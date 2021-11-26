ДЕМОСФЕН (др.-греч. Δημοσθένης)

Великий афинский оратор и политический деятель эпохи поздней классики.

Демосфен рано потерял отца (его также звали Демосфен) и обманом был лишен наследства опекунами. Это заставило юного Демосфена целеустремленно упражняться в искусстве красноречия. Немалое упорство потребовались ему, чтобы победить свои природные недостатки (косноязычие и слабый голос): для того чтобы ясно и громко произносить слова, он тренировался на берегу моря с камешками во рту, перекрикивая шум волн. Выучившись ораторскому искусству, он выиграл судебный процесс против недобросовестных опекунов, правда, удовлетворение от победы было только моральным, ибо вернуть растраченное имущество было невозможно.

Он продолжал совершенствоваться в красноречии, беря уроки у знаменитого оратора Исея . Демосфен стал логографом, т.е. за известное вознаграждение сочинял судебные речи для других; занимался он и преподаванием красноречия. Но скоро такого рода занятия перестали его удовлетворять, и Демосфен решил посвятить себя политической деятельности. Первые выступления прошли неудачно: оратора освистали. Однако он не пал духом, продолжал тренироваться, работая, в частности, над мимикой и жестами.

Через несколько лет упорных тренировок он достиг высшего совершенства в ораторском искусстве, выступая на судебных процессах, а также в народном собрании (экклесии). С 351 г. до н.э., когда оратор произнес свою «Первую речь против Филиппа», он становится идейным вождем в борьбе против Филиппа Македонского , в котором узрел главного врага греческой свободы. После замечательной по силе «Третьей речи против Филиппа» (342 г.) Демосфен сделался фактически руководителем всей афинской политики: началась подготовка к войне, создание антимакедонской коалиции.

В 338 г. до н.э. союзные афинские и фиванские войска потерпели поражение в битве при Херонее, в которой Демосфен принимал участие в качестве гоплита. Спустя два года оратору по предложению Ктесифонта был присужден золотой венок за высокие патриотические заслуги, однако это решение было оспорено в суде Эсхином – лидером промакедонской партии в Афинах. Процесс Ктесифонта, или О венке, который откладывался и состоялся только в 330 г. до н.э., стал настоящим состязанием в ораторском искусстве между Демосфеном и его противником. До нас (редкий случай) дошли обе речи с процесса: обвинительная Эсхина и защитительная Демосфена (он был синегором, т.е. помощником ответчика Ктесифонта). Эсхин потерпел поражение, после чего покинул родной полис, остаток жизни проведя в изгнании.

Что касается Демосфена, в 324/23 гг. до н.э. он оказался замешанным в темную историю с подкупом, связанную с Гарпалом , проворовавшимся казначеем Александра Македонского, бежавшим в Афины. Оратор был приговорен судом по обвинению в «принятии взяток во вред отечеству» к уплате огромного штрафа в 50 талантов, а так как выплатить его он не смог, был заключен в тюрьму.

Сбежав из заточения (по уверению Плутарха , подкупив одних и обманув других стражников), оратор отправился в изгнание. Оно оказалось недолгим: после смерти Александра (323 г. до н.э.) в Афинах началось восстание против македонской гегемонии (Ламийская война), и Демосфен торжественно вернулся на родину. Однако его последний триумф был кратковременным: афиняне потерпели поражение, в город был введен македонский гарнизон, а одним из условий мира было требование о выдаче виновников восстания. Демосфен укрылся в храме Посейдона на о-ве Калаврия у побережья Арголиды (Пелопоннес), но увидев отряд преследователей, готовых силой увести его из священного места, принял яд. Так, в месяце пианепсионе (октябрь) 322 г. до н.э. погиб величайший оратор Греции.

Сочинения:

Demosthenis Orationes / Ed. S.H. Butcher (vols. I, II.i) and W. Rennie (vols. II.ii, III). Oxford: Clarendon Press, 1903–1931.

Демосфен. Речи / Отв. ред. Е.С. Голубцова, Л.П. Маринович, Э.Д. Фролов. Т. 1–3. М., 1994-1996.

Исторические источники:

Плутарх. Биография Демосфена;

Эсхин. Против Ктесифонта. Против Тимарха. О предательском посольстве;

Гиперид. Против Демосфена;

Динарх. Против Демосфена;

Псевдо-Плутарх. Демосфен. (Жизнь 10 ораторов);

Либаний. Введение к речам Демосфена.

Иллюстрация :

Бюст Демосфена. Римская копия греческого оригинала скульптора Поликлета. Британский музей.