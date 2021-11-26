КОРИНФСКИЙ СОЮЗ
КОРИНФСКИЙ СОЮЗ - союз между древне-греческими полисами и македонским царём.
Образован на конгрессе, созванном в 338/337 году до н. э. в Коринфе Филиппом II после победы македонской армии над греками в битве при Херонее (338 год). Спарта отказалась от участия в Коринфской союзе.
В соответствии с договором провозглашался всеобщий мир в Греции, запрещались: войны между греческими полисами, изменение существующего гос. строя, отмена долгов, освобождение рабов, передел земли, конфискация имущества. Высшим органом союза был синедрион (общий совет представителей греческих полисов). Греческие полисы были обязаны поставлять в союзное войско отряды своих воинов и корабли. Филипп II был провозглашён гегемоном союза для осуществления военного руководства союзными войсками.
В 337 году Коринфский союз принял решение о начале войны с Персией.
После смерти Филиппа II (336 год) должность гегемона перешла к его сыну Александру Македонскому.
В результате восточных походов Александра и создания им мировой державы Коринфского союза как форма взаимоотношений македонского царя и греков перестал быть актуальным (указ Александра от 324 года). После поражения греков в Ламийской войне (323-322 годы до н. э.)
Коринфский союз прекратил своё существование.
В 302-301 годы до н. э. Коринфский союз пытался возродить один из диадохов Деметрий I Полиоркет.