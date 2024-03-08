ТИРАНИЯ ТРИДЦАТИ

Тирани́я тридцати́ ( древнегреч . οἱ τριάκοντα) — условное название олигархического режима, существовавшего в Афинах в 404–403 до н. э. Режим установился в результате поражения Афин в Пелопоннесской вой­не . В конце 405 до н. э., в ходе осады Афин в городе резко усилились позиции олигархических, проспартанских группировок, требовавших немедленного заключения мира на любых условиях и восстановления «отеческого государственного устройства». Наиболее радикальные представители олигархов, объединенные в гетерии, создали комитет 5 эфоров, ставший главным проводником их влияния, и с помощью Совета Пятисот добились устранения с политической арены лидеров демократической группировки — Клеофонта и др. По одному из условий мирного договора со Спартой (апрель 404 до н. э.) в Афины возвратились из изгнания виднейшие олигархи, в том числе Критий, что способствовало еще большему усилению проспартанских групп. В сентябре 404 до н. э. по настоянию Лисандра , обвинившего Афины в нарушении условий мира, и по инициативе Ферамена для реформы государства в «отеческом» духе была создана коллегия Тридцати; 10 ее членов были назначены Фераменом, 10 — эфорами и 10 — избраны экклесией . Тридцать сосредоточили в своих руках также и исполнительную власть; новый состав Совета Пятисот и другие должностные лица были назначены ими. Тридцать опирались на присланный по их просьбе из Спарты гарнизон, а также на всадников.

Как во внешней, так и во внутренней политике Тридцать приняли проспартанскую ориентацию. Число лиц, пользовавшихся гражданскими правами, было сокращено до 3 тыс., остальные афиняне разоружены, а впоследствии высланы из города. Тогда же были лишены гражданских прав и изгнаны лидеры умеренных демократов. После успешного выступления демократической оппозиции под руководством Фрасибула Тридцать укрепили Элевсин как потенциальное убежище в случае их отстранения от власти.

В мае 403 до н. э. вой­ско Тридцати потерпело поражение от отряда Фрасибула, занявшего Пирей; Критий погиб. После этого Тридцать были низложены умеренными олигархами Афин и бежали в Элевсин. Всеобщая амнистия, объявленная после восстановления демократии в Афинах (ноябрь 403 до н. э.), не распространялась на членов коллегии Тридцати. В 401 до н. э. Тридцать пытались организовать нападение из Элевсина на Афины. Однако Элевсин был без боя воссоединен с афинским полисом; часть Тридцати была убита, другие, вероятно, бежали.

Лит. : Фролов Э. Д. Греческие тираны (IV в. до н. э.). Л., 1972; Krentz P. The Thirty at Athens. Ithaca, 1982. И. Е. Суриков.