что Камбис I был не царем, а лишь знатным персом и Кир II приобрел власть над персами, только подняв восстание против мидян, другие ( Ксенофонт ) считают Камбиса I царем. Возможно, Чишпиш разделил свое царство на два владения с названиями Аншан и Парса , предоставив их, соответственно, старшим и младшим А., и они были воссоединены при Кире II, упразднившем отдельный престол Парсы и превратившем Аршаму в частное лицо. Не исключено, что Парса и Аншан — два названия одного и того же царства, но мидийские цари (вассальную зависимость от которых А. признавали в конце VII — середине VI в. до н. э.) отстранили старших А. (Камбиса I) от верховной власти над ним в пользу младших А. (Ариарамны и Аршамы), а Кир II вернул ее себе при восстании против Астиага Мидийского (в этом случае все 8 подразумеваемых в Бехистунской надписи династов А. действительно побывали бы верховными правителями древнеперсидского объединения). Возможно, разные династы А. получали под начало разные древнеперсидские племена и их статусы вождей одинаково передавались позднейшими источниками как «царские» независимо от того, кто из них был верховным правителем всего древнеперсидского объединения. Кир II Великий основал великую империю А., объединившую под своей властью большинство стран Древнего Востока. Старшая линия А. прекратилась со смертью Камбиса II и его брата Бардии (522 до н. э.). Дарий I, захватив престол, положил начало правлению младших А. в державе А., продолжавшемуся вплоть до ее падения. Династия А.: Ахемен (ок. 700—675 до н. э.), Чишпиш (ок. 675—645 до н. э.), Кир I (ок. 645 — конец VII в. до н. э.), Камбис I (конец VII в. — 559 до н. э.), Ариарамна (вторая половина VII — начало VI в. до н. э.), Аршама (первая половина VI в. до н. э.), Кир II Великий (с 559 или 553 до н. э. в Персиде, с 550 до н. э. в державе А. — 530 до н. э.), Камбис II (530—522 до н. э.), Дарий I (522—486 до н. э.) , Ксеркс I (486—465 до н. э.), Арта­ксеркс I (465—424 до н. э.), Ксеркс II (424 до н. э.), Согдиан (или Секудиан) (424—423 до н. э.), Дарий II (423—404 до н. э.), Артаксеркс II (404—358 до н. э.), Артаксеркс III (358—338), Арсес (338—336 до н. э.), Дарий III (336—330).

Авторы статьи: Грантов­ский Э.А., Немировский А.А.

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