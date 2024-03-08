CEНЕНМУТ

Ceненмут (? — ок. 1470) — один из самых влиятельных и загадочных персонажей XVIII династии. Современник соправления Хатшепсут (царицы-фараона; 1472–1458 (?) до н. э.) и Тутмоса III (ее племянника). Родился в Арманте, в скромной семье; обстоятельства появления при дворе и ступени карьеры не ясны. Из 93-х принадлежавших ему титулов два определяли его статус: Воспитатель царевны Неферура (единственной дочери Хатшепсут) и позднее Великий управляющий хозяйством Амона. Сведения о семье отсутствуют; статуи (около 25) изображают С. либо с родителями, либо с воспитанницей на руках. Ряд египтологов полагает С. фаворитом Хатшепсут, позднее впавшим в немилость. Последнее изображение С. (с Неферура, уже взрослой) сохранилось на синайской стеле; имя C. не упоминается после 16-го года правления Хатшепсут. Дальнейшая судьба С. не известна. Распространенная ранее гипотеза, что С. — архитектор знаменитого храма Хатшепсут («Джесер-джесеру») ныне не разделяется. Остается также необъяснимым наличие двух великолепных, но не использованных гробниц С. на фиванском некрополе (ТТ 71, 353); «Минойская» (?) роспись в последней из них; а также причина посмертных гонений на его имя. Согласно последней из гипотез (П. Дорман), пережив Хатшепсут, С. продолжал ﻿тихо жить в правление Тутмоса III.

Лит. : Dorman P. The Monuments of Senenmut: Problems in Historical Methodology. London, 1988; Idem . Тhе Tombs of Senenmwt. New York, 1991; Нatshepsut: from Queen to Pharaoh / Eds. C. Roering et al. New York, 2005. В. А. Головина.