СИВИЛЛИНЫ КНИГИ

Сиви́ллины кни́ги ( лат. libri sibyllini) — сборники, содержавшие произнесенные сивиллами пророчества. Сивиллами в Древней Греции и Риме называли пророчиц, которые, приходя в экстаз, изрекали прорицания бога Аполлона. Древние авторы (Гераклит Эфесский, Платон и Аристотель) знали только одну Сивиллу, но прожившую около тысячи лет. Более поздние писатели насчитывали от 3 до 12 сивилл. В Италии наиболее известной была Сивилла из г. Кумы в Кампании. Согласно преданию, записанному Варроном , она явилась к римскому царю Тарквинию Гордому и предложила купить у нее 9 книг прорицаний за баснословную цену. Царь отказался, тогда женщина сожгла три книги и за ту же цену предложила купить 6 книг. Царь снова отказался, и были сожжены еще три книги, а оставшиеся три предложены за ту же цену. Посоветовавшись с авгурами , царь купил оставшиеся книги. Оказалось, что книги, написанные на древнегреческом, содержали в себе предсказания Риму. Царь разместил эти книги на Капитолийском холме в подвале храма Юпитера и назначил двух особых жрецов для их охраны, хранения и толкования. Еще двое помощников (вероятно, греков) были переводчиками. В 367 до н. э. число этих жрецов (называвшихся также Аполлоновыми) было увеличено до 10, а при Сулле — до 15. По распоряжению сената жрецы обращались к книгам за консультациями во времена тяжелых бедствий, например эпидемий чумы и т. п. В 83 до н. э. во время пожара в храме книги сгорели, и для их восстановления в Эритры, Илион и на Самос были отправлены послы. В 12 до н. э. Август провел тщательный отбор книг, уничтожив до 2 тыс. подложных оракулов и разместив оставшиеся в храме Аполлона на Авентине. В 405 н. э. книги были сожжены Стилихоном. Дошедшие до нас позднейшие книги содержат значительные элементы еврейского и христианского влияния.

Лит. : Книги Сивилл / Пер. с древнегреч. М. и В. Витковских. М., 1996; Сморчков А. М. Коллегия жрецов священнодействий // Жреческие коллегии в раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2001. С. 100–141. Л. Л. Кофанов.