Олимпиа́да

Олимпиа́да ( греч. Ὀλυμπιάς) (ок. 375–316 до н. э.) — одна из жен Филиппа II Македонского , мать Александра Великого . Происходила из династии Эакидов, правившей в Молоссии в Эпире. В 356 до н. э. родила сына Александра, позднее дочь Клеопатру. Полигамия Филиппа, видимо, не угрожала положению О. и ее сына до брака царя со знатной македонянкой Клеопатрой в 337 до н. э., который спровоцировал династический конфликт. Для его урегулирования Филипп устроил брак своей дочери Клеопатры и ее дяди, царя Александра I Молосского, брата О. После убийства Филиппа на их свадьбе в 336 до н. э. появились слухи об участии О. в заговоре против царя. В первые годы Восточного похода Александра Великого О. пребывала в Македонии, но впоследствии из-за конфликта с наместником Антипатром уехала в Эпир, где оставалась и после смерти сына. В 317 до н. э. О. вмешалась в борьбу за контроль над Македонией, действуя в интересах своего внука Александра IV против его соправителя Филиппа III, которого поддерживал диадох Кассандр , сын Антипатра. По приказу О. Филипп III, его супруга, а также многие родственники и сторонники Кассандра были убиты. В ответ Кассандр совершил вторжение в Македонию и осадил г. Пидна, где скрывались О. и ее приверженцы. После капитуляции О. была казнена.

Лит. : Carney E. D. Olympias. Mother of Alexander the Great. New York, 2006. Ю. Н. Кузьмин .