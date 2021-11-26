КОРИНФСКИЙ СОЮЗ

КОРИНФСКИЙ СОЮЗ - союз между древне-греческими полисами и македонским царём.

Об­ра­зо­ван на кон­грес­се, со­зван­ном в 338/337 году до н. э. в Ко­рин­фе Фи­лип­пом II по­сле по­бе­ды ма­кедонской ар­мии над гре­ка­ми в бит­ве при Хе­ро­нее (338 год). Спар­та от­ка­за­лась от уча­стия в Коринфской союзе.

В со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром про­воз­гла­шал­ся все­об­щий мир в Гре­ции, за­пре­ща­лись: вой­ны ме­ж­ду греческими по­ли­са­ми, из­ме­не­ние су­ще­ст­вую­ще­го гос. строя, от­ме­на дол­гов, ос­во­бо­ж­де­ние ра­бов, пе­ре­дел зем­ли, кон­фи­ска­ция иму­ще­ст­ва. Выс­шим ор­га­ном сою­за был си­не­дри­он (об­щий со­вет пред­ста­ви­те­лей греческих по­ли­сов). Греческие по­ли­сы бы­ли обя­за­ны по­став­лять в со­юз­ное вой­ско от­ря­ды сво­их вои­нов и ко­раб­ли. Фи­липп II был про­воз­гла­шён ге­ге­мо­ном сою­за для осу­ще­ст­в­ле­ния во­енного ру­ко­во­дства со­юз­ны­ми вой­ска­ми.

В 337 году Коринфский союз при­нял ре­ше­ние о на­ча­ле вой­ны с Пер­си­ей.

По­сле смер­ти Фи­лип­па II (336 год) долж­ность ге­ге­мо­на пе­ре­шла к его сы­ну Алек­сан­д­ру Ма­ке­дон­ско­му.

В ре­зуль­та­те восточных по­хо­дов Алек­сан­д­ра и соз­да­ния им ми­ро­вой дер­жа­вы Коринфского союза как фор­ма взаи­мо­от­но­ше­ний ма­кедонского ца­ря и гре­ков пе­ре­стал быть ак­ту­аль­ным (указ Алек­сан­д­ра от 324 года). По­сле по­ра­же­ния гре­ков в Ла­мий­ской вой­не (323-322 годы до н. э.)

Коринфский союз пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние.

В 302-301 годы до н. э. Коринфский союз пы­тал­ся воз­ро­дить один из диа­до­хов Де­мет­рий I По­ли­ор­кет.

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