СУППЛИКАЦИЯ (лат. supplicatio)
Общественная молитва богам в древнем Риме.
Суппликация проводилась по случаю несчастных (эпидемия, военное поражение) или счастливых общественных событий, в первом случае о спасении и отвращении бед (obsecratio; также проводилась и при тревожных знамениях), во втором – благодарность (gratulatio). Этот обряд имел римское происхождение, но был изменен под греческим влиянием.
Чаще всего это была благодарность, назначавшаяся сенатом полководцу за одержанные победы; сенат приказывал от имени полководца открыть храмы и принести благодарственные жертвы. Суппликация не влекла за собой автоматически триумф, но часто на практике он за ней следовал, так что ее называли praerogativa triumphi, «предвестница триумфа». Сначала суппликация продолжалась один день, затем два, три, четыре и в поздние времена доходила до 12 дней для Помпея, 50 для Цезаря, а Август получил 55 суппликаций общей продолжительностью 890 дней.
Суппликация могла относиться как ко всем богам, так и к некоторым из них. В случае больших бедствий суппликации объединялись с процессиями женщин; иногда суппликации были связаны с лектистерниями. Участники процессии, украшенные венками, шли по городу, пели гимны и приносили в храмах жертвы, чтобы испросить милость богов. Часто сенат после этих мероприятий устраивал общественную трапезу. Постепенно акцент стал смещаться с благодарности богам на восхваление полководца, и в эпоху империи суппликация стала важной частью императорского культа.
Иллюстрация:
Марк Аврелий, совершающий жертвоприношение. Рельеф. Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев