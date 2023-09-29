Понтифики

Понтифики ( лат. pontifices, досл. «мостостроители», есть и другие толкования) — одна из четырех высших жреческих коллегий древнего Рима. Античные авторы приписывали учреждение П. второму римскому царю Нуме Помпилию (715–673 до н. э.), который назначил им следить за общественными и частными священнодействиями и консультировать по вопросам отеческих обрядов. В 300 до н. э., после допуска плебеев , П. стало 9, при Сулле — 15, Цезарь добавил 16‑го члена, императоры пополняли коллегию по своему усмотрению. Сюда входили также царь священнодействий, три великих фламина (Юпитера, Марса, Квирина), 12 младших фламинов (жрецы отдельных богов), 6 весталок и три младших П. (писцы коллегии). Во главе коллегии стоял верховный П.: этот титул носили римские императоры вплоть до Грациана, который отказался от него в 382. Жреческий сан был пожизненным. Коллегии П. имелась также в римских колониях и муниципиях.

П. осуществляли ряд собственных весьма архаичных священнодействий. Но важнейшими их задачами являлись консультация и помощь политическим властям и гражданам по разным религиозным поводам: при искуплении ритуальных нарушений; при принятии обетов богам; при посвящении храмов. При обетах и посвящениях они подсказывали магистратам священные формулы. П. ведали календарем и вели запись важнейших событий в году. В области частного культа они следили за сохранением родовых священнодействий при наследовании имущества и усыновлении, решали вопросы, связанные с погребением усопших.

П. сыграли большую роль в развитии римского права, из их числа вышли многие знаменитые юристы. Политическое влияние П. общепризнанно, но вопрос о наличии у них политической власти решается неоднозначно.

Лит. : Сморчков А. М. Коллегия понтификов // Жреческие коллегии в Раннем Риме. М., 2001. С. 100–141; Van Haeperen Fr. Le Collège pontifical (3ème s. a. C. — 4ème s. p. C.): contribution à l’étude de la religion publique romaine. Bruxelles, 2002; Franchini L . Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di Publio Licinio Crasso (212–183 a. C.). Napoli, 2008. А. М. Сморчков .