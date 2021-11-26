КЛЕОН (др.-греч. Κλεών)

Афинский политик и военачальник времен Пелопоннесской войны .

Происходил из незнатной, но состоятельной семьи, унаследовав от своего отца Клеенета кожевенную мастерскую. О политической деятельности Клеона известно не ранее 30-х гг. V до н.э., когда он стал одним из критиков Перикла со стороны более радикальных демократических кругов. Судя по некоторым сведениям, он был возможным обвинителем на процессе учителя и друга Перикла философа Анаксагора, а в первые годы Пелопоннесской войны (в 430 или в начале 429 г. до н.э.) был одним из обвинителей (по версии Идоменея) самого Перикла в хищении общественных средств: имелось в виду давнее дело Фидия, обвиненного в «краже священных предметов» во время работ в Парфеноне . Истинная подоплека этого процесса Перикла – недовольство ходом войны и страшной эпидемией, разразившейся тогда в Афинах.

После смерти Перикла Клеон претендовал на роль лидера афинской демократии. Он, несомненно, обладал харизмой и был хорошим оратором – страстным, убедительным, хотя многих раздражала его манера. Аристотель утверждал, что Клеон развратил народ своей горячностью, первым стал «кричать на трибуне и ругаться перед народом» в отличие от благопристойной манеры других ораторов. Он поднял судейскую оплату до трех оболов; позже по его настоянию был увеличен форос, взимавшийся с союзников. Демагог был тогда, пожалуй, главным афинским «ястребом» и выступал за активизацию военных действий против Спарты. Когда в 427 г. восстала Митилена на Лесбосе, входившая в Афинский морской союз, Клеон выступил в экклесии с требованием предать казни всё мужское население полиса и даже смог убедить в необходимости этой меры сограждан (см. «митиленские дебаты» у Фукидида). Как известно, афинский демос потом одумался, и этот бесчеловечный декрет был отменен. В 425 г. (или 426 г.) Клеон обвинил в суде стратега Лахета за неудачные действия в Сицилии (этот эпизод обыгрывается в аристофановских «Осах» в сцене «собачьего суда»). В 425 г. афинский стратег Демосфен захватил г. Пилос на побережье Мессении в Пелопоннесе; обеспокоенные спартанцы, дабы запереть афинян в гавани, заняли лежавший поблизости островок Сфактерию. Афиняне стойко выдерживали атаки с суши и моря, а после прибытия подкрепления даже одержали победу на море. Спартанцы запросили мира, против чего выступил Клеон, требуя, чтобы прежде сдались те спартиаты, которые находились на Сфактерии. Ситуация тем временем приобрела патовый характер: мирные переговоры были сорваны, а Сфактерию афиняне не захватили. Клеон критиковал одного из сторонников мира – стратега Никия – за нерешительность; тот предложил демагогу самому возглавить войско, и Клеону ничего не оставалось делать, как принять вызов, хвастаясь при этом, что он в течение 20 дней или пленит лакедемонян или перебьет их всех. Удивительно, но с помощью Демосфена Клеон выполнил обещанное: это был его звездный час и крупнейший успех афинян в Пелопоннесской войне. Клеон был избран стратегом на следующий, 424/423 г. до н.э., однако удача отвернулась от афинян: спартанский военачальник Брасид успешно действовал на полуострове Халкидика, побуждая афинский союзников к выходу из симмахии, а апогеем его успехов стал захват афинской колонии Амфиполя. В 422 г. Клеон был отправлен на выручку, у Амфиполя состоялось большое сражение, спартанцы в нем победили, но оба полководца – Брасид и Клеон – погибли.

В античной литературе Клеон выступает как классический демагог, наглый популист и беззастенчивый политик. Нелицеприятный портрет рисуют дружно Аристофан, издевавшийся над Клеоном-«Пафлагонцем» во «Всадниках», Фукидид, Плутарх. В современной науке подход к оценке этой личности более взвешенный, но преодолеть критическую силу традиции до конца едва ли возможно и целесообразно.

Исторические источники:

Фукидид. История. Кн. III–V;

Аристофан. Осы; Всадники; Аристотель.

Афинская полития. X, 28;

Плутарх. Биография Никия; Моралии. Наставления о государственных делах.