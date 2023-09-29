Пéлла

Пéлла ( греч. Πέλλα) — столица царей Македонии из династии Аргеадов (Теменидов) с рубежа V–IV вв. до н. э. или чуть более позднего времени. Сохраняла этот статус и в эпоху эллинизма до конца правления династии Антигонидов . В конце IV в. до н. э. в правление Кассандра П. была перестроена и расширена. В эллинистическое время П. имела полисные учреждения. После ликвидации римлянами монархии в Македонии и ее раздела на четыре части в 167 до н. э. П. стала главным городом третьей из них. Была разрушена землетрясением в начале I в. до н. э. и пришла в упадок. В древности П. имела доступ к морю, видимо, через озеро, находившееся южнее города. Планомерные раскопки П. были начаты греческими археологами в 1957. В центре города находилась обширная агора, которую окружали жилые кварталы (некоторые из них целиком занимали дома-резиденции: «Дом Диониса», «Дом похищения Елены» — названы по сюжетам открытых в них мозаик раннеэллинистического времени). На холме в северной части города был расположен дворец. Также раскопаны: административные сооружения, храмы, бани, мастерские и части фортификации. В литературных источниках упоминаются театр и гимнасий в П. Город окружал обширный некрополь с погребениями разных типов.

Лит. : Akamatis I. M. Pella // Brill’s Companion to Ancient Macedon. Leiden–Boston, 2011. P. 393–408; Siganidou M., Lilimpaki-Akamati M. Pella. Athens, 1997. Ю. Н. Кузьмин .