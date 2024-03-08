УДЖАХОРРЕСНЕТ

Уджахорреснет ( древнеегип. «Силен [бог] Хор [святилища] Реснет»; 2-я половина VI в. до н. э.) — древне­египетский вельможа, жрец храма богини Нейт в Саисе. В конце царствования Амасиса (520-е до н. э.) и при его сыне Псамметихе III (526–525 до н. э.) — командующий египетским флотом на Средиземном море. Считал Амасиса узурпатором власти Априя (570–567 до н. э.), приветствовал первое персидское владычество, составил египетскую царскую титулатуру для Камбиса II, принимал его в храме Нейт. В период волнений в Египте в начале царствования Дария I (около 522 — 519 до н. э.) эмигрировал в Иран, затем вернулся и возглавил «дом жизни» (высшую школу и центр сакрального знания) в Саисе. Биография У. известна из надписи на его наофорной (изображающей его держащим наос со статуэткой Осириса) статуе (Ватикан, Museo Gregoriano, inv. 158).

Ист. : Statuette naophore du Vatican 158 // Posener G. La première domination perse en Еgypte. Le Caire, 1936. P. 1–26; Надпись Уджахорреснета // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963. С. 164–168.

Лит .: Lloyd A. B . The Inscription of Udjahorresnet: a Collaborator’s Testament // Journal of Egyptian Archaeology . 1982. Vol. 68. P. 166–180; Udjahorresnet and His World (Journal of Ancient Egyptian Interconnections; 26). 2020. И. А. Ладынин.