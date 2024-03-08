ТЭЙЕ

Тэйе — «великая супруга» Аменхотепа III (1388–1348 до н. э.); мать пяти их дочерей и знаменитого сына — Аменхотепа IV ( Эхнатона ; 1398–1388 до н. э.). Влиятельнейшая женщина своего времени. Происходила из нецарской семьи; родители связаны с храмом бога Мина в г. Ахмиме. Судя по «памятному» скарабею, царской женой стала на 2-м году правления мужа. Занимала исключительное положение в государстве рядом с ним вплоть до его кончины. Сопровождала его на религиозных праздниках; обожествлялась в ее собственном храме в Седеинге (Нубия); возможно, причастна к «солнечной программе» Аменхотепа III (идентификация его с солнцем). Овдовев, сохраняла влияние: посещала сына-царя в Ахетатоне , где археологически подтверждено наличие ее покоев. Показательно, что царь Митанни , Тушратта, советовал молодому Эхнатону обсуждать «международные» дела с матерью. Т. погребена изначально в Амарне (?); потом в Долине Царей; мумия сохранилась в тайнике в Деир эль-Бахри, куда была перепрятана от грабителей. В гробнице Тутанхамона в Долине Царей (КВ 62) в шкатулке (?) хранилась прядь ее волос. Судя по статуям, T. не была красавицей, но ее умное и властное лицо производит столь же сильное впечатление, что и красота Нефертити (ее «невестки»).

Лит. : Перепелкин Ю. Я . История Древнего Востока. Ч. 2. Передняя Азия. Египет / Под ред. чл.‑ корр. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1988; Kozloff A. , Bryan В. Egypt’s Dazzling Sun: Amеnhotep III and his World. Cleveland, 1992; The Oxford History of Ancient Egypt / Ed. I. Shaw. Oxford, 2002. В. А. Головина.