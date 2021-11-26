ИСОКРАТ (др.-греч. Ἰσοκράτης)

Знаменитый афинский оратор и публицист.

Он был сыном зажиточного афинянина Феодора из дема Эрхия, владельца мастерской по изготовлению флейт. Отец дал ему хорошее образование, в которое входило и обучение хоровому пению. Но также Исократ слушал софистов Продика из Кеоса, Тисия из Сиракуз и оратора и политика умеренных взглядов Ферамена . Цицерон в диалоге «Оратор» говорит, что Исократ мальчиком слушал в Фессалии Горгия из Леонтин. Он был также последователем Сократа. В диалоге Платона «Федр» Сократ предрекает юному Исократу, что он в будущем превзойдет всех в речах, но божественный порыв увлечет его к ещё большему. «В разуме этого человека природой заложена какая-то любовь к мудрости».

Когда Исократ возмужал, он отказался от политической деятельности и выступлений перед публикой. Причинами этого было и то, что из-за поражения Афин в Пелопоннесской войне его отец потерял свое состояние, и собственные физические недостатки, слабый голос и робость. В 390-х гг. до н.э. Исократ обратился к теоретическому изучению риторики и стал писать судебные речи для других. Речи №№ 16 – 21 относятся к этому периоду. Но затем он отказался от профессии логографа и начал обучать искусству красноречия начинающих политиков и ораторов.

Предположительно в 392 г. до н.э. он отправился на Хиос и открыл там риторическую школу. Сначала у него было только 9 учеников. Но постепенно он приобрел на острове славу как учитель. В 388 г. до н.э. Исократ вернулся в Афины. Здесь у него было уже сто учеников, в том числе иностранцев. Некоторые авторы пишут, что каждый из них платил ему тысячу драхм. Они оставались в его школе по 3 - 4 года. Цицерон называл школу Исократа «кузницей красноречия». Благодаря этой школе Исократ приобрел значительное состояние, связи и влияние. Среди его учеников были ораторы Исей , Ликург, Гиперид , историки Феопомп и Эфор . Его учеником был сын Конона, знаменитый впоследствии полководец Тимофей. Другом Исократа стал кипрский царь Никокл, который, говорят, за одну речь дал ему 20 талантов.

Исократ состоял в переписке с Филиппом Македонским , Эвагором Кипрским. Когда в 338 г. до н.э. в Афины пришла весть о поражении объединенного войска греков в битве с армией Филиппа Македонского при Херонее, Исократ покончил жизнь самоубийством, отказавшись принимать пищу. Сообщалось, что он написал 60 речей. Из них сохранилась 21 речь, а также 9 писем. Исократ писал речи не для произнесения в народном собрании, а для чтения. Они написаны простым аттическим языком. Но при этом он большое внимание уделял усовершенствованию технической стороны изложения, противопоставлению частей предложения, одним из первых стал использовать ритм в речах.

Несколько речей являются торжественными, похвальными. К ним относится, в частности, «Панегирик», опубликованная в 380 г. до н.э. В ней Исократ перечисляет заслуги Афин перед греками, доказывает, что этому городу по праву должна принадлежать гегемония в Элладе. В 339 г. до н.э. в Панафинейской речи он вновь восхваляет Афины, а в «Ареопагитике» (355 г. до н.э.) рекомендует восстановить учреждения Солона, измененные Клисфеном , как средство для возрождения Афин. Речь «О мире» посвящена анализу вредного влияния войны на экономику и полисные институты государства. Междоусобицы очерняют Афины в глазах эллинов и приносят несчастья городу. Причинами войн между греками Исократ считал властолюбие политиков, жажду наживы, а также бедность. Недостаток хлеба и земли, нужда разрушают дружбу между родственниками и соседями.

В своих речах Исократ все время говорит о необходимости мира и призывает к единству эллинов. При этом он приходит к выводу, что греки могут объединиться только против общего врага. На роль такого врага Исократ предлагал Персию. Он настойчиво проводил идею, что мир в Элладе установится только тогда, когда война будет перенесена в Азию. Убеждая македонского царя Филиппа выступить против Персии, В речи «Филиппу», написанной в 346 г. до н.э. после заключения Филократова мира, он, убеждая македонского царя выступить против Персии, отмечает моральное превосходство греков над варварами, неподготовленность варваров к военным действиям. Он призывает Филиппа стать простатом (покровителем) единства эллинов и выступить в поход вместе с ними, освободить Грецию от неимущего населения, поселив его на завоеванной территории Малой Азии. При этом для Исократа главным являлась необходимость объединения Эллады, а иностранному монарху он отводил лишь роль вождя, арбитра, но не самовластного царя.

В произведениях Исократа впервые четко оформляется идея панэллинизма.

Сочинения :

Isocrates / Transl. by G. Norlin, L. van Hook. 3 vols. London, 1928-1945;

Исократ. Речи. Письма / Пер. Ю. В. Андреева, В. Г. Боруховича, М. Н. Ботвинника, Л. М. Глускиной, А. И. Зайцева, Н. Н. Залесского, К. М. Колобовой, Е. А. Миллиор, Т. В. Прушакевич, Э. Д. Фролова, И. А. Шишовой // Вестник древней истории. 1965. № 3 – 1969. № 2;

Исократ. Малые аттические ораторы. Речи. Письма / Под общ. ред. Э. Д. Фролова. М., 2013.

Исторические источники :

Дионисий Галикарнасский;

Платон. Федр;

Плутарх (Псевдо-Плутарх). Жизнеописания десяти ораторов;

Цицерон. Об ораторе. Брут. Оратор;

Филострат. Жизенописания софистов.