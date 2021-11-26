ТРИУМФ (лат. triumphus)

Торжественный въезд в город полководца, который предоставлялся ему по решению сената в случае значительной победы.

Происхождение триумфа темно, но, несомненно, наличие этрусского влияния в этой церемонии, которую напоминают похожие сцены с некоторых этрусских гробниц. Триумф выработался постепенно из простой церемонии вступления в город возвращавшегося по окончании войны войска и из обычая полководцев приносить благодарение богам, даровавшим победу. Обязательными условиями для триумфа были следующие: ведение войны магистратом или промагистратом с империем ; действие полководца под собственными ауспициями. Кроме того, обычно для триумфа считалось необходимым, чтобы победа была одержана в ходе формально объявленной войны над внешним врагом, а в сражении погибло, по крайней мере, 5000 вражеских воинов.

Полководец, добивавшийся триумфа, ждал решения вопроса, будет ли ему дарован триумф, находясь вне городской черты, ввиду того, что вступление в город магистрата, не сложившего империй, не допускалось. Поэтому и сенат собирался в таком случае за городом, на Марсовом поле , обыкновенно в храме Беллоны или Аполлона, и там выслушивал полководца. В силу специального закона, триумфаторы получали на день своего триумфа империй в городе. Во время триумфа полководец, облаченный в тунику, расшитую пальмовыми ветвями, пурпуровую тогу и золоченую обувь (эти одежды напоминали одеяние римских царей), следовал с Марсова поля к храму Юпитера на Капитолии на колеснице, запряженной четверкой лошадей, вместе с рабом, который держал над ним лавровый венок, постоянно напоминая триумфатору, что он смертный. В шествии принимали участие сенаторы и магистраты, знатные пленники, римские военнопленные, освобожденные в ходе войны и одетые как вольноотпущенники триумфатора, само войско (при этом солдаты распевали про своего полководца насмешливые стишки, чтобы отвратить от него гнев богов).

При этом триумф сопровождался демонстрацией захваченной добычи: поначалу это был скот и пленники, но со временем все большую роль стала играть драгоценная утварь, а затем и произведения искусства покоренных стран (особенно из богатых эллинистических государств). Начиная с III в. до н. э. некоторые римские полководцы, которым было отказано в триумфе, устраивали за свой собственный счет процессию к храму Юпитера Латинского на Альбанской горе. Кроме того, если не все условия были соблюдены, полководцу мог предоставляться «малый триумф» или овация (Plin. N.H., XV, 19).

В эпоху империи триумфы сделались исключительным достоянием самих императоров и членов императорской семьи, что объяснялось, как нежеланием предоставлять эту почесть кому-либо еще, так и тем обстоятельством, что император считался главнокомандующим всеми вооруженными силами империи, и, следовательно, военачальникам этого периода недоставало одного из основных условий для получения триумфа – права вести войну «под своими ауспициями».

Иллюстрация :

Барельеф с триумфальной арки императора Тита. Мрамор. I в. н. э. Рим

Автор статьи: А.В. Васильев